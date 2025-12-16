Live TV

Kremlinul face precizări după ce Trump a spus că a vorbit „recent” cu Putin. Când a avut loc ultima convorbire între cei doi lideri

Kremlinul a declarat, marţi, că ultima convorbire telefonică directă între liderul rus Vladimir Putin şi preşedintele american Donald Trump a avut loc la 16 octombrie şi a făcut trimitere la comunicatul Preşedinţiei ruse emis cu acea ocazie, după ce luni şeful Casei Albe a spus că a discutat „recent” cu omologul său rus.

 Jurnaliştii l-au întrebat marţi pe Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, când au vorbit ultima dată la telefon Vladimir Putin şi Donald Trump, după ce cu o zi înainte, în contextul medierii de către SUA a unui acord de pace între Rusia şi Ucraina, Trump declarase că a discutat recent cu omologul său rus, relatează TASS, preluată de News.ro. 

 „A fost relativ recent”, a declarat Peskov „Uitaţi-vă la data ultimului nostru comunicat despre convorbirea telefonică. În general, a fost relativ recent”, a explicat el, precizând că după aceea nu au mai avut loc convorbiri telefonice. 

Ultimul comunicat despre discuţia dintre liderii Rusiei şi SUA pe site-ul Kremlinului este datat 16 octombrie, precizează TASS.

Citește și: Putin vrea „pace adevărată” în Ucraina. Kremlinul avertizează: liderul rus respinge „armistiţiile artificiale"

