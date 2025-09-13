Alertă la granița cu Ucraina: avioane poloneze și aliate, ridicate din cauza amenințării cu drone

Avioane poloneze şi aliate au fost ridicatede la sol, sâmbătă, pentru a proteja spaţiul aerian polonez din cauza unei ameninţări cu atacuri cu drone în Ucraina învecinată. A fost închis un timp și aeroportul din oraşul Lublin, din estul Poloniei, potrivit autorităţilor.

ACTUALIZARE 19.56 „Spațiul aerian de deasupra regiunii noastre a fost redeschis, iar operațiunile de zbor sunt în desfășurare”, arată o postare pe pagina de Facebook a aeroportului din Lublin.

Știrea inițială

Comandamentul operaţional al forţelor armate poloneze a declarat că avioanele au participat la o operaţiune în apropierea graniţei cu Ucraina „pentru a asigura securitatea spaţiului nostru aerian”, notează Reuters preluată de Agerpres.

„Aceste acţiuni sunt de natură preventivă şi vizează securizarea spaţiului aerian şi protejarea cetăţenilor, în special în zone adiacente zonei ameninţate”, a precizat comandamentul în comunicat.

Acesta nu a menţionat nicio încălcare a spaţiului aerian polonez.

Cu trei zile în urmă, Polonia a doborât drone ruse în spaţiul său aerian, cu sprijinul unor aeronave militare ale aliaţilor săi din NATO. Rusia a declarat că nu a vizat Polonia, aminteşte Reuters.

Agenţia poloneză de navigaţie aeriană a anunţat că aeroportul din Lublin şi o zonă controlată din jurul aeroportului au fost închise operaţiunilor de zbor, sâmbătă.

