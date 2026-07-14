Armata SUA a anulat retragerea avioanelor de realiamentare de pe aeroportul israelian Ben Gurion

Armata SUA a anulat planurile de retragere a avioanelor de realimentare de pe aeroportul internaţional Ben Gurion din Tel Aviv, ca răspuns la escaladarea conflictului cu Iranul, transmite dpa, citând media israeliene de marţi.

Conform site-ului ynet.news, 33 de avioane de realimentare americane ocupă sloturi pe cel mai important aeroport din Israel, care altfel ar fi folosite de companiile aeriene comerciale.

Cotidianul Jerusalem Post scrie că aceasta ar putea duce la anularea a 50.000 de bilete de avion în sezonul vacanţelor de vară, notează dpa, citată de Agerpres.

Potrivit cotidianului, aeroportul Ben Gurion poate folosi în prezent doar o treime din capacitatea sa pentru aviaţia civilă. Au fost date instrucţiuni să nu fie aprobate avioane de realimentare americane suplimentare, adaugă Jerusalem Post.

Conform unor informaţii anterioare, 18 avioane de realimentare urmau să părăsească aeroportul în a doua jumătate a lunii iulie.

În cazul în care nu vor fi retrase, aeroportul va trebui să informeze companiile aeriene că traficul va fi restricţionat până în august.

Editor : Liviu Cojan