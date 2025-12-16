Live TV

Agenții Moscovei duc războiul dezinformării pe străzile din Viena. Scopul lor: să erodeze încrederea în Ucraina

Data publicării:
Vienna
Viena. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Din articol
Divizarea societăților democratice Sub falsă identitate Începe cel mai mare proces de spionaj Nu toți cei implicați au fost identificați

Agenții Moscovei se dau drept naziști ucraineni, împrăștie graffiti anti-rusești și „tapetează” Viena cu fel și fel de stickere. Scopul lor: să erodeze încrederea în Ucraina, explică publicația austriacă Profil într-un articol despre războiul dezinformării dus de Rusia pe străzile Capitalei austriece.

În martie 2025, Direcția pentru Securitate și Informații de Stat (DSN) din Austria a anunțat descoperirea unei campanii de dezinformare rusească la scară largă în țară. Aceasta avea scopul de a „manipula opinia publică și politică în detrimentul Ucrainei și în avantajul Rusiei”. Încă o piesă a puzzle-ului războiului hibrid al lui Vladimir Putin împotriva Occidentului, care se desfășoară pe mai multe niveluri.

Ceea ce DSN nu a dezvăluit: Operațiunea secretă rusească nu doar că a avut loc în Austria, ci a fost orchestrată și de un austriac. Fostul CEO al Wirecard, Jan Marsalek, a ordonat acțiuni specifice în spații publice pentru a stârni sentimente anti-Ucraina. Principala zonă de operațiuni a agenților săi: Viena, scrie publicația Profil, care - împreună cu Süddeutsche Zeitung, NDR și WDR - au realizat o investigație asupra acestei chestiuni.

Documentele consultate de publicațiile citate arată că Rusia nu își mai desfășoară campaniile de dezinformare exclusiv în domeniul digital, ci își trimite agenții pe străzi.

Aceste documente anterior secrete dezvăluie, pentru prima dată în detalii uimitoare, cum este planificată și executată o astfel de dezinformare descentralizată rusească în Europa. 

Divizarea societăților democratice

Numeroase celule de spionaj încearcă în mod independent să divizeze societățile democratice din Europa prin răspândirea deliberată a dezinformării. Anchetele asupra celulei lui Marsalek arată existența unor dușmani reali ai statului austriac, naziști falși, rusofobie alimentată artificial – și munți de abțibilduri care pot fi oricând lipite pe pragul oricărei case.

Austriacul Jan Marsalek a condus cândva furnizorul german de servicii de plată Wirecard, până când compania a dat faliment în 2020 în urma unei fraude contabile de proporții. Însă, înainte de a putea fi tras la răspundere, Marsalek a fugit din Europa în Rusia. Astăzi se știe că Marsalek ar fi spionat pentru Moscova cu mulți ani în urmă. De aceea, el este astăzi cel mai căutat european. Acest lucru nu îl împiedică să continue infiltrarea democrațiilor occidentale, aparent chiar și din exilul său rus. 

Unul dintre complicii lui Marsalek era Orlin Rusev. Născut în Bulgaria, acesta era liderul unei bande care lucra pentru Marsalek. Banda spiona jurnaliști de investigație critici la adresa Kremlinului, precum Hristo Grozev și pe redactorul-țef al Profil, Anna Thalhammer. Se dădeau drept agenți Interpol, comiteau spargeri și transportau telefoanele mobile furate ale trei funcționari de rang înalt din Ministerul de Interne austriac pentru serviciul secret rus FSB.

În Austria, acoliții lui Marsalek au importat multe sume de bani pentru a-și plăti alți acoliți. În februarie 2023, jocul s-a terminat. Rusev și membrii bandei sale au fost arestați la Londra. În mai 2025, au fost condamnați la pedepse lungi cu închisoarea pentru activitățile lor de spionaj.

La Rusev, anchetatorii au găsit 221 de telefoane, 495 de cartele SIM și o mulțime de chat-uri. Printre acestea se aflau mii de mesaje cu Jan Marsalek. O mină de aur pentru anchetatori – pentru prima dată, aceștia au obținut informații detaliate din interior despre perfidia propagandei rusești. Numai cei care o înțeleg se pot proteja împotriva ei. Până acum, aceste conversații erau secrete.

Sub falsă identitate

La prima vedere, planul lui Marsalek pare inofensiv: este vorba despre autocolante. Autocolante pe care le vedem cu siguranță în fiecare zi pe vitrinele magazinelor, pe băncile din parcuri sau pe coșurile de gunoi. Uneori, pe propria casă.

„Poate că unul dintre ele era creat de Jan Marsalek. Apoi, autocolantul incita împotriva «porcilor ruși», afișa simboluri de extremă dreapta în culorile steagului ucrainean sau cerea «onoarea Ucrainei». În orice caz, autocolantul lui Marsalek ar fi trebuit să submineze încrederea în Ucraina”, scrie Profil.

