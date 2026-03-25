Armata libaneză anunţă că exploziile din nordul Beirutului au fost provocate de o rachetă iraniană Qadr-110 lungă de 16 metri

Exploziile care au zguduit marţi mai multe zone din nordul Beirutului fost cauzate de interceptarea sau de o defecţiune tehnică a unei rachete iraniene a cărei ţintă probabilă se afla în afara Libanului, a anunţat miercuri armata libaneză, relatează AFP.

Este vorba despre o „rachetă balistică ghidată de tip Qadr-110 de fabricaţie iraniană, cu o lungime de aproximativ 16 metri şi cu o rază de acţiune de circa 2.000 de kilometri, care conţine mai multe proiectile mici”, a anunţat armata într-un comunicat.

O serie de explozii a zguduit marţi zone din nordul capitalei libaneze, ferite până acum de atacurile aeriene israeliene, notează AFP, citată de Agerpres.

Mai multe persoane au suferit răni minore, potrivit agenţiei naţionale de ştiri Ani.

Explozia „ar fi fost cauzată de o defecţiune tehnică sau de o rachetă interceptoare”, a declarat armata.

„Racheta a explodat la mare altitudine, sugerând că ţinta sa se afla în afara teritoriului libanez”, a adăugat armata, precizând că Libanul nu dispune de „rachete interceptoare”.

Aceasta se îndrepta spre Cipru şi a fost interceptată de o navă de război în Marea Mediterană, a declarat marţi pentru AFP o sursa militară.

Un atac cu drone a vizat pe 1 martie baza britanică de la Akrotiri, în sudul Ciprului.

Armata israeliană a declarat marţi că racheta iraniană care explodat deasupra Libanului a fost lansată simultan cu alte atacuri îndreptate împotriva Israelului.

Editor : Liviu Cojan

Top Citite
dacian ciolos la parlament
1
Nicuşor Dan îl propune pe Dacian Cioloş pentru o funcţie importantă la nivel...
botgros
2
Dirijorul Nicolae Botgros și-a dat demisia din funcția de deputat în Parlamentul...
Aur
3
Pentru prima dată, după aproape 25 de ani, Rusia își vinde aurul pentru a acoperi...
Vila din Dubai a influencerului Sam Gowland. Foto Instagram
4
Prețurile caselor de lux din Dubai scad vertiginos. Vile scoase la vânzare cu 25% mai...
oameni in ploaie mergând pe strada
5
Meteorologii au emis o informare de ploi, vânt puternic și ninsori. Care sunt zonele...
Te-ar putea interesa și:
NATO military chiefs hold joint press conference in Brussels
Avertisment NATO: Aliații trebuie să găsească urgent noi arme pentru a se apăra de Rusia și Iran
Kuwait Iran War
Iranul respinge planul lui Trump și vine cu propriile condiții pentru încetarea războiului
Mingi
CM 2026: Noua Zeelandă este dispusă să joace meciul împotriva Iranului în afara Statelor Unite
steag iran - dărâmături - 4 martie 2026
Cererile Iranului la eventuale negocieri: Închiderea bazelor SUA din Golf, despăgubiri, taxe pentru navele care tranzitează Ormuz
Razboi SUA IRan drapel
„Oameni ca noi nu se vor înțelege niciodată cu oameni ca voi”. Primul răspuns al Iranului la planul lui Donald Trump
Recomandările redacţiei
profimedia-0547817867
Miruță: România și alte țări se vor implica „la momentul potrivit” în...
BUCURESTI - ALEGERI 2024 - ICCJ - TRAGERE LA SORTI JUDECATORI B
Înalta Curte a suspendat temporar activitatea comitetului înființat...
kelemen hunor in parlament
Kelemen Hunor, îngrijorat de tensiunile din Coaliție: Ar fi...
Petrolier
„Va începe o panică în toată regula”. Prețul barilului de petrol...
Ultimele știri
Donald Trump, ironizat în presa iraniană. Cum este prezentat președintele american după declarațiile privind Iranul
Locul din România unde stratul de zăpadă are 162 de centimetri. Avertisment pentru schiori
Premierul slovac Robert Fico vine în România. Se va întâlni cu Nicușor Dan și Ilie Bolojan
Citește mai multe
