Arma secretă a Ucrainei în războiul cu Rusia: „Linia frontului seamănă mai mult cu Terminator”

La mai bine de patru ani de la debutul conflictului din Ucraina, utilizarea vehiculelor terestre fără pilot a crescut exponențial, transformând războiul într-o competiție tehnologică, scrie The Guardian. De la tancurile scumpe, frontul este acum dominat de drone ieftine și de unică folosință ori roboți tereștri alimentați cu baterii.

Vehiculele terestre fără pilot au diverse forme și dimensiuni. Unul se deplasează pe șenile și seamănă cu o mașină de livrare a laptelui fără acoperiș. Altul are roți și antene. Un al treilea transportă mine antitanc. Din primăvara anului 2024, utilizarea lor a crescut exponențial.

„Așa arată războiul modern. Armate din întreaga lume vor trebui să se robotizeze”, a declarat Pavlov, locotenent în cadrul Corpului 3 de armată al Ucrainei.

Invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina se află acum în al cincilea an, iar conflictul – cel mai mare din Europa din 1945 – a cunoscut o transformare uimitoare a armelor și tacticilor de pe câmpul de luptă. Războiul a devenit o competiție tehnologică, purtată nu cu tancuri scumpe, ci cu drone ieftine și de unică folosință, care pot lansa bombe cu o precizie mortală.

Expertiza Ucrainei în domeniul dronelor este acum foarte căutată pe fondul conflictului dintre SUA și Israel împotriva Iranului. Săptămâna trecută, Volodimir Zelenski a semnat acorduri de apărare pe o perioadă de 10 ani cu mai multe state din Golf, printre care Arabia Saudită și Qatar, pentru a le furniza drone de interceptare ucrainene la prețuri accesibile. Acestea pot doborî dronele kamikaze Shahed cu rază lungă de acțiune, utilizate de Teheran în atacurile asupra vecinilor săi, precum și de Moscova.

Războiul Kremlinului a transformat Kievul într-un centru de dezvoltare a armelor moderne fără pilot. Există un ecosistem unic, în care inginerii proiectează produse noi, iar soldații de pe linia frontului oferă feedback instantaneu. Producătorii măresc apoi volumul livrărilor, construind vehicule terestre, interceptori anti-Shahed și drone maritime de ultimă generație.

Roboții terestri reprezintă în prezent 90% din logistica armatei ucrainene. „Este foarte dificil să ne deplasăm din cauza dronelor inamice cu vedere la prima persoană. De aceea folosim sisteme robotizate”, a declarat Pavlov.

În ianuarie, forțele armate ucrainene au desfășurat un număr record de 7.000 de operațiuni folosind vehicule terestre, sau UGVS.

Roboții, rol esențial în război

Roboții joacă un rol din ce în ce mai important în luptă și înlocuiesc infanteria umană. Aceștia au fost echipați cu mitraliere și lansatoare de grenade controlate de la distanță. Un sistem – un DevDroid TW 12.7 – a apărat o poziție timp de 45 de zile. Vara trecută, un robot kamikaze care transporta 200 kg de explozibili a parcurs 20 de kilometri până la o clădire folosită de trupele rusești și a aruncat-o în aer, mai scrie The Guardian.

„Nu este ca în Războiul Stelelor, unde sunt o mulțime de lasere. Linia frontului seamănă mai mult cu Terminator. Un robot terestru ajunge la poziția ta și nu poți face nimic în privința asta”, a spus Bambi, un operator de drone din cadrul Brigăzii 25 Aeropurtate. El a adăugat că „poți împușca o persoană în piept și aceasta încetează să mai tragă. Dacă împuști un robot terestru, acesta nu simte durerea. Există un tip care se uită la un ecran și care va riposta.”

Dronele terestre transportă, de asemenea, alimente, muniție și materiale precum bușteni, folosite de soldați pentru a construi adăposturi subterane. Acestea pot evacua de pe linia frontului până la trei soldați răniți. De obicei, un robot poate funcționa timp de opt ore. Sunt mai mici și mai puțin vizibile decât vehiculele blindate, care pot fi ușor detectate de dronele de spionaj rusești și distruse.

Din decembrie 2025, roboții au adus provizii soldaților ucraineni staționați în jurul orașului Pokrovsk din estul țării, care a fost distrus și a fost scena unor lupte intense.

„Unul s-a apropiat de intrarea în adăpostul nostru. M-am simțit ca un om al cavernelor care privește o tehnologie extraterestră. Arăta atât de futurist. Nu mi-aș fi putut imagina asta acum doi ani”, a mai afirmat Bambi.

În plus, vehiculele terestre fără pilot (UGV) îndeplinesc sarcini de geniu militare esențiale. Cele mai noi modele pot mina și demina terenul, pot instala sârmă ghimpată, precum și remorca și recupera vehicule avariate sau incendiate. Pavlov a declarat că firma sa pierde aproximativ trei roboți pe zi în urma atacurilor aeriene rusești – o rată de uzură de 25%. „Este un preț mic de plătit dacă ne gândim că salvăm viețile soldaților noștri de infanterie”, a explicat acesta.

Rusia folosește pe scară largă și sisteme terestre. A dezvoltat un vehicul electric cunoscut sub numele de „Courier”, care poate transporta 250 kg de marfă către trupele de pe linia frontului și poate desfășura operațiuni de război electronic. Potrivit lui Pavlov, Ucraina deține în prezent avantajul în ceea ce privește tehnologia roboților terestri. „Avem mai multe sisteme decât Rusia. Prioritatea este să le extindem la scară mai mare”, a afirmat el.

Rusia ocupă aproximativ 20% din teritoriul Ucrainei, inclusiv Crimeea. Din 2022, nu a reușit să înregistreze progrese semnificative, în ciuda faptului că 1,2 milioane dintre soldații săi au fost uciși sau răniți în estul și sudul țării. Cu ocazia celei de-a patra aniversări a invaziei, Volodimir Zelenski a declarat: „Putin nu a câștigat acest război.” El a subliniat că forțele sale au recucerit aproximativ 116 mile pătrate (300 km pătrați) de teritoriu în sudul regiunii Zaporojie.

Comandantul Andrei Biletski, , a afirmat că noile abordări tactice vor fi decisive în stabilirea părții care va ieși învingătoare în final. El a declarat că Ucraina se află „în pragul unei noi revoluții”, pe lângă revoluția în curs de desfășurare în domeniul dronelor aeriene. El a prevede că „sistemele robotizate terestre vor schimba radical câmpul de luptă și vor înlocui o parte semnificativă din soldați, atât din punct de vedere logistic, cât și în ceea ce privește utilizarea în luptă”.

