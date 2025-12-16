Rusia se opune desfășurării de trupe din state NATO în Ucraina: „În niciun caz şi în niciun moment nu vom accepta”

Rusia nu este de acord cu desfășurarea în Ucraina de trupe din state membre NATO, așa cum a propus luni, la Berlin, Coaliția Voinței. Serghei Riabkov, viceministrul afacerilor externe al Rusiei, a exclus și posibilitatea ca Rusia să accepte „un compromis” în ceea ce privește teritoriul, relatează EFE.

„În niciun caz şi în niciun moment nu vom accepta (...) vreo prezenţă a trupelor NATO pe teritoriul ucrainean", a spus Serghei Riabkov într-un interviu pentru canalul ABC.

„Coaliţia Voinței este acelaşi lucru (cu Alianţa Atlantică). Şi poate că este chiar mai rău deoarece o astfel de decizie ar putea fi luată chiar şi fără procedurile obişnuite, existente în NATO pentru asemenea cazuri", a mai adăugat oficialul rus.

Totodată, Riabkov a exclus posibilitatea ca Rusia să poată accepta „un compromis" în ceea ce priveşte teritoriul, în legătură cu regiunile ucrainene: Crimeea, Donețk, Luhansk, Zaporojie și Herson: „Deoarece aceasta ar însemna, din punctul nostru de vedere, să revizuim un element foarte fundamental al condiţiei noastre ca stat, consacrat în Constituţia noastră".

Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina este dispusă să renunțe la aderarea la NATO, deși a cerut garanții de securitate în scris și a recunoscut că Kievul nu vrea să se retragă din Donbas, așa cum cere Vladimir Putin.

Liderii europeni au emis luni o declaraţie în care au pledat pentru formarea unei „forţe multinaţionale pentru Ucraina", condusă de Europa şi formată pe baza contribuţiilor naţiunilor voluntare în cadrul Coaliţiei Voinţei şi susţinută de SUA.

Această forţă ar contribui la securitatea spaţiului aerian ucrainean şi la protecţia pe mare şi ar include „operaţiuni în interiorul Ucrainei". De asemenea, ea ar fi însoţită de„un mecanism de monitorizare şi verificare a încetării focului condus de SUA, cu participare internaţională", pentru a furniza alerte timpurii privind orice atac rusesc.

Totodată, europenii propun garanţii de securitate obligatorii pentru Ucraina care „pot include utilizarea forţei, asistenţă de informaţii şi logistică, precum şi acţiuni economice şi diplomatice".

