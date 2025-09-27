Live TV

Exclusiv Alegeri parlamentare în Republica Moldova. Când ar putea să apară rezultatele finale: explicațiile Comisiei Electorale de la Chișinău

Data actualizării: Data publicării:
Clădirea Parlamentului din Republica Moldova.
Clădirea Parlamentului din Republica Moldova. Foto: Profimedia
Din articol
Despre decizia de eliminare a Partidului „Moldova Mare” din cursa electorală Despre intervențiile Rusiei în alegeri Când ar putea fi gata rezultatele finale 

În Republica Moldova urmează cele mai importante alegeri parlamentare din istoria țarii. Trimisul special al Digi24 la Chișinău, Cristina Cileacu, a vorbit cu vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postică, despre alegerile cruciale de duminică. Oficialul de la Chișinău a explicat procesul de numărare a voturilor și a precizat când ar putea să apară rezultatul final. De asemenea, acesta a vorbit și despre decizia de eliminare a Partidului „Moldova Mare” din cursa electorală și intervențiile Rusiei în alegeri. 

Reporterul Digi24 Cristina Cileacu se află la Chișinău, la Comisia Electorală Centrală, de unde se coordonează toate evenimentele legate de alegeri.

Trimisul special al Digi24 a vorbit cu vicepreședintele Comisiei Electorale de la Chișinău, Pavel Postică, despre alegerile parlamentare care vor avea loc duminică, pe 28 septembrie, care sunt cruciale pentru Republica Moldova.  

Despre decizia de eliminare a Partidului „Moldova Mare” din cursa electorală

Comisia Electorală Centrală de la Chișinău a anulat înregistrarea partidului „Moldova Mare” și a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea acestei formațiuni politice la alegerile parlamentare.

Despre această decizie, oficialul de la Chișinău a declarat: „Comisia a analizat toate probele puse la dispoziție de organele de drept, care au confirmat cu certitudine că Partidul Politic 'Moldova Mare', condus de Victoria Furtună, a beneficiat de suport financiar ilegal din Federația Rusă, ceea ce este interzis de legislația Republicii Moldova. Prin intermediul suportului financiar au fost atestate fapte de coruperea alegătorilor pentru a influența votul lor în ziua alegerilor, pe 28 septembrie. Mai mult de atât, s-au atestat elemente care confirmă faptul că sunt asocieri evidente între acest partid politic și partidul declarat anterior neconstituțional, al oligarhului Ilan Șor”. 

Comisia Electorală a dat și un avertisment premierului țării, Dorin Recean, care este, la rândul lui, candidat. Întrebat cum s-a ajuns la această decizie, acesta a ecplicat: 

„Pentru Comisia Electorală Centrală nu contează coloratura politică a concurentului electoral. În cazul în care sunt admise abateri care sunt contrare prevederilor legale, Comisia nu a ezitat niciodată să aplice sancțiunile de rigoare, proporțional raportat la abaterea admisă. În cazul domnului Recean a făcut uz de resurse administrative pentru că a avut o ieșire publică legată de procesul electoral din biroul său de serviciu, fapt care este inadmisibil și a fost calificat de Comisia Electorală Centrală ca utilizare de resurse administrative”.

Despre intervențiile Rusiei în alegeri

În Republica Moldova au fost dovedite, de autoritățile moldovenești, extrem de multe intervenții ale Federației Ruse pentru influențarea alegerilor, sub diferite forme. Întrebat dacă este posibil ca aceste alegeri să fie derulate cu probleme mai mari decât de obicei, având în vedere intensitatea acestor provocări, oficialul a spus: 

„Eu personal contez pe responsabilitate fiecărui cetățean, fiecărui alegător din Republica Moldova, care trebuie să fie conștient de faptul că atunci când intră în cabina de vot, el este unu la unu cu buletinul de vot și ștampila. Și atunci nici Federația Rusă, niciun partid politic, niciun concurent electoral nu-i stă în spate, doar el personal cu această ștampilă și buletinul de vot”.

Când ar putea fi gata rezultatele finale 

În Republica Moldova nu există exit-poll-uri. Pavel Postică a explicat procesul venirii și numărării rezultatelor alegerilor parlamentare.

