În Republica Moldova urmează cele mai importante alegeri parlamentare din istoria țarii. Trimisul special al Digi24 la Chișinău, Cristina Cileacu, a vorbit cu vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postică, despre alegerile cruciale de duminică. Oficialul de la Chișinău a explicat procesul de numărare a voturilor și a precizat când ar putea să apară rezultatul final. De asemenea, acesta a vorbit și despre decizia de eliminare a Partidului „Moldova Mare” din cursa electorală și intervențiile Rusiei în alegeri.

Reporterul Digi24 Cristina Cileacu se află la Chișinău, la Comisia Electorală Centrală, de unde se coordonează toate evenimentele legate de alegeri.

Trimisul special al Digi24 a vorbit cu vicepreședintele Comisiei Electorale de la Chișinău, Pavel Postică, despre alegerile parlamentare care vor avea loc duminică, pe 28 septembrie, care sunt cruciale pentru Republica Moldova.

Despre decizia de eliminare a Partidului „Moldova Mare” din cursa electorală

Comisia Electorală Centrală de la Chișinău a anulat înregistrarea partidului „Moldova Mare” și a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea acestei formațiuni politice la alegerile parlamentare.

Despre această decizie, oficialul de la Chișinău a declarat: „Comisia a analizat toate probele puse la dispoziție de organele de drept, care au confirmat cu certitudine că Partidul Politic 'Moldova Mare', condus de Victoria Furtună, a beneficiat de suport financiar ilegal din Federația Rusă, ceea ce este interzis de legislația Republicii Moldova. Prin intermediul suportului financiar au fost atestate fapte de coruperea alegătorilor pentru a influența votul lor în ziua alegerilor, pe 28 septembrie. Mai mult de atât, s-au atestat elemente care confirmă faptul că sunt asocieri evidente între acest partid politic și partidul declarat anterior neconstituțional, al oligarhului Ilan Șor”.

Comisia Electorală a dat și un avertisment premierului țării, Dorin Recean, care este, la rândul lui, candidat. Întrebat cum s-a ajuns la această decizie, acesta a ecplicat:

„Pentru Comisia Electorală Centrală nu contează coloratura politică a concurentului electoral. În cazul în care sunt admise abateri care sunt contrare prevederilor legale, Comisia nu a ezitat niciodată să aplice sancțiunile de rigoare, proporțional raportat la abaterea admisă. În cazul domnului Recean a făcut uz de resurse administrative pentru că a avut o ieșire publică legată de procesul electoral din biroul său de serviciu, fapt care este inadmisibil și a fost calificat de Comisia Electorală Centrală ca utilizare de resurse administrative”.

Despre intervențiile Rusiei în alegeri

În Republica Moldova au fost dovedite, de autoritățile moldovenești, extrem de multe intervenții ale Federației Ruse pentru influențarea alegerilor, sub diferite forme. Întrebat dacă este posibil ca aceste alegeri să fie derulate cu probleme mai mari decât de obicei, având în vedere intensitatea acestor provocări, oficialul a spus:

„Eu personal contez pe responsabilitate fiecărui cetățean, fiecărui alegător din Republica Moldova, care trebuie să fie conștient de faptul că atunci când intră în cabina de vot, el este unu la unu cu buletinul de vot și ștampila. Și atunci nici Federația Rusă, niciun partid politic, niciun concurent electoral nu-i stă în spate, doar el personal cu această ștampilă și buletinul de vot”.

Când ar putea fi gata rezultatele finale

În Republica Moldova nu există exit-poll-uri. Pavel Postică a explicat procesul venirii și numărării rezultatelor alegerilor parlamentare.

„Noi avem procedura clasică de numărare a buletinelor de vot pe hârtie, care durează un pic mai mult, dar totodată toate informațiile sunt transmise digital Comisiei Electorale Centrale și afișate pe platformele digitale ale Comisiei. În acest sens, de la închiderea secțiilor de votare la 21:00, undeva pe la orele 21:30 - 22:00, deja probabil vom avea primele rezultate de la secțiile de votare cele mai mici. Eu cred că într-un final, până în dimineața zilei, vom avea și rezultatele totale pentru că ultimele secții de votare din SUA și Canada vor fi închise la orele 6:00 dimineața”.

Editor : C.S.