Toți militarii români dislocaţi în Irak au revenit în ţară, a anunțat Ministerul Apărării

Foto: Facebook/MApN

Militarii români din Irak au revenit sâmbătă în ţară, decizia de retragere fiind determinată de evoluţiile recente ale situaţiei de securitate din regiune, potrivit unui comunicat al Biroului de presă al Ministerului Apărării Naţionale (MApN).

„Toţi cei 117 militari români dislocaţi în teatrul de operaţii din Irak au revenit în România în cursul zilei de sâmbătă, 21 martie, ca urmare a deciziei de ajustare a posturii NATO în cadrul misiunii NATO Mission Iraq. Repatrierea a fost realizată în condiţii de siguranţă, prin efort coordonat la nivel aliat, cu sprijinul structurilor NATO şi al partenerilor internaţionali”, se menţionează într-un comunicat postat pe site-ul MApN.

Militarii români au fost relocaţi temporar în bazele Incirlik (Turcia) şi Ramstein (Germania), de unde au fost ulterior transportaţi în ţară cu aeronave militare.

„Decizia de retragere a fost determinată de evoluţiile recente ale situaţiei de securitate din regiune, măsurile adoptate având ca prioritate protecţia personalului dislocate”, se precizează în comunicat.

Pe întreaga durată a participării la misiunea NATO din Irak, militarii români, din Batalionul 2 Infanterie Călugareni, au avut ca misiune principală asigurarea protecţiei personalului şi a facilităţilor aliate, demonstrând "profesionalism şi angajament" în îndeplinirea atribuţiilor.

„Ministerul Apărării Naţionale reafirmă angajamentul României faţă de operaţiile şi misiunile NATO, contribuind în continuare la consolidarea securităţii internaţionale, în conformitate cu deciziile Alianţei”, mai arată sursa citată.

