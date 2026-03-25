Armata libaneză anunţă că exploziile din nordul Beirutului au fost provocate de o rachetă iraniană Qadr-110 lungă de 16 metri

Exploziile care au zguduit marţi mai multe zone din nordul Beirutului fost cauzate de interceptarea sau de o defecţiune tehnică a unei rachete iraniene a cărei ţintă probabilă se afla în afara Libanului, a anunţat miercuri armata libaneză, relatează AFP.

Este vorba despre o „rachetă balistică ghidată de tip Qadr-110 de fabricaţie iraniană, cu o lungime de aproximativ 16 metri şi cu o rază de acţiune de circa 2.000 de kilometri, care conţine mai multe proiectile mici”, a anunţat armata într-un comunicat.

O serie de explozii a zguduit marţi zone din nordul capitalei libaneze, ferite până acum de atacurile aeriene israeliene, notează AFP, citată de Agerpres.

Mai multe persoane au suferit răni minore, potrivit agenţiei naţionale de ştiri Ani.

Explozia „ar fi fost cauzată de o defecţiune tehnică sau de o rachetă interceptoare”, a declarat armata.

„Racheta a explodat la mare altitudine, sugerând că ţinta sa se afla în afara teritoriului libanez”, a adăugat armata, precizând că Libanul nu dispune de „rachete interceptoare”.

Aceasta se îndrepta spre Cipru şi a fost interceptată de o navă de război în Marea Mediterană, a declarat marţi pentru AFP o sursa militară.

Un atac cu drone a vizat pe 1 martie baza britanică de la Akrotiri, în sudul Ciprului.

Armata israeliană a declarat marţi că racheta iraniană care explodat deasupra Libanului a fost lansată simultan cu alte atacuri îndreptate împotriva Israelului.

