Armata olandeză a încercat să doboare mai multe drone observate deasupra bazei aeriene Volkel, la granița cu Germania

Data publicării:
Baza aeriană Volkel
Baza aeriană Volkel Foto: Profimedia

Ministerul olandez al Apărării a declarat sâmbătă că armata a folosit arme de la sol pentru a încerca să doboare mai multe drone observate vineri noaptea deasupra unei baze aeriene din sud-estul ţării, relatează Reuters.

Personalul de securitate de la baza aeriană Volkel, aproape de graniţa cu Germania, a observat dronele între orele 19:00 şi 21:00 (18:00-20:00 GMT), a precizat ministerul, scrie Agerpres.

„Personalul forţelor aeriene a folosit arme de la sol pentru a doborî dronele”, a adăugat acesta. „Dronele au plecat şi nu au fost recuperate”, a mai spus el.

Ministerul Apărării a declarat că nu este clar de ce dronele au zburat în zone în care accesul este interzis.

Poliţia militară a anunţat că a deschis o anchetă în legătură cu acest incident.

 

