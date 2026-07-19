Andrew şi Tristan Tate, influenceri pe reţelele sociale, au fost arestaţi, sâmbătă, la Miami de către autorităţile federale, a anunţat Serviciul Şerifilor Federali din SUA (US Marshals Service). Potrivit The Guardian, care citează procuratura britanică, Andrew Tate se confruntă cu noi acuzații de viol și trafic de persoane, violență și pornografie cu minori. Fratele său, Tristan, este acuzat viol, agresiune și trafic de persoane.

Cei doi au fost arestaţi în urma unei cereri de extrădare din partea Regatului Unit al Marii Britanii, potrivit unei persoane familiarizate cu cazul, care a vorbit sub condiţia anonimatului, deoarece nu era autorizată să discute public despre acest caz.

Un comunicat de presă al Serviciului de Procuratură al Coroanei (CPS) a precizat că Andrew Tate, în vârstă de 39 de ani, a fost acuzat de încă şapte capete de acuzare de viol, trei capete de acuzare de organizare sau facilitare a traficului de persoane în scopul exploatării sexuale, trei capete de acuzare de agresiune care a provocat vătămări corporale reale şi 19 capete de acuzare suplimentare pentru infracţiuni legate de imagini indecente cu minori şi pornografie extremă.

Printre acuzaţiile suplimentare aduse lui Tristan Tate, în vârstă de 38 de ani, se numără o acuzaţie de agresiune sexuală, două acuzaţii de viol şi trei acuzaţii de organizare sau facilitare a traficului de persoane în scopul exploatării sexuale.

Acuzaţiile se referă la fapte care ar fi avut loc în perioada iulie 2010 – august 2017, se arată în raportul CPS.

„Am decis să îi punem sub acuzare pe Andrew şi Tristan Tate pentru alte infracţiuni, inclusiv viol, organizarea sau facilitarea traficului de persoane în scopul exploatării sexuale şi infracţiuni legate de imagini indecente cu un copil”, a declarat Malcolm McHaffie, şeful diviziei de infracţiuni speciale a CPS.

„Aceste decizii de punere sub acuzare au urmat primirii unui dosar suplimentar cu probe de la Poliţia din Bedfordshire şi ridică numărul total al presupuselor victime în acest caz la şapte.”

Fraţii, susţinători ai hipermasculinităţii care au milioane de urmăritori pe reţelele sociale, sunt căutaţi în Regatul Unit.

CPS i-a pus deja sub acuzare pe fraţii Tate pentru 21 de capete de acuzare într-un dosar separat, inclusiv viol, vătămare corporală gravă şi trafic de persoane.

Andrew Tate se confruntă cu 10 capete de acuzare din dosarul iniţial, inclusiv viol, vătămare corporală gravă, trafic de persoane şi controlarea prostituţiei în scopul obţinerii de profit. Acuzările sunt legate de trei presupuse victime.

Tristan Tate se confruntă cu 11 capete de acuzare, inclusiv viol, vătămare corporală gravă şi trafic de persoane, acuzaţiile fiind legate de o presupusă victimă. Cei doi fraţi au negat toate acuzaţiile.

Un judecător al Înaltei Curţi a respins recent cererea fraţilor Tate de a li se comunica numele acuzatoarelor lor.

Cei doi bărbaţi au fost acuzaţi şi în România de trafic de persoane, viol şi constituire de grupare criminală organizată, după arestarea lor din decembrie 2022.

Aceştia au negat acuzaţiile, iar cazul nu a avansat din cauza unor nereguli juridice şi procedurale.

Foştii kickboxeri profesionişti şi-au adunat un grup de fani, în special tineri şi băieţi, promovând un stil de viaţă luxos şi un misoginism fără remuşcări.

Editor : B.E.