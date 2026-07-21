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Andrew și Tristan Tate se opun extrădării în Marea Britanie. Ce spune avocatul celor doi

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MI: Andrew and Tristan Tate Ahead of U.S. Marshal Arrest
Andrew Tate (dreapta) și fratele său, Tristan (stânga) Foto: Profimedia
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Influencerul Andrew Tate şi fratele său Tristan vor contesta extrădarea lor către Regatul Unit, unde sunt urmăriţi în special pentru presupuse violuri, a anunţat luni avocatul lor, considerând că arestarea lor în Statele Unite este „motivată politic”, transmite AFP.

Autorităţile americane i-au arestat sâmbătă la Miami pe influencer şi pe fratele său mai mic, în momentul în care procurorii britanici anunţau noi acuzaţii împotriva lor pentru viol, trafic de persoane în scopul exploatării sexuale şi agresiune.

Fraţii Tate se confruntă în prezent cu 42 de capete de acuzare pentru Andrew şi 17 pentru Tristan.

„Ne opunem, evident, extrădării deoarece Andrew şi Tristan sunt nevinovaţi. Nu au făcut niciodată nimic rău. Nu ar trebui să fie extrădaţi pentru infracţiuni pe care nu le-au comis”, a declarat avocatul lor, Joseph McBride, după o audiere dedicată cazului la un tribunal din Miami, notează Agerpres.

„Este motivată politic. Nu există nicio îndoială în această privinţă”, a adăugat el în faţa jurnaliştilor.

Avocatul a indicat că arestarea lor a avut loc la câteva zile după o întâlnire a celor doi fraţi, la Washington, cu membri ai Congresului.

„Se plimbau în incinta Capitoliului, iar trei zile mai târziu se trezesc în salopete de deţinuţi. Faceţi legătura”, a lansat el.

Andrew Tate este unul dintre principalii reprezentanţi ai „manosferei”, o reţea de comunităţi, adesea online, care îmbină o viziune caricaturală a masculinităţii, o misoginie profundă şi tehnici de dezvoltare personală.

El îşi difuzează opiniile controversate în faţa a milioane de persoane pe reţelele sociale, având inclusiv 10,8 milioane de urmăritori pe X.

El şi fratele său au fost încarceraţi câteva luni în România, unde au locuit mai mulţi ani şi au fost acuzaţi că au păcălit mai multe femei în scopul exploatării sexuale, inclusiv minore, înainte de a li se permite să părăsească ţara.

În martie 2025, statul american Florida a deschis o anchetă penală care îi vizează pe cei doi fraţi. Stadiul actual al acestei anchete nu este cunoscut, mai scrie AFP.

Editor : B.E.

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