Anturajul loial al lui Vladimir Putin. Cine sunt apropiații lui și cine conduce războiul?

Vladimir Putin lasă impresia că este un lider solitar, care conduce singur armata Rusiei într-un război care amenință economia țării sale. E drept, în calitatea sa de comandant suprem al forțelor armate, responsabilitatea pentru invazia din Ucraina îi revine, dar orice decizie luată a venit în urma consultărilor cu anturajul său profund loial.

Mulți dintre apropiații lui, cei cu care se sfătuiește în luarea deciziilor, și-au început cariera în serviciile de securitate, spune BBC, care a făcut o trecere în revistă a cercului apropiaților lui Vladimir Putin.

Serghei Şoigu, ministrul Apărării

Serghei Şoigu, ministrul Apărării

Serghei Şoigu îl însotește pe Vladimir Putin la partidele de vânătoare și pescuit din Siberia și, la un moment dat, a fost considerat ca un potențial succesor, spune BBC. Este un vechi confident al președintelui rus, care preluat mesajul acestuia despre „demilitarizarea Ucrainei şi protejarea Rusiei” de aşa-zisa ameninţare militară a Occidentului.

Totuși, în a treia zi de război, când a fost foarte clar că rezistența Ucrainei a luat prin surprindere, Șoigu a fost surprins cu o mină stânjenită, alături de șeful forțelor armate, la binecunoscuta masă a lui Putin.

Serghei Şoigu, ministrul Apărării, alături de șeful forțelor armate, la binecunoscuta masă a lui Putin

„Șoigu trebuia să meargă la Kiev; el este ministrul apărării și trebuia să câștige”, spune Vera Mironova, specialist în conflicte armate.

Șoigu a fost creditat cu anexarea Crimeei în 2014 și tot el era la conducerea direcției de informații militare GRU, acuzată de două otrăviri cu agenți neurotoxici, respectiv cea mortală din 2018, de la Salisbury în Regatul Unit, și cea aproape fatală asupra liderului opoziției Alexei Navalny din 2020.

„Șoigu nu este doar la conducerea armatei rusă, ci este și parțial responsabil de ideologia acesteia, iar în Rusia ideologia este totul”, spune expertul rus în securitate Andrei Soldatov, care consideră și că ministrul apărării este cel mai influent personaj din anturajul lui Putin.

Valeri Gerasimov, șeful Statului Major

Valeri Gerasimov, șeful Statului Major, cu Vladimir Putin

În calitate de șef al statului major, misiunea lui Gerasimov era să invadeze Ucraina și să o finalizeze rapid, lucru care nu s-a întâmplat

Dar el a jucat un rol major în campaniile militare ale lui Vladimir Putin încă din 1999, în Războiul Cecen, și a fost cel care a coordonat planificarea operațiunii din Ucraina, supervizând exercițiile militare din Belarus, luna trecută.

Generalul Gerasimov a jucat, de asemenea, un rol cheie în campania militară de anexare a Crimeei. Unele informații sugerează că acum ar fi fost exclus din cercul intim al lui Putin, din cauza începutului bâlbâit al invaziei Ucrainei. Însă Andrei Soldatov nu crede asta: „Putin nu poate controla fiecare batalion și are nevoie de el”. În plus, ministrul apărării nu are pregătire militară și trebuie să se bazeze pe profesioniști, mai spune el.

Nikolai Patrușev, secretarul Consiliului rus de Securitate

Nikolai Patrușev, secretarul Consiliului rus de Securitate

El este unul dintre cei trei apropiați ai lui Putin, care a lucrat cu acesta încă din anii 1970, la Sankt Petersburg, când al doilea oraș al Rusiei se numea Leningrad.

Ceilalți doi fideli sunt șeful serviciului de securitate Alexander Bortnikov și șeful serviciilor de informații externe Serghei Naryșkin.

