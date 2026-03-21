Irakul a declarat forță majoră pentru câmpurile petroliere exploatate de companii străine, din cauza situației din Strâmtoarea Ormuz

Irakul a declarat forţă majoră pentru toate câmpurile petroliere dezvoltate de companii străine, după ce operaţiunile militare din regiune au perturbat navigaţia prin Strâmtoarea Ormuz, oprind majoritatea exporturilor de ţiţei ale ţării, au declarat trei oficiali din energie care cunosc direct decizia, conform Reuters.

Navigaţia prin Strâmtoarea Ormuz - un punct strategic prin care trec aproximativ 20% din livrările globale de petrol şi gaze naturale lichefiate - a fost grav afectată de activitatea militară fără precedent, a precizat ministerul petrolului într-o scrisoare datată 17 martie şi consultată de Reuters.

Majoritatea exporturilor de ţiţei ale Irakului tranzitează această strâmtoare, iar perturbările au dus la atingerea capacităţii maxime de stocare, se arată în scrisoare.

Preţurile internaţionale ale petrolului au atins vineri cel mai ridicat nivel din ultimii aproape patru ani, pe fondul escaladării războiului dintre SUA şi Israel, pe de o parte, şi Iran, pe de altă parte, aflat în a treia săptămână.

„Partenerii internaţionali nu au putut nominaliza petroliere pentru încărcarea ţiţeiului, ceea ce a împiedicat exporturile, deşi compania naţională SOMO era pregătită să încarce livrările”, se arată în scrisoare.

„Pe baza situaţiei, ministerul a dispus oprirea completă a producţiei în perimetrele afectate, fără acordarea de compensaţii conform termenilor contractuali”, mai indică documentul.

Ministerul a precizat că reducerea producţiei va fi revizuită periodic, în funcţie de evoluţiile regionale, şi a invitat companiile la discuţii urgente pentru a conveni asupra operaţiunilor esenţiale, costurilor şi personalului în condiţii de forţă majoră.

Ministrul irakian al petrolului, Hayan Abdel-Ghani, a declarat că producţia de ţiţei a companiei Basra Oil Company a fost redusă la 900.000 de barili pe zi, de la 3,3 milioane de barili pe zi, după ce exporturile din porturile sudice ale ţării au fost oprite, potrivit unui comunicat al ministerului de vineri. Cantităţile produse sunt redirecţionate pentru funcţionarea rafinăriilor, se mai arată în comunicat.

Scăderea producţiei şi a exporturilor este de natură să pună presiune pe finanţele deja fragile ale Irakului, întrucât statul se bazează pe vânzările de ţiţei pentru aproape toate cheltuielile publice şi pentru peste 90% din venituri.

Războiul SUA-Israel împotriva Iranului s-a extins deja dincolo de graniţele țării, Teheranul răspunzând prin atacuri asupra Israelului şi a statelor arabe din Golf care găzduiesc baze militare americane, iar Israelul lansând noi lovituri în Liban, după ce miliţia Hezbollah, aliată Iranului, a deschis focul peste graniţă.

