Arma secretă a Ucrainei în războiul cu Rusia: „Linia frontului seamănă mai mult cu Terminator”

Roboții sunt folosiți din ce în ce mai des pe frontul din Ucraina FOTO Profimedia
Roboții, rol esențial în război

La mai bine de patru ani de la debutul conflictului din Ucraina, utilizarea vehiculelor terestre fără pilot a crescut exponențial, transformând războiul într-o competiție tehnologică, scrie The Guardian. De la tancurile scumpe, frontul este acum dominat de drone ieftine și de unică folosință ori roboți tereștri alimentați cu baterii. 

Vehiculele terestre fără pilot au diverse forme și dimensiuni. Unul se deplasează pe șenile și seamănă cu o mașină de livrare a laptelui fără acoperiș. Altul are roți și antene. Un al treilea transportă mine antitanc. Din primăvara anului 2024, utilizarea lor a crescut exponențial.

„Așa arată războiul modern. Armate din întreaga lume vor trebui să se robotizeze”, a declarat Pavlov, locotenent în cadrul Corpului 3 de armată al Ucrainei.

Invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina se află acum în al cincilea an, iar conflictul – cel mai mare din Europa din 1945 – a cunoscut o transformare uimitoare a armelor și tacticilor de pe câmpul de luptă. Războiul a devenit o competiție tehnologică, purtată nu cu tancuri scumpe, ci cu drone ieftine și de unică folosință, care pot lansa bombe cu o precizie mortală.

Expertiza Ucrainei în domeniul dronelor este acum foarte căutată pe fondul conflictului dintre SUA și Israel împotriva Iranului. Săptămâna trecută, Volodimir Zelenski a semnat acorduri de apărare pe o perioadă de 10 ani cu mai multe state din Golf, printre care Arabia Saudită și Qatar, pentru a le furniza drone de interceptare ucrainene la prețuri accesibile. Acestea pot doborî dronele kamikaze Shahed cu rază lungă de acțiune, utilizate de Teheran în atacurile asupra vecinilor săi, precum și de Moscova.

Războiul Kremlinului a transformat Kievul într-un centru de dezvoltare a armelor moderne fără pilot. Există un ecosistem unic, în care inginerii proiectează produse noi, iar soldații de pe linia frontului oferă feedback instantaneu. Producătorii măresc apoi volumul livrărilor, construind vehicule terestre, interceptori anti-Shahed și drone maritime de ultimă generație.

Roboții terestri reprezintă în prezent 90% din logistica armatei ucrainene. „Este foarte dificil să ne deplasăm din cauza dronelor inamice cu vedere la prima persoană. De aceea folosim sisteme robotizate”, a declarat Pavlov.

În ianuarie, forțele armate ucrainene au desfășurat un număr record de 7.000 de operațiuni folosind vehicule terestre, sau UGVS.

Roboții joacă un rol din ce în ce mai important în luptă și înlocuiesc infanteria umană. Aceștia au fost echipați cu mitraliere și lansatoare de grenade controlate de la distanță. Un sistem – un DevDroid TW 12.7 – a apărat o poziție timp de 45 de zile. Vara trecută, un robot kamikaze care transporta 200 kg de explozibili a parcurs 20 de kilometri până la o clădire folosită de trupele rusești și a aruncat-o în aer, mai scrie The Guardian.

„Nu este ca în Războiul Stelelor, unde sunt o mulțime de lasere. Linia frontului seamănă mai mult cu Terminator. Un robot terestru ajunge la poziția ta și nu poți face nimic în privința asta”, a spus Bambi, un operator de drone din cadrul Brigăzii 25 Aeropurtate. El a adăugat că „poți împușca o persoană în piept și aceasta încetează să mai tragă. Dacă împuști un robot terestru, acesta nu simte durerea. Există un tip care se uită la un ecran și care va riposta.”

