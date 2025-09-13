Ministrul Apărării: Cred că Rusia nu va ataca un stat NATO. Când ataci un stat NATO, toate statele NATO vor intra în război cu Rusia

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu a declarat duminică, 13 septembrie, că nu există vreun semnal că Federaţia Rusă ar putea ataca un stat membru NATO. Oficialul a reamintit că statele NATO sunt protejate de articolul 5 al Tratatului Alianței Nord-Atlantice, care resupune că dacă un stat membru este atacat, atunci toate țările NATO intră în război cu Federația Rusă.

„Nu este niciun semnal. Există şi în spaţiul public îngrijorări, însă nu este nimic clar că asta se va întâmpla. Eu personal cred că Rusia nu va ataca un stat NATO pentru că avem articolul 5 al NATO, această umbrelă de protecţie extraordinar de bună pentru fiecare dintre noi. Când ataci un stat NATO, toate statele NATO vor intra practic alături de statul respectiv în război cu Rusia şi Rusia nu poate să ducă în război cu NATO”, a declarat Ionuţ Moşteanu la Prima TV.

El consideră că Federaţia Rusă nu ar putea deschide un nou front, de această dată cu NATO.

„Uitaţi-vă la linia frontului din Ucraina şi acolo nu există implicare directă a statelor NATO şi a europenilor, în Ucraina există un suport şi un ajutor masiv pentru ucraineni şi Rusia a cucerit 0,11% din teritoriu, dacă nu mă înşel, din aprilie până acum. Deci reuşeşte să mişte linia frontului foarte puţin, deşi investeşte masiv în capacitatea militară şi face mobilizări masive. Imaginaţi-vă că ar mai deschide încă un front cu toţi aliaţii NATO. NATO este cea mai mare putere militară de departe şi nu văd pe nimeni în momentul ăsta să se ia la trântă cu NATO”, a adăugat ministrul Apărării.

Editor : I.B.