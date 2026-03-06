Live TV

Ambasadorul României la NATO, după doborârea rachetei iraniene: Decizia de a găzdui sistemul de la Deveselu s-a dovedit corectă

Data actualizării: Data publicării:
Inauguration of NATO missile defence base in Romania
Militari SUA la baza de la Deveselu unde e instalat scutul antirachetă al NATO. Foto: Profimedia Images

Decizia României de a găzdui sistemul antirachetă de la Deveselu s-a dovedit a fi cea corectă, afirmă Dan Neculaescu, ambasadorul României la NATO, după ce Alianța a anunțat în urmă cu două zile că a doborât o rachetă balistică iraniană care se îndrepta spre teritoriul Turciei, țară membră NATO. Ambasadorul face trimitere la o declarație a unui purtător de cuvânt NATO, care a anunțat întărirea poziției de apărare împotriva rachetelor balistice la nivelul întregii Alianțe, în urma incidentului amintit.

„Sistemul de apărare antirachetă balistică (BMD - n.r.) și-a dovedit eficacitatea. Baza Aegis Ashore din Deveselu, România, împreună cu radarul din Turcia, baza din Polonia și navele americane Aegis BMD, formează un sistem robust de apărare pe mai multe niveluri.

Decizia strategică a României de a găzdui o parte a sistemului în Deveselu s-a dovedit a fi cea corectă. Acum cincisprezece ani, unii susțineau că Iranul nu avea capacitatea de a amenința zona euro-atlantică cu astfel de rachete. Evenimentele recente au demonstrat clar contrariul”, a scris ambasadorul Dan Neculaescu vineri, într-un mesaj pe X.

Sistemul „BMD al NATO rămâne pur defensiv și esențial pentru securitatea colectivă. Contribuția României consolidează întreaga Alianță”, a mai precizat Dan Neculaescu.

În același mesaj, el a preluat o declarație a unui purtător de cuvânt NATO, care a anunțat că NATO și-a întărit poziția defensivă pe întreg teritoriul Alianței, în urma incidentului cu racheta balistică iraniană.

„Pot confirma că ieri, pe lângă interceptarea cu succes de către NATO a unei rachete balistice din Iran care viza Turcia, fapt anunțat în premieră de această țară, NATO și-a întărit poziția de apărare împotriva rachetelor balistice la nivelul întregii Alianțe”, a declarat col. Martin L. O'Donnell, purtător de cuvânt al Cartierului General Suprem al Puterilor Aliate din Europa.

„Această măsură imediată a fost luată de comandantul Comandamentului Aerian al NATO, care a recomandat în continuare menținerea poziției de apărare împotriva rachetelor balistice a NATO la acest nivel ridicat până când amenințarea reprezentată de atacurile nediscriminatorii continue ale Iranului în regiune va dispărea. Comandantul suprem al forțelor aliate din Europa a fost de acord cu această recomandare, iar problema a fost discutată astăzi în cadrul unei reuniuni a Consiliului Nord-Atlantic, unde aliații și-au exprimat sprijinul ferm și unanim pentru această măsură sensibilă. În plus, aliații și-au exprimat mulțumirile pentru răspunsul imediat și potențial salvator al comandantului suprem al forțelor aliate din Europa și al Cartierului General Suprem al Forțelor Aliate din Europa și au condamnat din nou atacul Iranului asupra Turciei”, a mai spus purtătorul de cuvânt.

El a precizat că nu poate da amănunte operaționale, dar măsura este necesară „pentru a apăra Alianța în baza amenințării actuale”.

„Deși nu pot intra în detalii cu privire la această schimbare de poziție din motive de securitate operațională, ajustarea îi oferă Comandantului Suprem Aliat al Europei exact ceea ce are nevoie pentru a apăra Alianța în baza amenințării actuale, iar el o va apăra! Așa cum a văzut ieri întreaga lume, NATO a executat perfect procedurile sale de apărare împotriva rachetelor balistice. În mai puțin de 10 minute, membrii NATO au identificat o amenințare la adresa aliaților, o rachetă balistică, au confirmat traiectoria acesteia, au alertat sistemele de apărare antirachetă terestre și maritime și au lansat un interceptor pentru a neutraliza amenințarea și a proteja teritoriul și populația noastră. Aceasta este adevărata forță!”, a mai afirmat col. Martin L. O'Donnell.

O rachetă balistică detectată ca fiind lansată din Iran și îndreptată către spațiul aerian turc după ce a traversat spațiile aeriene ale Irakului și Siriei a fost neutralizată de unitățile de apărare aeriană și antirachetă ale NATO dislocate în estul Mediteranei, a declarat Ministerul Apărării Naționale din Turcia. 

Statele Unite au doborât racheta iraniană care se îndrepta către o importantă bază militară turcă, Incirlik, care găzduiește forțele americane, potrivit unui oficial american și unui oficial regional, citați de Wall Street Journal.

Ministerul Apărării turc declarase anterior că forțele NATO au doborât racheta în timp ce se îndrepta către spațiul aerian turc.

Organizația Tratatului Atlanticului de Nord a condamnat atacul asupra Turciei, membră al alianței militare.