„Probabil ar funcționa cel mai bine dacă am avea mai multe variante ale stickerelor”, i-a scris Marsalek lui Rusev pe 24 martie 2022: „Ar putea părea ciudat dacă toți ar avea același sticker, nu-i așa?” La momentul trimiterii mesajului, războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei dura de doar o lună.

Dar Marsalek și Rusev planificau deja următoarele atacuri pe termen lung asupra Europei, sub forma unei campanii de dezinformare sub steag fals ucrainean. Planul era ca ucrainenii din Europa să fie asociați cu neonaziștii. Pentru aceasta, dezinformarea rusă iese din spațiul virtual. „Să nu complicăm lucrurile”, scria Marsalek: „Trebuie să pară natural”.

„Marea Britanie nu este relevantă în această luptă”, îi scria Marsalek lui Rusev la sfârșitul lunii martie 2022: „Este mai important să ne concentrăm asupra Franței și Germaniei, posibil și asupra Italiei și Austriei”. Marsalek i-a explicat lui Rusev și motivul: „Ținta principală este Germania”. La acea vreme, Austria era încă dependentă de gazul rusesc.

„Dezinformarea rusă urmărește două obiective, care diferă în funcție de subiect și conținut”, declară Dietmar Pichler, fondatorul Desinfo Resilience Networks și analist șef al platformei INVED.eu, pentru Profil: „Primul obiectiv este divizarea și slăbirea adversarilor politici ai Rusiei. Pentru aceasta, se promovează polarizarea societății.” Rusia rareori inventează noi conflicte în acest scop, ci utilizează liniile de fractură existente, spune Gerhard Mangott, politolog la Universitatea din Innsbruck și expert în Rusia: „Dezinformarea rusă intensifică aceste conflicte, astfel încât să aibă un efect distructiv și destabilizator.”

În cazul lui Marsalek, linia de fractură a fost întrebarea cât de mult ar trebui Europa să sprijine Ucraina în lupta sa împotriva Rusiei.

Al doilea obiectiv al dezinformării este schimbarea comportamentului, spune Pichler: „Prin influențarea opiniei publice, se dorește schimbarea pozițiilor politice concrete în Occident. De exemplu, pentru ca noi să sprijinim mai puțin sau deloc Ucraina. Sau pentru ca noi să ne schimbăm din nou politica energetică în sensul dorit de Rusia.”

Începe cel mai mare proces de spionaj

Spionajul rusesc a luat amploare în Austria, mai ales în ultimii ani.

Pe 22 ianuarie 2026, începe la Viena cel mai mare proces de spionaj de la cel de-al Doilea Război Mondial, după ani de anchete în mai multe țări europene.

Egisto Ott, unul dintre inculpați, a lucrat în cadrul Oficiului Federal Austriac pentru Protecția Constituției și Antiterorism (BVT). Timp de opt ani, au fost efectuate anchete ample - în Austria, Germania, Franța, Italia, Marea Britanie și SUA.

Ceea ce anchetatorii au descoperit în sute de mii de pagini de dosare este o imagine tulburătoare: managerul fugar al companiei de tehnologie Wirecard a fost probabil cel mai valoros spion al lui Vladimir Putin în Occident.

Nu toți cei implicați au fost identificați

Împreună cu complici mituiți, el a spionat disidenți și jurnaliști ruși, inclusiv pe cei din Austria. A oferit Moscovei tehnologii de securitate occidentale și chiar a plănuit crime. Anchetatorii au reușit să condamne mai mulți membri ai rețelei de spionaj și au confiscat cantități mari de date de la aceștia. Cu toate acestea, informațiile obținute de Profil de la autoritățile care anchetează cazul arată că nu toți cei implicați au fost încă identificați.

Fostul ofițer de informații și complicii săi sunt acuzați că au lucrat pentru Rusia și au jucat un rol principal în unele dintre cele mai importante scandaluri din istoria recentă a Austriei.

Ei au încercat să reorganizeze Oficiul Federal pentru Protecția Constituției și Antiterorism (BVT), acțiune care a paralizat agenția timp de ani de zile.

În urma scandalului de la Ibiza, au incitat partidele politice unele împotriva altora. Și l-au ajutat pe fostul membru al consiliului de administrație Wirecard, Jan Marsalek, care la acea vreme se pare că deja spiona pentru Rusia, să evadeze.

În plus, o spioană este liberă la Viena, deoarece cooperează cu poliția. Ea ar putea deveni un martor cheie în procesul împotriva fostului ofițer Egisto Ott, dar ar putea, de asemenea, să-i conducă pe anchetatori către alți agenți sub acoperire din cadrul instituțiilor austriece.

Zeci de mii de pagini din dosarul anchetei descriu o căutare frenetică a unor agenți sub acoperire neidentificați, mai scrie sursa citată.

