Kremlinul refuză un armistițiu de Crăciun: „Vrem să ne atingem obiectivele, să ne asigurăm interesele”

Data publicării:
Vladimir Putin
Vladimir Putin Foto: Profimedia

Kremlinul a refuzat marți, 16 decembrie, un armistițiu de Crăciun propus de Ucraina, susținând că Rusia își dorește pace și că nu vrea „o pauză” în timpul căreia Kievul „să se pregătească pentru continuarea războiului”, relatează Reuters.

Cu o zi înainte de reacția Kremlinului, Volodimir Zelenski a afirmat că susține ideea unui armistițiu, în special pentru atacurile asupra infrastructurii energetice, în perioada Crăciunului.

Întrebat despre această idee de încetare a focului, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a replicat: „Întrebarea acum este dacă noi, aşa cum spune preşedintele (Donald) Trump, vom ajunge la un acord sau nu”.

Peskov a mai precizat că este puţin probabil ca Rusia să participe la un astfel de armistiţiu dacă Ucraina se concentrează pe „soluţii pe termen scurt, neviabile”, şi nu pe o înţelegere de durată.

„Vrem pace. Nu vrem un armistiţiu care să ofere Ucrainei o pauză şi să se pregătească pentru continuarea războiului”, a spus Peskov reporterilor. „Vrem să oprim acest război, să ne atingem obiectivele, să ne asigurăm interesele şi să garantăm pacea în Europa pentru viitor. Asta vrem”, a mai adăugat el.  

Peskov a precizat că Moscova nu a văzut încă detaliile propunerilor în privinţa oferirii unor garanţii de securitate în stil NATO pentru Ucraina. Oficialii americani şi europeni au spus că Washingtonul acceptă să furnizeze astfel de garanţii, după ce mult timp a fost evaziv sau chiar a refuzat.

Nu se ştie deocamdată în ce ar consta astfel de garanţii de securitate.

Citește și:

„Moscova trebuie să simtă durerea”. Un diplomat american îl contrazice flagrant pe Donald Trump

Cele șase angajamente europene și un punct sensibil în acordul de pace pentru Ucraina: de la o forță multinațională la aderarea la UE

