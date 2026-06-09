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Armata israeliană afirmă că a interceptat o „ţintă aeriană suspectă provenind din Yemen”

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racheta yemen
Israelul a anunțat că un proiectil a fost doborât de apărarea antiaeriană. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Armata israeliană a anunţat marţi dimineaţă că a interceptat în sudul ţării o „ţintă aeriană suspectă provenind din Yemen”, fără a raporta răniţi până în prezent. În paralel, atacurile israeliene asupra sudului Libanului au ucis cel puţin 14 persoane luni, a declarat Ministerul Sănătăţii din Liban.

„O ţintă aeriană suspectă provenind din Yemen a fost interceptată. Incidentul s-a încheiat. Nu au fost raportaţi răniţi”, a indicat armata, precizând că interceptarea a avut loc în regiunea Eilat.

Atacurile israeliene asupra sudului Libanului au provocat luni moartea a cel puţin 14 persoane, a anunţat Ministerul Sănătăţii din Liban, dintre care şapte au murit după ce Iranul a ameninţat că va ataca din nou Israelul dacă acesta va continua să bombardeze ţara, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Între timp, gruparea Hezbollah, susţinută de Iran, a declarat că a vizat trupele israeliene aflate pe teritoriul Libanului, dar nu a revendicat niciun atac pe teritoriul israelian.

„Un raid al inamicului israelian asupra oraşului Tyre, în apropierea centrului Crucii Roşii, a dus la 5 martiri şi 8 răniţi, dintre care patru erau paramedici ai Crucii Roşii”, a declarat Ministerul Sănătăţii din Liban într-un comunicat.

Ulterior, acesta a raportat că un atac asupra localităţii Marwanieh, tot în sud, a ucis două persoane, inclusiv un copil, şi a rănit zece.

Editor : B.P.

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