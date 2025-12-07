Live TV

Aproximativ 400 de opere antice au fost distruse în departamentul de antichităţi egiptene al muzeului Luvru

oameni la coada pentru a vizita muzeul luvru
Foto: Profimedia

După spectaculosul furt al bijuteriilor coroanei, la 27 noiembrie a avut loc o gravă inundaţie la Muzeul Luvru, care a avariat grav numeroase opere şi documente din biblioteca de antichităţi egiptene, a indicat revista de actualităţi de istorie a artei La Tribune de l'art pe 5 decembrie, informaţie confirmată de BFMTV.

„Aproximativ 400 de lucrări au fost deteriorate, în special coperţile lor vechi, dintre care unele sunt acum irecuperabile”, precizează presa de specialitate. Aceasta continuă: „Puterea apei care ţâşnea era atât de mare încât s-a infiltrat până la etajul inferior, ajungând la un dulap electric, ceea ce ar fi putut provoca un incendiu”. De altfel, o altă scurgere a avut loc săptămâna precedentă în acelaşi loc, informează surse citată de News.ro.

Scurgerile sunt cauzate de o defecţiune a conductelor, relatează BFMTV. „Ieri, o supapă care alimenta conductele de deasupra arhivei, despre care se ştia că sunt defecte, a provocat o inundaţie importantă cu apă murdară, care a deteriorat grav lucrările şi documentele şi a degradat considerabil locurile de muncă ale colegilor noştri”, potrivit unei alerte CHSCT (Comitetul pentru igienă, securitate şi condiţii de muncă), pe care BFMTV a consultat-o.

De mai mulţi ani, Departamentul de Antichităţi egiptene i-ar fi solicitat lui Francis Steinbock, administrator general adjunct, fonduri pentru a proteja aceste cărţi de o eventuală spargere a conductelor care trec prin tavanele false, scrie La Tribune de l'Art. Starea lor de degradare este bine cunoscută, provocând în mod regulat scurgeri mai puţin grave. Fără ca cererea să fi fost urmată de efecte.

Editor : Liviu Cojan

