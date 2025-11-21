Forțele ruse au lansat un atac în timpul nopții asupra orașului Zaporojie. Cinci persoane au murit iar alte opt au fost rănite, au declarat oficialii locali, potrivit Kyiv Independent.
Guvernatorul regiunii, Ivan Fedorov, a raportat atacul și a confirmat ultimele victime la ora 4:30.
Primele informații despre atac au apărut târziu în seara zilei de 20 noiembrie, când au fost auzite explozii în tot orașul.
Fedorov a declarat că forțele ruse au folosit bombe ghidate KAB, provocând pagube importante infrastructurii civile, inclusiv cel puțin cinci clădiri înalte de apartamente. Poliția națională a raportat, de asemenea, că o bombă a fost aruncată în mijlocul unei piețe.
Polițiști, salvatori și personal medical au mers la locul atacului.