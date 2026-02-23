Live TV

Video Atac al ucrainenilor în regiunea Belgorod: pagube aduse infrastructurii energetice

Data actualizării: Data publicării:
Un atac „masiv” cu rachete ucrainene a provocat pagube grave infrastructurii energetice şi a întrerupt furnizarea de energie electrică, căldură şi apă în regiunea Belgorod din Rusia, la graniţa cu Ucraina, a declarat luni dimineaţă guvernatorul regiunii, potrivit Reuters.

„Ca urmare, infrastructura energetică a suferit pagube grave”, a declarat guvernatorul Viaceslav Gladkov pe Telegram. „În locuinţe, există întreruperi în furnizarea de energie electrică, apă şi căldură., scrie News.ro.

Gladkov a descris atacul ca fiind „masiv”, afectând atât oraşul Belgorod, situat la 40 km de graniţă, cât şi zona înconjurătoare. El a spus că amploarea pagubelor va fi evaluată la prima oră a dimineţii.

Belgorod a fost frecvent atacat de forţele ucrainene în conflictul durează de patru ani.

