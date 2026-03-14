Live TV

Israelul plănuieşte cea mai mare invazie terestră în sudul Libanului din ultimii 20 de ani

Data publicării:
Liban bombardat
Foto: Profimedia

Israelul plănuieşte să realizeze o „invazie masivă” în sudul Libanului pentru a pune capăt prezenţei miliţiei şiite pro-iraniene Hezbollah, potrivit unei informaţii publicate sâmbătă de portalul Axios, care citează surse americane şi israeliene, transmite EFE.

Potrivit acestei informaţii, planul Israelului este să cucerească întreaga zonă rămasă la sud de râul Litani, ceea ce ar reprezenta cea mai mare invazie terestră în ţara vecină din 2006, anul în care a avut loc al doilea război dintre Israel şi Liban.

„Obiectivul este de a prelua controlul asupra teritoriului, de a împinge forţele Hezbollah spre nord, departe de graniţă, şi de a dezmembra poziţiile lor militare şi depozitele de armament din sate”, a declarat un oficial pentru Axios.

Conform Axios, Israelul ar fi luat această decizie după ce miliţia libaneză, susţinută şi finanţată de Iran, a lansat în noaptea de miercuri peste 200 de proiectile asupra nordului Israelului, care nu au provocat victime, dar au cauzat unele daune în zone rezidenţiale.

Începând de vineri, armata israeliană a început să trimită întăriri la graniţa de nord şi să mobilizeze mai mulţi rezervişti. În plus, în ultimele zile, armata a emis ordine de evacuare pentru locuitorii din întreg sudul Libanului şi, pentru prima dată, pentru cei care locuiesc la nord de râul Litani.

Liderul grupării şiite libanez Hezbollah, Naim Qassem, a afirmat, la rândul său, vineri, că forţele sale sunt pregătite să facă faţă unei eventuale încercări de avansare israeliană în sudul Libanului şi a susţinut că luptă pentru a-şi apăra ţara, nu pentru terţi.

Israelul şi-a început ofensiva aeriană împotriva Libanului pe 2 martie, după ce formaţiunea libaneză a lansat un atac asupra nordului ţării ca răspuns la asasinarea fostului lider suprem al Iranului, Ali Khamenei.

Bilanţul morţilor din Liban în urma campaniei de atacuri israeliene a ajuns vineri la 773, în timp ce bilanţul răniţilor a ajuns la 1.933.

Numărul persoanelor forţate să îşi părăsească locuinţele a crescut până la aproape un milion, a indicat vineri Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, care a solicitat 19 milioane de dolari pentru a-şi extinde răspunsul de urgenţă în faţa acestui exod intern.

 

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Pe primul loc în lume: Gică Hagi, 120 de milioane de euro!
Digi Sport
Pe primul loc în lume: Gică Hagi, 120 de milioane de euro!
Descarcă aplicația Digi Sport
Partenerii noștri
Pe Roz
O fată de 22 de ani avea dureri tot mai mari de fiecare dată când bea alcool. După câteva luni a aflat de ce...
Cancan
Zodia care va străluci mai mult ca niciodată începând cu 2026. Astrologii anunță succes pe toate planurile...
Fanatik.ro
Jucătorul important de la Dinamo, transfer la Benfica. „3.000.000 de euro”
editiadedimineata.ro
Manipularea și inteligența artificială vor marca anul 2026, afirmă Forumul Economic Mondial
Fanatik.ro
Mirel Rădoi, avertizat înainte de FCSB – Metaloglobus: „Să nu vă cheme la Comisii!”
Adevărul
Cum a destrămat Iranul imaginea Golfului luxos drept refugiu sigur într-o regiune volatilă
Playtech
Ce radare monitorizează depășirea vitezei pe șoselele din România. Zonele în care poţi lua uşor amenzi
Digi FM
Dan Negru reacționează dur la scumpirea benzinei: „Nu e paradox, e fiscalitate românească”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Cea mai frumoasă fată din lume" se mărită! Cum arată acum, la 20 de ani de la poza care a făcut înconjurul...
Pro FM
Ed Sheeran, după ce soția sa a fost diagnosticată cu cancer în timpul sarcinii: „Cea mai grea zi din viața...
Film Now
De ce nu s-a căsătorit niciodată Al Pacino. Actorul, tatăl a patru copii, a avut relații cu mai multe actrițe...
Adevarul
Funcția care deschidea ușile puterii în perioada comunistă. A fost deținută de Stalin și Ceaușescu. Iliescu a...
Newsweek
Guvernul anunță oficial cu cât cresc pensiile în 2027, 2028 și 2029? Cât va fi pensia medie?
Digi FM
Nu numai femeile suferă de cancer la sân. Un bărbat, tatăl a trei copii, diagnosticat de ziua lui: "Ultimul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
E mai sănătos să bei apă rece sau apă caldă? Iată ce spune un specialist
Digi Animal World
A adoptat un motan și a crezut că i-a salvat viața. După trei ani a aflat că riscă 300.000€ amendă și...
Film Now
Dakota Johnson, pictorial de senzație la 36 de ani. Fanii, uimiți: „Nimeni nu poate fi ca tine când e vorba...
UTV
Liviu Vârciu reacționează după ce Lucian Mitrea a povestit că l-a găsit în pat cu Andreea Bănică