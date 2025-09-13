Live TV

Alertă la granița cu Ucraina: avioane poloneze și aliate, ridicate din cauza amenințării cu drone

Data actualizării: Data publicării:
aeroport lublin
Foto: Lublin Airport LUZ Facebook

Avioane poloneze şi aliate au fost ridicatede la sol, sâmbătă, pentru a proteja spaţiul aerian polonez din cauza unei ameninţări cu atacuri cu drone în Ucraina învecinată. A fost închis un timp și aeroportul din oraşul Lublin, din estul Poloniei, potrivit autorităţilor.

ACTUALIZARE 19.56 „Spațiul aerian de deasupra regiunii noastre a fost redeschis, iar operațiunile de zbor sunt în desfășurare”, arată o postare pe pagina de Facebook a aeroportului din Lublin.

Știrea inițială

Comandamentul operaţional al forţelor armate poloneze a declarat că avioanele au participat la o operaţiune în apropierea graniţei cu Ucraina „pentru a asigura securitatea spaţiului nostru aerian”, notează Reuters preluată de Agerpres.

Citește și: Dronă depistată în spațiul aerian al României: două avioane F-16 mobilizate. RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea

„Aceste acţiuni sunt de natură preventivă şi vizează securizarea spaţiului aerian şi protejarea cetăţenilor, în special în zone adiacente zonei ameninţate”, a precizat comandamentul în comunicat.

Acesta nu a menţionat nicio încălcare a spaţiului aerian polonez.

Citește și: Coadă la antrenamentele militare voluntare din Polonia. Gesturi disperate de teama unei agresiuni a Rusiei

Cu trei zile în urmă, Polonia a doborât drone ruse în spaţiul său aerian, cu sprijinul unor aeronave militare ale aliaţilor săi din NATO. Rusia a declarat că nu a vizat Polonia, aminteşte Reuters.

Agenţia poloneză de navigaţie aeriană a anunţat că aeroportul din Lublin şi o zonă controlată din jurul aeroportului au fost închise operaţiunilor de zbor, sâmbătă.

Citește și: Ministrul Apărării: Cred că Rusia nu va ataca un stat NATO. Când ataci un stat NATO, toate statele NATO vor intra în război cu Rusia

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Avioane SU-30 Algeria
1
Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda. Statul care a...
gnshgns
2
Cine e Tyler Robinson, asasinul lui Charlie Kirk. FBI dezvăluie filmul crimei, ce mesaje...
Skyranger blindat Boxer Rheinmetall
3
Șeful Rheinmetall: Nu are sens să tragi cu o armă de 500.000 de dolari împotriva unei...
biserica ilegala gigi becali
4
Biserică ridicată ilegal în zonă protejată, de familia lui Gigi Becali. Deputatul nu dă...
erika kirk
5
Amenințarea văduvei lui Charlie Kirk: „Nu aveţi idee ce aţi dezlănţuit”
Au semnat actele: Maria Sharapova și-a vândut ”bijuteria” cu 25 de milioane de euro și se mută
Digi Sport
Au semnat actele: Maria Sharapova și-a vândut ”bijuteria” cu 25 de milioane de euro și se mută
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
drona militara
Dronă depistată în spațiul aerian al României: două avioane F-16...
radu miruta la o sedinta
Radu Miruță, despre eliminarea plafonării prețurilor la alimente: Se...
BUCURESTI - PRESEDINTE - CONSULTARI CU PARTIDELE - 19 IUN 2025
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, anunț despre drona rusească...
d trump in birou gesticuleaza
Ce condiții pune Donald Trump țărilor NATO pentru ca SUA să impună...
Ultimele știri
Gloria Bistriţa, a doua victorie în grupa A a Ligii Campionilor, în deplasare, cu DVSC Debrecen
Cel puțin 25 de persoane au fost rănite într-o explozie la o cafenea din Madrid
De la prietenul lui Vladimir Putin la vecinul rece al lui Volodimir Zelenski. Viața politică dublă a premierului slovac Robert Fico
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Numărul imens de ucraineni care au trecut granița ilegal în România de la începutul războiului
Dorothy Shea vorbeste la onu
SUA promit în Consiliul de Securitate al ONU să apere „fiecare centimetru” din teritoriul NATO
drone polonia
SUA se alătură aliaților occidentali și critică Rusia pentru incursiunea dronelor în Polonia
photo-collage.png - 2025-08-15T132750.648
Moșteanu, reacție după lansarea „Santinelei Estice”: Unitate, vigilență, reacție rapidă, răspunsurile corecte la agresiunea Rusiei
BUCURESTI - PARLAMENT - VOT COMISII - LEGEA BUGETULUI DE STAT -
MAE: România salută lansarea operațiunii „Santinela Estică” a NATO. „Un mesaj puternic privind determinarea noastră comună”
Partenerii noștri
Pe Roz
Emma Heming, la un pas de divorț înainte ca Bruce Willis să afle că e bolnav: „Nu mai recunoșteam bărbatul cu...
Cancan
Ce i-a spus asasinul lui Charlie Kirk tatălui său înainte să se predea. Tyler Robinson era mormon!
Fanatik.ro
Țara unde Corina Caragea a ajuns în luna septembrie. Are o destinație de vacanță spectaculoasă, însă nu...
editiadedimineata.ro
O teoria a lui Stephen Hawking a fost în sfârșit confirmată
Fanatik.ro
Un fost star de la Real Madrid, aproape de un transfer în SuperLiga! Detalii despre mutarea bombă: „Discuții...
Adevărul
Un caz care zguduie America. Ce l-a împins pe Tyler Robinson să-l ucidă pe Charlie Kirk? Povestea studentului...
Playtech
Cum pot obţine românii din Germania 300 de euro? Acte necesare şi condiţii
Digi FM
Actrița Lily Collins a stârnit îngrijorare cu talia extrem de subțire, la NYFW: "A fost mereu atât de slabă?"
Digi Sport
Gică Hagi a zis ”Da” și revine! Prima reacție: ”Mă duc cu drag. Am acceptat-o pentru că sunt liber”
Pro FM
Decolteu abisal, transparențe și crăpătură până la coapsă. Elizabeth Hurley, apariție de neratat lângă...
Film Now
Russell Crowe, relaxare la bustul gol pe o plajă din Spania, alături de iubita tinerică. Nu mai are mușchii...
Adevarul
„Războiul este mai aproape decât pare”. Mesajul tulburător al unui soldat polonez care a plecat să lupte în...
Newsweek
1.760.000 pensionari au pensie sub 2.000 lei. Câți iau peste 5.000 lei? Diferențe colosale la bani
Digi FM
Ce a pățit Mădălina Ghenea la Milano din cauza unei șoferițe de taxi. Fiica ei a plâns toată ziua: "Poate fi...
Digi World
Substanța "toxică pentru fiecare celulă" pe care cei mai mulți încă o consumă. Ce spune un chirurg cardiac...
Digi Animal World
Ați mai văzut un raton beat? O asistentă l-a resuscitat. Animalul se îmbătase după ce a mâncat piersici...
Film Now
Hugh Grant la 65 de ani. Are cinci copii și este căsătorit cu o suedeză cu aproape 20 de ani mai tânără decât...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea