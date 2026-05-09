Alertă în Polonia: o dronă s-a prăbuşit lângă frontiera cu exclava rusă Kaliningrad

Autorităţile poloneze au găsit, sâmbătă, o dronă care se prăbuşise pe un câmp în apropierea frontierei cu exclava rusă Kaliningrad.

„Investigaţia iniţială sugerează că probabil este o dronă militară care a fost desfăşurată în scop de supraveghere, nefiind una pregătită pentru luptă”, a scris pe Facebook poliţia militară poloneză, transmite dpa, preluată de Agerpres.

În cursul dimineţii, poliţia şi poliţia militară poloneze au primit un raport conform căruia un obiect zburător necunoscut fusese găsit în apropiere de oraşul Bartoszyce. Ancheta desfăşurată de poliţia militară este supervizată de procurorii de stat.

Postul de radio privat RMF a informat că drona are o inscripţie cu litere chirilice, ceea ce indică posibila sa origine rusă sau ucraineană. Drona era dotată cu mai multe camere de filmat, informaţie neconfirmată însă de poliţie.

Canalul de televiziune public polonez TVP Info a relatat ulterior că drona fusese găsită în satul Osieka, situat la sud de oraşul Bartoszyce.