Editor : Marina Constantinoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
1
Traian Băsescu: „Marea problemă nu e Bolojan, e Grindeanu. E disperat să își mențină...
Vladimir Putin
2
Putin vrea „pace adevărată” în Ucraina. Kremlinul avertizează: liderul rus respinge...
Ilie Bolojan
3
Bolojan, către semnatarii moţiunii: Criticaţi guvernul oricât. Dar mi se pare cu adevărat...
Zelensky Holds Press Conference In Kyiv
4
„Ucraina este dispusă să renunțe la cererea de aderare la NATO”, spune Zelenski. Cu o...
Lada class submarine during Russian Navy Day in Saint Petersburg, Russia
5
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii au distrus cu drone subacvatice un submarin...
Neverosimil: imagini cum rar se văd, în Parlament înaintea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan
Digi Sport
Neverosimil: imagini cum rar se văd, în Parlament înaintea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Kupiansk, Ukraine, June 25 2024 Entrance to Kupiansk district. Soldiers and volunteers are used to signing and leaving flag at the entrance to the dis
Oficial ucrainean: Trupe ruse încercuite la Kupiansk sunt aprovizionate cu steaguri, nu cu hrană
Richard Knighton
„Fiii și fiicele Marii Britanii trebuie să fie pregătiți să lupte”, spune șeful forțelor armate. „Amenințarea rusă e în creștere”
berlin peace talks
Ce au decis liderii europeni pentru Ucraina la discuțiile de la Berlin cu emisarii americani
Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy in Germany
Zelenski anunță că SUA oferă Ucrainei garanții de securitate corespunzătoare articolului 5 din Tratatul NATO. Trump este optimist
President Putin la birou, cu un caiet pe masa
Putin a ratificat un acord cu India, care reglementează trimiterea reciprocă de personal şi echipament militar
Recomandările redacţiei
Donald Trump și Uniunea Europeana UE
Dezbină și stăpânește? Strategia de apărare a SUA și atacul lui...
nicusor dan face declaratii
Nicușor Dan, vizită oficială în Marea Britanie, marți și miercuri
EU Flag. Cute happy girl with the flag of the European Union. Young teenage girl waving with the European Union flag in the city
„Statele Unite ale Europei”, ideea care ia amploare printre tineri...
kelemen hunor in timpul unei sedinte in parlament
Kelemen Hunor, după moțiunea împotriva Dianei Buzoianu: Trebuie să...
Ultimele știri
Atacul armat de la Sydney: cei doi bărbați care au ucis 15 evrei par a fi fost motivați de ideologia „Statului Islamic”
Scandal de rasism cu implicare politică în Finlanda. Tânăra încoronată regină a frumuseții a rămas fără titlu după un gest controversat
Angajatorii trebuie să treacă la Reges-Online până la 31 decembrie. Ce riscă firmele care nu respectă termenul
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Violeta Bănică și iubitul ei, George, au sărbătorit doi ani de relație. Andreea Marin a fost prima care a...
Cancan
Acum e totul CLAR! Unde a dus-o iubitul pe Rodica Stănoiu cu fix o zi înainte să moară?
Fanatik.ro
Cum cheltuie banii companiile de stat. Achiziție publică cu prețuri de 565 ori mai mari față de valoarea...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
În decembrie ’89, Nicolae Ceaușescu creștea salariile la presiunea mulțimii: ”Vă mai dau 100 de lei”. Cât ar...
Adevărul
Trump ar fi dispus să ofere Ucrainei o „garanție de securitate NATO”. Expert: „Un precedent relevant este...
Playtech
Ce pensie iei dacă ai lucrat 17 ani: modul simplu de calcul
Digi FM
Irinel Columbeanu și-a schimbat religia înainte de Crăciun. Fostul milionar s-a botezat din nou: „Am auzit...
Digi Sport
Mbappe i-a zis direct lui Perez: ”Nu” pentru Jurgen Klopp! A ales ce antrenor vrea la Real Madrid
Pro FM
Taylor Swift, bonusuri în valoare de 197 de milioane de dolari pentru angajații din turneul Eras. Oamenii, în...
Film Now
Regizorul american Rob Reiner soția sa, uciși în propria casă. Fiul lor este primul pe lista de suspecți
Adevarul
Mâncarea care te poate salva în caz de război sau criză majoră, recomandată de un endocrinolog: „Conține...
Newsweek
Care pensionari iau pensia cu întârziere în ianuarie? Cum a fentat guvernul legea să nu crească pensiile cu 7%
Digi FM
Usha Vance răspunde zvonurilor despre căsnicia cu JD Vance, într-un interviu rar: "Sunt lucruri din viața de...
Digi World
Beneficii surprinzătoare ale bradului natural în casă. De ce este o variantă ecologică mai prietenoasă decât...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Michael Douglas, cuvinte emoționante de ziua fiului său cel mare. Cameron, trecut întunecat. A stat aproape...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...