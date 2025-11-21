Live TV

Video&Foto Atac rusesc în timpul nopții asupra Zaporojie: 5 oameni au murit. Bilanț după bombardamentul de la Ternopil: 28 de morți

Data publicării:
atac rusesc zaporojie
Foto: Ivan Fedorov / Telegram

Încă cinci oameni au fost uciși într-un atac rusesc. O rachetă a lovit orașul Zaporojie, joi seară târziu. Pompierii au stins incendiile și au evacuat răniții.

Foto: Ivan Fedorov / Telegram
Foto: Ivan Fedorov / Telegram
Foto: Ivan Fedorov / Telegram
Foto: Ivan Fedorov / Telegram
Foto: Ivan Fedorov / Telegram
Foto: Ivan Fedorov / Telegram
Forțele ruse au lansat un atac în timpul nopții asupra orașului Zaporojie. Cinci persoane au murit iar alte opt au fost rănite, au declarat oficialii locali, potrivit Kyiv Independent.

Guvernatorul regiunii, Ivan Fedorov, a raportat atacul și a confirmat ultimele victime la ora 4:30.

Primele informații despre atac au apărut târziu în seara zilei de 20 noiembrie, când au fost auzite explozii în tot orașul.

Fedorov a declarat că forțele ruse au folosit bombe ghidate KAB, provocând pagube importante infrastructurii civile, inclusiv cel puțin cinci clădiri înalte de apartamente. Poliția națională a raportat, de asemenea, că o bombă a fost aruncată în mijlocul unei piețe.

Polițiști, salvatori și personal medical au mers la locul atacului.

Între timp, serviciile de urgență au actualizat bilanțul masacrului din noaptea precedentă de la Ternopil, la vest de Kiev, unul dintre cele mai grave de la începutul războiului.

Numărul celor uciși în atacul cu rachete al rușilor a crescut la 28, printre care și 3 copii. 94 de oameni au fost răniți. Alți 16 oameni sunt căutați în ruine.

