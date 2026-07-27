Trei femei, dintre care una ar fi însărcinată, au fost atacate cu cuţitul în plină stradă luni, la sfârşitul dimineţii, în zona Porte de Clichy. Ministrul de Interne, Laurent Nunez, a anunțat că atacatorul a fost reținut de poliția franceză, relatează Le Parisien și Reuters.

Bărbatul a atacat cele trei femei, în vârstă de 19, 24 și 36 de ani, cu două cuțite de bucătărie, rănind grav două dintre ele, a precizat Nunez. Ministrul a declarat că bărbatul fusese reținut de un polițist aflat în timpul liber. „Îi aduc un omagiu, a fost un act de curaj”, a adăugat Nunez.

Una dintre victime a fost preluată de echipajele de urgenţă, aflându-se într-o stare de urgenţă extremă.

Suspectul a fost arestat la faţa locului în urma unei intervenţii a poliţiei. Este vorba despre un bărbat de 31 de ani care, aparent, are probleme psihiatrice.

Motivul atacului rămâne necunoscut, a declarat Nunez, adăugând că poliția nu a putut verifica identitatea atacatorului, ale cărui declarații erau „incoerente” în momentul arestării.

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Editor : A.M.G.