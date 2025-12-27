Anchetă în Italia, după ce milioane de euro strânse pentru civilii din Palestina ar fi ajuns la gruparea teroristă Hamas

Nouă persoane au fost arestate în Italia, fiind acuzate că ar fi strâns aproximativ 7 milioane de euro în ultimii doi ani pentru gruparea teroristă Hamas, relatează BBC.

Printre cele nouă persoane arestate de autoritățile italiene se numără și președintele Asociației Palestiniene din Italia, Mohammad Hannoun.

Banii ar fi fost colectați sub pretextul ajutorului umanitar pentru civilii din Palestina, însă ar fi ajuns, de fapt, în conturile grupării teroriste printr-un „sistem complex de strângere de fonduri”.

Potrivit poliției italiene, suspecții arestați sunt acuzați că „au condus operațiuni financiare care au contribuit la activitățile teroriste”.

Cele aproximativ 7 milioane de euro ar fi ajuns, pe lângă a finanța operațiuni teroriste, și la familiile membrilor Hamas reținuți pentru terorism sau ai atacatorilor sinucigași.

Investigația autorităților italiene a început după atacul din 7 octombrie 2023, când Hamas a ucis 1.200 de persoane.