„Noi avem procedura clasică de numărare a buletinelor de vot pe hârtie, care durează un pic mai mult, dar totodată toate informațiile sunt transmise digital Comisiei Electorale Centrale și afișate pe platformele digitale ale Comisiei. În acest sens, de la închiderea secțiilor de votare la 21:00, undeva pe la orele 21:30 - 22:00, deja probabil vom avea primele rezultate de la secțiile de votare cele mai mici. Eu cred că într-un final, până în dimineața zilei, vom avea și rezultatele totale pentru că ultimele secții de votare din SUA și Canada vor fi închise la orele 6:00 dimineața”.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-1038684011
1
Întâlnire tensionată la Moscova. Franța, Germania și UK au avertizat Kremlinul că NATO e...
DC: Sec Hegseth and Gn Caine hold a Oversight Department of Defense hearing in Washington, US - 10 Jun 2025
2
Secretarul de Război, Pete Hegseth, a convocat o reuniune urgentă și neobișnuită a sute...
Foto: Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași/
3
Șase copii au murit la Spitalul „Sf. Maria” din Iași, din cauza unei bacterii ucigașe de...
Eurofighter Typhoon
4
Lituania vrea doborârea avioanelor rusești, dar Spania, care asigură poliția aeriană...
BUCURESTI - DNA - DOSAR COLDEA - 15 IAN 2025
5
A murit fostul general SRI Dumitru Dumbravă
Ion Țiriac: ”Am luat 400 de milioane de euro! Mulțumesc, la revedere!”
Digi Sport
Ion Țiriac: ”Am luat 400 de milioane de euro! Mulțumesc, la revedere!”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Maia Sandu. Foto: Profimedia
Alegeri Republica Moldova 2025: Cum ar putea Putin să o demită pe...
ninsoare pe camp
Vin primele ninsori. Prognoza meteo pe următoarele 7 zile
soldați ucraineni lansează o dronă într-o pădure
O gaură uriașă în zidul anti-drone al Europei: De ce scutul de...
ponta
Reacția lui Ponta după ce a fost păcălit de doi farsori ruși...
Ultimele știri
Ce spune ministrul Muncii despre asiaticii care lucrează în România
Alegeri Republica Moldova 2025. Autoritățile de la Chișinău iau în calcul mai multe scenarii de fraudare a votului
Președintele Nicușor Dan participă la înmormântara cardinalului Lucian Mureșan
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Alegeri parlamentare în Republica Moldova. Foto Getty Images
Alegeri cruciale peste Prut. Rolul major jucat de scrutinul parlamentar din Republica Moldova în procesul de aderare la UE
profimedia-0831419438
„Propagandă la altar”. Operațiune orchestrată de Rusia de a recruta preoți ortodocși și a influența alegătorii din Republica Moldova
cladirea parlamentului din republica moldova
Trei comisii din Congresul SUA, mesaj comun: „Știm foarte bine că adversari străini vor încerca să submineze alegerile din R. Moldova”
Presidential candidate of Moldova, Victoria Furtuna
Partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, apropiata lui Ilan Șor, a fost scos din cursa electorală din Republica Moldova
Tabere militare. Sursa foto- Poliția Republicii Moldova:Ziarul de Gardă
Doi organizatori de tabere militare pentru tineri din Republica Moldova și România au fost reținuți în Serbia. Ce puneau ei la cale
Partenerii noștri
Pe Roz
Are un trai de prințesă, dar rămâne ancorată în realitate. Cum arată viața lui Carys, fiica lui Catherine...
Cancan
Strigăt disperat de ajutor, după moartea Ioanei Popescu! Iubitul jurnalistei nu o poate înmormânta
Fanatik.ro
Cine este cel mai bogat fotbalist din lume. Are o avere mai mare decât a lui Cristiano Ronaldo și Messi, deși...
editiadedimineata.ro
Renunțarea la ora de vară ar putea preveni cazurile de accident vascular cerebral
Fanatik.ro
La 35 de ani, Sorana Cîrstea e mai fericită ca niciodată. A scris doar 3 cuvinte pentru fiul miliardarului...
Adevărul
Declarațiile lui Nicușor Dan care au încins rețelele sociale. „Dacă acum sunt la 30%, când s-au anulat la cât...
Playtech
Cele mai avantajoase cartiere pentru chirii în București, în 2025. Unde găsești cel mai bun raport...
Digi FM
Cătălin Botezatu, dur la adresa colegilor de breaslă: "În afară de 10-15 designeri adevărați, restul sunt...
Digi Sport
Turcii s-au convins de Ianis Hagi, după cele 25 de minute jucate de român în Alanyaspor - Galatasaray
Pro FM
Gloria Estefan dezvăluie secretul căsniciei sale de 47 de ani cu Emilio: "E un tip foarte amuzant, foarte...
Film Now
Matthew McConaughey dezvăluie motivul real pentru care a renunțat la rolurile din comediile romantice: „Eram...
Adevarul
Cum sunt construite marile tuneluri de autostradă din România. Metode sofisticate alese pentru construcțiile...
Newsweek
Un pensionar cu grupe de muncă a obținut o mărire de pensie în instanță. Punctajul, crescut cu 50%
Digi FM
Dana Rogoz, într-o rochie fără mâneci, foarte transparentă, de ziua ei: „Sper ca viața asta de om mare să nu...
Digi World
Ce aduci pe tălpile pantofilor fără să-ți dai seama. De ce nici să stai desculț în casă nu e sănătos
Digi Animal World
Au comandat o pizza, dar s-au trezit cu un musafir nepoftit. Ce a găsit o familie din Australia lângă...
Film Now
Cum arată azi, la 83 de ani, singurul soț al lui Susan Sarandon. El s-a mai căsătorit de două ori după...
UTV
Dana Rogoz, apariție senzuală la aniversarea de 40 de ani: body mulat, fustă transparentă și un mesaj...