Dronele terestre transportă, de asemenea, alimente, muniție și materiale precum bușteni, folosite de soldați pentru a construi adăposturi subterane. Acestea pot evacua de pe linia frontului până la trei soldați răniți. De obicei, un robot poate funcționa timp de opt ore. Sunt mai mici și mai puțin vizibile decât vehiculele blindate, care pot fi ușor detectate de dronele de spionaj rusești și distruse.

Din decembrie 2025, roboții au adus provizii soldaților ucraineni staționați în jurul orașului Pokrovsk din estul țării, care a fost distrus și a fost scena unor lupte intense.

„Unul s-a apropiat de intrarea în adăpostul nostru. M-am simțit ca un om al cavernelor care privește o tehnologie extraterestră. Arăta atât de futurist. Nu mi-aș fi putut imagina asta acum doi ani”, a mai afirmat Bambi.

În plus, vehiculele terestre fără pilot (UGV) îndeplinesc sarcini de geniu militare esențiale. Cele mai noi modele pot mina și demina terenul, pot instala sârmă ghimpată, precum și remorca și recupera vehicule avariate sau incendiate. Pavlov a declarat că firma sa pierde aproximativ trei roboți pe zi în urma atacurilor aeriene rusești – o rată de uzură de 25%. „Este un preț mic de plătit dacă ne gândim că salvăm viețile soldaților noștri de infanterie”, a explicat acesta.

Rusia folosește pe scară largă și sisteme terestre. A dezvoltat un vehicul electric cunoscut sub numele de „Courier”, care poate transporta 250 kg de marfă către trupele de pe linia frontului și poate desfășura operațiuni de război electronic. Potrivit lui Pavlov, Ucraina deține în prezent avantajul în ceea ce privește tehnologia roboților terestri. „Avem mai multe sisteme decât Rusia. Prioritatea este să le extindem la scară mai mare”, a afirmat el.

Rusia ocupă aproximativ 20% din teritoriul Ucrainei, inclusiv Crimeea. Din 2022, nu a reușit să înregistreze progrese semnificative, în ciuda faptului că 1,2 milioane dintre soldații săi au fost uciși sau răniți în estul și sudul țării. Cu ocazia celei de-a patra aniversări a invaziei, Volodimir Zelenski a declarat: „Putin nu a câștigat acest război.” El a subliniat că forțele sale au recucerit aproximativ 116 mile pătrate (300 km pătrați) de teritoriu în sudul regiunii Zaporojie.

Comandantul Andrei Biletski, , a afirmat că noile abordări tactice vor fi decisive în stabilirea părții care va ieși învingătoare în final. El a declarat că Ucraina se află „în pragul unei noi revoluții”, pe lângă revoluția în curs de desfășurare în domeniul dronelor aeriene. El a prevede că „sistemele robotizate terestre vor schimba radical câmpul de luptă și vor înlocui o parte semnificativă din soldați, atât din punct de vedere logistic, cât și în ceea ce privește utilizarea în luptă”.

