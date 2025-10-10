Live TV

palestinieni-gaza
Președintele SUA a precizat că ostaticii ar urma să fie eliberați „foarte curând”. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Armata israeliană (IDF) a anunţat, vineri, că acordul de încetare a focului în Fâşia Gaza a intrat oficial în vigoare, începând cu ora locală 12:00, după ce trupele s-au retras la liniile de desfăşurare convenite. Premierul Benjamin Netanyahu a declarat că securitatea Israelului a fost prioritatea sa și i-a mulțumit președintelui american Donald Trump pentru sprijin, afirmând că presiunea militară și diplomatică a fost decisivă pentru eliberarea ostaticilor.

ACTUALZIARE 13.56 „Trupele IDF din Comandamentul de Sud sunt desfășurate în zonă și vor continua să elimine orice amenințare imediată”, se arată în comunicat. Potrivit armatei, IDF controlează acum aproximativ 53% din Fâșia Gaza, majoritatea acestor teritorii fiind situate în afara zonelor urbane.

Acordul prevede că, după intrarea în vigoare a armistițiului, Hamas are la dispoziție 72 de ore pentru a elibera toți ostaticii.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat că nu a ascultat de cei care susțineau că aducerea ostaticilor acasă nu va fi posibilă. Într-un discurs adresat populației, vineri, 10 octombrie, el a subliniat că „securitatea Israelului” a fost cea care i-a ghidat deciziile politice, informează The Guardian.

„Am crezut că, dacă vom aplica o presiune militară intensă, combinată cu o presiune diplomatică puternică, vom putea, fără îndoială, să îi aducem pe toți ostaticii înapoi”, a declarat el, potrivit Times of Israel.

Netanyahu a adăugat ulterior că „asta înseamnă atingerea obiectivelor războiului – inclusiv eliberarea ostaticilor, eliminarea amenințării balistice și nucleare din partea Iranului, care a pus în pericol existența noastră aici, și destrămarea axei iraniene, din care Hamas este un element central.”

Premierul a mai spus că armata israeliană va rămâne în Gaza pentru a menține presiunea asupra Hamas până la dezarmarea completă a organizației.

El i-a mulțumit și „marelui său prieten”, președintele american Donald Trump, afirmând că presiunea diplomatică și prezența militară reprezintă „combinația puternică” care „va determina Hamas să îi returneze pe toți ostaticii, în timp ce IDF rămâne în interiorul Fâșiei și deține toate pozițiile cheie”.

Știrea inițială

Într-o declaraţie transmisă pe Telegram, IDF a precizat că „trupele au început să se poziţioneze de-a lungul liniilor de desfăşurare actualizate” şi că acestea sunt „desfăşurate în zonă şi vor continua să elimine orice ameninţare imediată”.

Potrivit armatei israeliene, forţele IDF controlează în prezent aproximativ 53% din teritoriul Fâşiei Gaza, majoritatea acestor zone aflându-se în afara centrelor urbane.

