Alegeri decisive în Israel: viitorul politic al lui Netanyahu se decide pe 27 octombrie. Cine este principalul său contracandidat

Israelul va organiza alegeri legislative pe 27 octombrie, într-un scrutin considerat de mulți drept un referendum asupra conducerii premierului Benjamin Netanyahu, pe fondul războiului din Gaza și al nemulțumirilor legate de securitatea țării. În timp ce actualul premier vizează un nou mandat, fostul șef al armatei, Gadi Eisenkot, se conturează drept principalul său adversar în cursa electorală, scrie Euronews.

Mandatul actualului Knesset, parlamentul Israelului, urmează să se încheie pe 17 iulie, ceea ce va permite coaliției aflate la guvernare să își ducă la capăt mandatul complet de patru ani, pentru prima dată după mai multe decenii.

„Având în vedere că actualul Knesset este așteptat să își exercite întregul mandat și că următoarele alegeri generale sunt deja stabilite prin lege pentru data de 27 octombrie, fără intenția de a scurta durata actualei legislaturi, nu este necesară adoptarea unei legi de dizolvare a Knessetului, în sensul obișnuit al termenului”, a transmis parlamentul israelian.

În vârstă de 76 de ani, Benjamin Netanyahu este deja cel mai longeviv prim-ministru din istoria Israelului, după mai multe mandate aflate la conducerea guvernului. El și-a anunțat intenția de a candida pentru un nou mandat.

Guvernul condus de Netanyahu, una dintre cele mai de dreapta coaliții din istoria țării, încearcă să adopte rapid o serie de proiecte legislative pentru a-și consolida alianța politică și pentru a intra în campania electorală dintr-o poziție de forță.

Premierul israelian declara luna trecută că intenționează să „formeze un guvern național larg, nu un guvern de dreapta și nici unul de stânga care să depindă de partidele arabe, ci un guvern național larg”.

Încercarea sa de a atrage susținere și din afara taberei tradiționale de dreapta este interpretată de analiști drept o strategie de repoziționare a campaniei sale în jurul ideii de unitate națională, mai degrabă decât a ideologiei politice.

Cu toate acestea, sondajele recente arată că majoritatea israelienilor își doresc plecarea sa din funcție, iar fostul șef al armatei, Gadi Eisenkot, se conturează drept principalul său contracandidat.

Opinia publică israeliană a privit în mare parte critic armistițiul care a pus capăt războiului purtat de Israel și Statele Unite împotriva Iranului, declanșat la sfârșitul lunii februarie. Mulți israelieni au considerat acordul dintre Teheran și Washington drept nefavorabil pentru Israel.

De asemenea, persistă nemulțumiri legate de eșecurile de securitate din perioada guvernării lui Netanyahu, în special cele asociate atacurilor din 7 octombrie 2023, când gruparea militantă palestiniană Hamas a atacat sudul Israelului.

Editor : Ș.A.