Puțini dețin atât de multă influență asupra președintelui ca Nikolai Patrușev. Nu numai că a lucrat cu el în vechiul KGB, ci a preluat și șefia FSB (fostul KGB) din 1999 până în 2008.

În timpul unei reuniuni consiliului de securitate al Rusiei, cu trei zile înainte de invazie, Patrușev și-a subliniat punctul de vedere potrivit căruia „obiectivul concret” al SUA este destrămarea Rusiei.

Alexander Bortnikov, șeful FSB

Alexander Bortnikov, șeful FSB

Observatorii Kremlinului spun că președintele are încredere în informațiile pe care le primește de la serviciile de securitate mai mult decât orice altă sursă, iar Alexander Bortnikov este văzut ca făcând parte din cercul intim al lui Putin.

A fost și el în KGB, la Leningrad, și a preluat conducerea FSB-ului după ce Patrușev a fost promovat.

FSB are o influență considerabilă asupra altor servicii de aplicare a legii și chiar are propriile forțe speciale.

Serghei Narîșkin, directorul Serviciului de Informații Externe (SVR)

Serghei Narîșkin, directorul Serviciului de Informații Externe (SVR)

Serghei Narîșkin a fost alături de Putin în cea mai mare parte a carierei sale. Într-un interviu acordat corespondentului BBC la Moscova, Steve Rosenberg, acesta a negat că Rusia ar fi comis otrăviri sau că ar fi participat la atacuri cibernetice.

A fost președinte al Parlamentului și conduce Societatea de Istorie Rusă.

Serghei Lavrov, ministrul de Externe

Ministrul de externe al Rusiei Serghei Lavrov.

Timp de 18 ani a fost cel mai înalt diplomat al Rusiei, pledând cazul Rusiei în întreaga lume. Are 71 de ani și este încă o dovadă a faptului că Vladimir Putin se bazează foarte mult pe oamenii pe care îi cunoaște de mult timp.

Este un politician abil și viclean: luna trecută a încercat să-l ridiculizeze pe secretarul britanic de Externe Liz Truss pentru cunoștințele sale despre geografia rusă și, cu un an înainte, a încercat să-l umilească pe șeful politicii externe al UE, Josep Borrell.

Totuși, în ciuda reputației sale, el a susținut continuarea discuțiilor diplomatice cu privire la Ucraina, dar președintele rus a ales să-l ignore.

Valentina Matviyenko, preşedinta Consiliului Federaţiei

Valentina Matviyenko, preşedinta Consiliului Federaţiei

O figură feminină rară în anturajul lui Putin, ea a supravegheat votul Camerei Superioare pentru a viza desfășurarea forțelor ruse în străinătate, deschizând calea pentru invazie.

Valentina Matviyenko este o altă veche colaboratoare a lui Putin, care a participat și la anexarea Crimeei, însă nu este considerată a fi un factor de decizie principal.

Viktor Zolotov, directorul Gărzii Naționale

Viktor Zolotov, directorul Gărzii Naționale

Fost bodyguard al președintelui, el conduce acum garda națională a Rusiei, Rosgvardia, formată de Putin cu doar șase ani în urmă, fiind de fapt un fel de armată personală în stilul unei gărzi pretoriane din perioada imperiului roman.

Punându-l șef peste această structură, Putin s-a asigurat astfel de loialitatea lui Viktor Zolotov.

Cu cine se mai consultă Vladimir Putin

Prim-ministrul Mihail Mișustin are sarcina de neinvidiat de a salva economia, dar are prea puține de spus în privința războiului.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, și șeful gigantului petrolier de stat Rosneft, Igor Sechin, sunt, de asemenea, apropiați ai președintelui, potrivit analistului politic Evgheni Mincenko.

Frații miliardari Boris și Arkady Rotenberg, prieteni din copilărie ai președintelui, sunt și ei de multă vreme confidenți apropiați. În 2020, revista Forbes i-a numit cea mai bogată familie din Rusia.

