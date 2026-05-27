Lungii ani de pace de după cel de-al Doilea Război Mondial și stabilitatea relativă de după prăbușirea Uniunii Sovietice au adormit Europa. Însă, potrivit lui Valerii Zalujnîi, fostul șef al armatei ucrainene și actualul ambasador în Marea Britanie, această iluzie se apropie de sfârșit, iar Europa – și, odată cu ea, întregul Occident – trebuie să accepte cruda realitate, scrie novinky.cz.

Potrivit lui Valerii Zalujnîi, fiecare țară care se confruntă cu o amenințare trece prin trei niveluri de conștientizare. În primul, statul și conducerea sa sunt absolut siguri că nu ne privesc niciun fel de probleme sau preocupări și că acestea vor dispărea în cele din urmă de la sine. „Sau, și mai rău, că aceste probleme trebuie rezolvate, dar numai în următoarea perioadă electorală”, a spus Valerii Zalujnîi, potrivit portalului ucrainean nv.ua.

În a doua fază – când problema de securitate devine evidentă – guvernele, spune el, recurg de obicei la un alibi: dau vina pe armată pentru rezolvarea problemei și semnează noi contracte de achiziționare de arme.

Abia atunci, potrivit lui Zalujnîi, va veni a treia și ultima fază, care este o trezire la realitate crudă. „Aceasta survine într-un moment în care armata rămâne fără forțe, iar statul realizează brusc că războiul nu este doar o problemă a soldaților, ci a întregii societăți, inclusiv a tuturor instituțiilor statului. Într-un război în care este în joc soarta unei națiuni, nu există compromisuri. Nu poți fi pe jumătate mort sau pe jumătate viu”, a avertizat fostul șef al armatei ucrainene.

Potrivit acestuia, experiența Ucrainei nu se referă doar la purtarea războiului și supraviețuirea pe câmpul de luptă. Este vorba despre un context mult mai larg. „Este vorba despre cum să schimbăm abordările în sine în condițiile actuale și să consolidăm în mod eficient formatul de securitate existent, în special cel al Europei”, a spus Valerii Zalujnîi. „Europa trebuie să accepte faptul că iluzia se sfârșește și întregul Occident trebuie să accepte realitatea dură”, a adăugat el.

„Ordinea mondială se află într-o stare de colaps”

Evenimentele din Ucraina și Orientul Mijlociu, a spus el, indică faptul că ordinea mondială creată după 1945 și prăbușirea Uniunii Sovietice se află într-o stare de colaps. Dreptul internațional și instituțiile internaționale nu mai pot garanta pacea și securitatea pe planeta Pământ, a avertizat el.

De asemenea, încercările de a transforma războiul din Ucraina într-un subiect de negocieri între lideri puternici, în cadrul cărora teritoriul Ucrainei, garanțiile de securitate pentru acesta și chiar resursele sale naturale urmau să devină o „monedă de schimb”, s-au soldat cu un eșec, dovedind încă o dată că lumea trăiește deja după alte reguli.

Potrivit lui Zalujnîi, alianțele internaționale, în primul rând NATO, și-au pierdut probabil și ele capacitatea de a garanta securitatea membrilor lor, în principal din cauza nepregătirii tehnice pentru utilizarea forței în războiul modern și din cauza incapacității politice de a lua decizii nepopulare.

„A sosit momentul schimbării, soluțiile așteaptă. Soluții care vor rămâne în istorie”, a concluzionat Valerii Zalujnîi.