Top Citite
profimedia-1088783057
1
Război în Orientul Mijlociu, ziua 37. Trump vrea un acord cu Iranul în „zile, nu...
Donald Trump JD Vance Viktor Orban
2
Operațiunea „Salvați-l pe Orban”: Trump face o ultimă încercare pentru a-l menține la...
Donald Trump
3
„48 de ore până când iadul se va dezlănțui”. Trump dă ultimatum Iranului și anunță că...
Federal Cabinet
4
Șeful MAE german susține renunțarea la principiul unanimității prin care UE ia...
Carlos Cuerpo
5
Spania şi alte patru ţări europene cer Comisiei Europene un nou impozit pentru companiile...
”Nu” categoric! Medicii nici n-au vrut să audă de cererea familiei lui Mircea Lucescu
Digi Sport
”Nu” categoric! Medicii nici n-au vrut să audă de cererea familiei lui Mircea Lucescu
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Silueta lui Donald Trump pe fundalul steagului NATO.
„Cea mai gravă situaţie de la înfiinţare”. Furia lui Trump privind Iranul aruncă NATO într-o nouă criză (Reuters)
Focul și fumul se ridică deasupra centrului orașului Lviv în urma unui atac cu drone al Rusiei.
În luna martie, Rusia a atacat Ucraina cu un număr record de drone de la începutul războiului
soldații ruși folosesc un lansator de rachete multiple în direcția Herson
Rusia susține că a cucerit complet regiunea Luhansk. Care este ţinta principală a Moscovei în ofensiva de primăvară-vară
agenti ucrainei cu spatele tin un suspect de spionaj
O rețea de spionaj rusă care plănuia uciderea unor militari ucraineni a fost descoperită la Kiev. Cum plănuiau asasinatele
658421890_1469296821511558_580557775497428117_n
Mesajul Oanei Țoiu, la 4 ani de la masacrul de la Bucea: „Nu putem onora memoria victimelor doar prin reculegere. E nevoie de justiție”
Recomandările redacţiei
barbat alimenteaza masina cu carburant
Creșteri la pompă. Ionuț Dumitru: E o iluzie să credem că vom readuce...
traian basescu
Traian Băsescu: Carburantul trebuie raţionalizat de pe acum, ca să nu...
alexandru rogobete inquam george calin
Ministrul Sănătății susține că România are două variante în urma...
mircea lucescu
Ultimele date despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu...
Ultimele știri
Descoperire istorică în Marea Egee: un fragment din Partenon, recuperat din epava navei lui Lord Elgin după două secole
O geantă de mână făcută din colagen derivat din fosile de dinozaur va fi scoasă la licitație pentru jumătate de milion de dolari
Răzvan Lucescu, primele declarații după ce a revenit în ţară pentru a fi alături de tatăl său, Mircea Lucescu
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
„Mica lui prințesă”. Momentul dulce dintre prințul William și Charlotte care a topit inimi la slujba de Paște...
Cancan
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Fanatik.ro
Video. Toată familia Lucescu s-a strâns la miezul nopții la căpătâiul lui Mircea Lucescu. Fiul Răzvan...
editiadedimineata.ro
Propaganda rusă contaminează sistemele de inteligență artificială
Fanatik.ro
Ce avere are fostul ”galactic” Gareth Bale. Clubul trecut prin Premier League pe care vrea să-l cumpere
Adevărul
Achiziția Carrefour de către frații Pavăl, șansa fermierilor de a intra în supermarketuri. Ministru: „Vor fi...
Playtech
Cum verifici rapid dacă o cameră de hotel este curată sau nu. Locurile care trădează lipsa igienei
Digi FM
„Superbă familie”. Kate și William, la slujba de Paște, după o absență de doi ani. Copiii lor i-au cucerit pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Acord complet! Zinedine Zidane semnează și revine în fotbal, după 5 ani
Pro FM
„Cea mai frumoasă”. Thalia, impecabilă într-o rochie despicată pe picior. Și-a fermecat fanii cu cele mai noi...
Film Now
Le pui pozele una lângă alta și cu greu îi deosebești. Arnold Schwarzenegger și fiul ilegitim, campioni la...
Adevarul
Noi detalii în cazul medicului ucis și incendiat: menajera lui a fost reținută
Newsweek
Ministrul muncii, anunț important pentru 4.600.000 de pensionari. „Avem cheltuieli mari, nu doar cu pensiile”
Digi FM
„Pur şi simplu spectaculos”. Momente „incredibile” trăite de echipajul Artemis 2 la vederea feţei ascunse a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Semne ascunse că oasele tale ar putea fi mai fragile decât crezi, potrivit unui medic. Riscul e mai mare la...
Digi Animal World
Momentul când o femeie încearcă să mângâie un tigru la Grădina Zoologică din Bridgeton. Aproape a fost...
Film Now
Dennis Quaid, despre actorul care l-a făcut să râdă cel mai mult: Așa am ajuns să am pătrățele pe abdomen. Îl...
UTV
Killa Fonic și Irina Rimes au urcat din nou împreună pe scenă în București. „Dragostea este universală”