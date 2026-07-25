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Prima țară din Asia Centrală care va lansa un serviciu de taxi aerian. Ce viteză poate atinge aparatul Prosperity eVTOL

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Kazahstan va lansa un serviciu de taxi aerian. Ce viteză poate atinge aparatul Prosperity eVTOL
Kazahstan va lansa un serviciu de taxi aerian. Ce viteză poate atinge aparatul Prosperity eVTOL. Foto: Profimedia
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Kazahstanul se pregăteşte să devină prima ţară din Asia Centrală care introduce în sistemul său de transport taxiuri aeriene electrice cu decolare şi aterizare verticală (eVTOL), a relatat vineri agenţia Anadolu, citat de Agerpres.

Aparatul Prosperity eVTOL, dezvoltat de producătorul chinez AutoFlight, a fost prezentat în timpul unui zbor demonstrativ în capitala kazahă Astana.

Acest avion de mici dimensiuni poate transporta un pilot şi cinci pasageri, viteza sa maximă este de 200 de kilometri pe oră şi poate parcurge aproximativ 200 de kilometri cu o singură încărcare.

Serviciul de taxi aerian urmează să fie lansat în Alatau, un oraş nou construit de la zero pe baza conceptului de oraş digital. Primele servicii comerciale de taxi aerian sunt planificate să înceapă la sfârşitul anului 2028 sau începutul anului 2029 între Alatau, Almatî şi destinaţiile turistice din regiunea Almatî, înainte de a fi extins treptat în Kazahstan.

Tehnologia taxiurilor aeriene se află încă într-un stadiu incipient de dezvoltare la nivel mondial şi a fost adoptată până în prezent numai de un număr redus de ţări, printre statele care mai au proiecte de acest fel numărându-se SUA, China, Coreea de Sud, Emiratele Arabe Unite şi mai multe ţări europene.

Editor : A.P.

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