Aleksandr Lukaşenko a graţiat 22 de deţinuţi, majoritatea opozanţi bieloruși

Foto: Profimedia Images

Preşedintele bielorus Aleksandr Lukaşenko a semnat un decret prin care a graţiat 22 de persoane, dintre care 15 femei şi şapte bărbaţi, „odată cu apropierea noului an”, a anunţat marţi Preşedinţia bielorusă într-un comunicat, informează AFP, preluat de Agerpres. 

Dintre persoanele graţiate, 20 erau „condamnate pentru crime cu caracter extremist”, calificare utilizată referitor la militanţii condamnaţi pentru opoziţia lor faţă de preşedintele Lukaşenko, la putere din 1994. 

Aleksandr Lukaşenko, 71 de ani, a zdrobit mai multe mişcări de contestare, inclusiv pe cea mai importantă, în 2020 şi 2021, când zeci de mii de bieloruşi au manifestat contra realegerii sale considerate frauduloase. 

Graţierea prezidenţială a fost acordată „din raţiuni umanitare şi în interesul familiilor”, potrivit Preşedinţiei, care nu a dat numele persoanelor vizate. 

Preşedintele american Donald Trump încurajează Republica Belarus să elibereze deţinuţii politici, în schimbul ridicării sau relaxării sancţiunilor americane. 

Peste o sută de deţinuţi au fost astfel eliberaţi în decembrie şi imediat transferaţi în Ucraina sau Lituania. Printre aceştia se numără şi militantul Ales Bialiaţki, colaureat al Premiului Nobel pentru Pace în 2022, precum şi Maria Kolesnikova şi Viktor Babariko, figuri marcante ale opoziţiei. 

Într-un interviu acordat AFP după eliberarea sa, Bialiaţki a declarat că autorităţile bieloruse duc o „politică schizofrenică: ei liberează pe de o parte, iar pe de altă parte întemniţează”. 

Potrivit ONG-ului bielorus de apărare a drepturilor omului Viasna, Republica Belarus numără în continuare peste o mie de deţinuţi politici, printre care opozantul istoric Mikola Statkevici, eliberat în septembrie, dar retrimis la închisoare după ce a refuzat să părăsească ţara. 

