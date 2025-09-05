Live TV

Afganistanul, lovit de un al treilea cutremur major

Data publicării:
Încă un cutremur a lovit Afganistanul. Foto: Profimedia
Încă un cutremur a lovit Afganistanul. Foto: Profimedia

Un seism de magnitudine 6,2 a lovit joi sud-estul Afganistanului, fiind cel de-al treilea cutremur major produs în aceeaşi regiune începând de duminică, conform Centrului german de Geoştiinţe, citat de Reuters, preluată de Agerpres.

Naqibullah Rahimi, purtător de cuvânt al departamentului pentru sănătate al provinciei Nangarhar, a precizat că epicentrul seismului s-a aflat în districtul Shiwa, în apropierea graniţei cu Pakistanul, existând informaţii prealabile cu privire la pagube materiale produse în zona Barkashkot.

Seismul de joi, produs la o adâncime de 10 kilometri, urmează celor două seisme care au distrus sate din provinciile Kunar şi Nangarhar, soldându-se cu peste 2.200 de morţi, 3.600 de răniţi şi lăsând zeci de mii de persoane fără adăpost.

De nicăieri: a aflat că moștenește aproape un miliard de euro, de la un bărbat pe care nu l-a văzut niciodată!
