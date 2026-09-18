Miliarde de euro alocate Ucrainei pentru drone și rachete. Anunțul șefei Comisiei Europene

Uniunea Europeană va aloca Ucrainei încă 3,3 miliarde de euro pentru achiziționarea de rachete și drone. Fondurile ar trebui să ajungă la Kiev încă din 18 septembrie. Acest lucru a fost anunțat de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în urma unei convorbiri telefonice cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Potrivit acesteia, Bruxelles este pregătit să utilizeze fondurile rămase din programul SAFE pentru lansarea unor proiecte de apărare împreună cu Ucraina. Programul SAFE permite țărilor UE să obțină împrumuturi în condiții preferențiale în cadrul programului, în valoare de până la 150 de miliarde de euro. „Dorim să combinăm experiența de luptă și inovațiile Ucrainei cu tehnologiile și potențialul industrial european”, a declarat von der Leyen.

UE și Ucraina intenționează să lucreze la sistemul „Freya”, destinat interceptării rachetelor balistice. La baza acestuia stă racheta de interceptare ucraineană FP-7.X a companiei Fire Point. În luna iunie, compania a încheiat un acord cu firma germană Hensoldt privind furnizarea de radare TRML-4D. Acestea pot detecta și urmări peste 1.500 de ținte aeriene la o distanță de până la 250 km.

Von der Leyen a discutat, de asemenea, cu Zelenski despre reformele de care depinde finanțarea viitoare a Kievului și progresul Ucrainei către aderarea la UE. Noul ajutor este acordat pe fondul creșterii cheltuielilor militare ale Ucrainei. În 2027, se preconizează alocarea unei sume record de 110 miliarde de dolari pentru apărare. Conform proiectului de buget, țara se așteaptă să primească anul viitor 52,6 miliarde de dolari sub formă de ajutor internațional. Din această sumă, 20 de miliarde de dolari sunt deja asigurate prin angajamentele partenerilor. Potrivit ministrului finanțelor al Ucrainei, Serghei Marchenko, Kievului îi lipsesc, de asemenea, 27 de miliarde de dolari pentru cheltuieli suplimentare în domeniul apărării în 2026.

Editor : A.R.