Ambasade Statelor Unite la Bagdad a fost atacată cu drone

razboi orientul mijlociu, iran irak israel
Două drone lansate asupra ambasadei SUA la Bagdad au fost interceptate de apărarea antiaeriană irakiană, a anunţat sâmbătă un înalt responsabil din domeniul securităţii, primul atac de acest tip contra misiunii diplomatice în ultimele zece zile, relatează AFP.

Potrivit oficialităţii citate, dronele au căzut în afara Zonei verzi, cartierul ultrasecurizat din centrul Bagdadului ce găzduieşte instituţii de stat irakiene şi reprezentanţe diplomatice străine.

Un al doilea responsabil a confirmat un atac efectuat cu „o dronă explozivă” care a fost doborâtă.

Cel mai recent atac de acest gen fusese consemnat pe 18 martie.

Mai multe raiduri, atribuite Statelor Unite şi Israelului, au vizat în ultimele săptămâni grupări armate pro-iraniene din Irak, precum Brigăzile Hezbollah, în timp ce aceste facţiuni au revendicat zilnic zeci de atacuri cu drone şi rachete contra prezenţei militare americane în Irak şi în alte ţări din Orientul Mijlociu.

 

Partenerii noștri
Pe Roz
O bunică fit are o viață de adolescentă rebelă: “Ies și cu 5 persoane pe săptămână. Unul mi-a oferit 200 de...
Cancan
Filmul tragediei în care Ionuț și Mădălina și-au pierdut viața. Greșeala care le-a fost FATALĂ
Fanatik.ro
Despărțire șoc în România. O fostă handbalistă a divorțat după 7 ani de căsătorie
editiadedimineata.ro
Elevii care duc România la mondialul de robotică: echipa CSH are nevoie de sprijin pentru a ajunge la Houston...
Fanatik.ro
Andrei Borza îi ia locul lui Nicușor Bancu la echipa națională! Ce îi lipsește fundașului Rapidului pentru a...
Adevărul
Cel mai periculos oraș din lume: oamenii trăiesc doar 35 de ani din cauza lipsei oxigenului. Motivul care îi...
Playtech
Aparatul din bucătărie care consumă cel mai mult curent, chiar și atunci când pare oprit
Digi FM
Țara din Europa unde permisul auto costă cât o mașină second-hand. Șoferii ajung să plătească între 3.500 și...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Turcii au rămas "mască" după anunțul în legătură cu Gică Hagi: "Șoc în România"
Pro FM
Cum arată Loredana Groza în costum de baie, la 55 de ani. S-a fotografiat fără inhibiții pe o plajă din...
Film Now
De ce a părăsit Antonio Banderas Hollywood-ul în apogeul carierei sale: „Am fost la un pas de moarte”
Adevarul
„Vin rușii”. Val de reacții bizare în online, după o tornadă din Teleorman: „Georgescu e de vină/Bolojan a...
Newsweek
Ministrul muncii despre schimbarea sistemului de pensii. Crește vârsta de pensionare? Mai poți ieși anticipat?
Digi FM
Cât a cheltuit Nicușor Dan pe toate deplasările din 2025. Suma ar fi acoperit doar un singur zbor de lux al...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Dormi 7-8 ore pe noapte, dar tot ești obosit? Explicația unui specialist și sfaturile lui pentru un somn mai...
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Ce au descoperit autoritățile în cazul fraudei comise asupra Ursulei Andress, fata Bond din anii '60. Scandal...
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”