Soldații ruși se așteaptă la pace mai mult de la Trump decât de la Putin: „Nu mai luptă din convingere. Luptă din lipsă de alternative”

Data publicării:
soldați ruși în timpul unui antrenament în Herson
Soldați ruși. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images

Un raport publicat de site-ul ucrainean de știri Euromaidan Press arată că „soldații ruși se așteaptă mai mult la pace din partea președintelui american Donald Trump decât din partea lui Vladimir Putin”, întrucât războiul din Ucraina continuă să consume resursele Rusiei, relatează TVP World.

Conform unei analize publicate duminică, pe măsură ce războiul Kremlinului în Ucraina se prelungește, convingerea cetățenilor ruși în „operațiunea militară specială” a lui Putin a fost zdruncinată de loviturile primite de stabilitatea economică. 

„Armata rusă nu mai luptă din convingere. Luptă din lipsă de alternative”, a afirmat autoarea articolului, Liubov Tsybulsk, expertă în comunicare și informare. 

„Mulți cred că schimbările politice din străinătate, nu cele din Moscova, vor determina momentul în care se vor întoarce acasă”, a adăugat ea.

Negocierile de pace între oficialii americani, ucraineni, ruși și europeni s-au intensificat în ultimele săptămâni, în timp ce Trump continuă să considere găsirea unei soluții la războiul din Ucraina un obiectiv cheie al administrației sale. 

Pe măsură ce atacurile ucrainene în interiorul Rusiei au devenit o obișnuință pe parcursul războiului, sentimentul de siguranță oferit de aparatul de stat s-a erodat, chiar dacă Kremlinul continuă să aștepte loialitate și sacrificiu din partea cetățenilor săi, a scris Tsybulska. 

Potrivit articolului, Putin a trebuit să evite mobilizările în masă după ce campania de recrutare din 2022 a dus la un exod al rușilor care sperau să evite trimiterea la luptă, bazându-se în schimb pe recrutarea de trupe prin alte mijloace. 

Chiar și stimulentele financiare sunt în scădere, se precizează în articol, deoarece fondurile disponibile pentru recruți sunt „reduse drastic... deoarece bugetele nu pot susține războiul”, unele trupe fiind nevoite să plătească din propriul buzunar echipamentul militar.

Conform articolului publicat de Euromaidan Press, aproximativ 40% din bugetul Rusiei pentru anul viitor a fost alocat serviciilor militare, poliției și serviciilor de securitate, lăsând mai puține fonduri disponibile pentru cetățenii ruși obișnuiți. 

Între timp, propaganda de la Moscova spune poporului rus că, în cazul în care Rusia pierde războiul, economia va avea de suferit, iar nivelul de trai va scădea la niveluri „mai rele decât în anii '90”, se arată în articol.

„Contractul social al Rusiei nu se rupe într-un mod dramatic, revoluționar. Se dezintegrează treptat din toate părțile”.

