Live TV

Australia acuză China de atacuri cibernetice asupra infrastructurii critice a țării

Data actualizării: Data publicării:
hacker cu multe calculatoare
Foto: GettyImages
Din articol
Hackerii au compromis și rețele de infrastructură critică din SUA

Șeful serviciilor de informații australiene, Mike Burgess, a declarat că hackeri asociați cu guvernul și armata chineză vizează infrastructura critică a țării și a avertizat că Australia este din ce în ce mai expusă riscului unui „sabotaj cu impact major”, scrie BBC.

Mike Burgess, directorul Organizației Australiene pentru Informații de Securitate (ASIO), a declarat că „nivelurile fără precedent de spionaj” duc la o amenințare tot mai mare de „sabotaj cibernetic” în următorii cinci ani.

El a indicat „un stat național – fără premii pentru cine ghicește care – care a făcut numeroase încercări de a scana și pătrunde în infrastructura critică din Australia” și din țările aliate, „vizând rețelele de apă, transport, telecomunicații și energie”.

Ambasada Chinei a fost contactată pentru un comentariu.

Regimurile autoritare sunt acum mai dispuse „să perturbe și să distrugă”, a avertizat Burgess.

El a menționat două grupuri de hackeri chinezi, Salt Typhoon și Volt Typhoon, care au vizat companii de telecomunicații din SUA și Australia.

„Aceste grupuri sunt hackeri care lucrează pentru serviciile de informații ale guvernului chinez și pentru armata lor”, a spus el, miercuri, liderilor din mediul de afaceri la un forum din Melbourne.

„Ambele grupuri au fost implicate în furtul de informații sensibile, dar adevărata amenințare este sabotajul – perturbarea infrastructurii critice.”

Hackerii au compromis și rețele de infrastructură critică din SUA

El a spus că scopul grupului Salt Typhoon este spionajul, infiltrându-se în rețelele de telecomunicații din SUA.

„Și au testat și rețelele noastre de telecomunicații aici, în Australia”, a adăugat Burgess.

El a spus că acțiunile grupului Volt Typhoon au fost menite să provoace perturbări, hackerii compromițând rețele de infrastructură critică din SUA pentru posibile acțiuni viitoare de sabotaj.

„Și da, am observat hackeri chinezi analizând și infrastructura noastră critică”, a spus Burgess.

El a avertizat că regimurile autoritare sunt din ce în ce mai dispuse să saboteze infrastructura critică pentru a „împiedica luarea deciziilor, a afecta economia, a submina capacitatea de apărare și a semăna discordie socială”.

„Nu cred că noi – și mă refer la toți – înțelegem cu adevărat cât de perturbator, cât de devastator ar putea fi acest lucru”, a spus el.

Burgess a subliniat că întreruperile scurte ale serviciilor de telecomunicații, fără legătură cu interferențe străine, au avut deja efecte semnificative și răspândite asupra societății.

„Asta a fost o singură rețea de telefonie care nu a funcționat mai puțin de o zi”, a spus el.

„Imaginați-vă implicațiile dacă un stat ar opri toate rețelele? Sau ar întrerupe alimentarea cu energie în timpul unui val de căldură? Sau ar contamina apa potabilă? Sau ar paraliza sistemul nostru financiar?”

Spionii își „extind tot mai mult aria de colectare” a informațiilor, a spus Burgess.

„Ei vizează agresiv proiecte din sectorul privat, negocieri și investiții care ar putea oferi companiilor străine un avantaj comercial. Și, asemenea criminalilor, vizează agresiv datele clienților.”

Șeful serviciilor de informații a spus că estimările conservatoare arată că spionajul a costat Australia 12,5 miliarde de dolari australieni (8,2 miliarde de dolari; 6,2 miliarde lire) în 2023–2024, cu aproximativ 2 miliarde dolari în secrete comerciale și proprietate intelectuală furate de la companii australiene într-un singur an.

Burgess a descris abilitățile hackerilor ca fiind „extrem de sofisticate, folosind tehnici de top pentru a identifica rețelele, a testa vulnerabilitățile, a bate la ușile digitale și a verifica lacătele digitale”.

„Iar când pătrund în rețelele voastre, își cartografiază activ și agresiv sistemele și caută să mențină accesul persistent și nedetectat, care le permite să execute sabotaj la momentul și locul ales de ei.”

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
fiica unui primar primeste o masina cadou,la majorat
1
Primar din Argeș, mașină de 150.000 de euro, cadou pentru fiică la majorat. Edilul a...
diana buzoianu la o sedinta
2
Diana Buzoianu: Este mai important să se închidă iazuri care otrăvesc românii cu metale...
mocanu
3
Dani Mocanu a fost prins de poliția italiană lângă Napoli, alături de fratele său
2025 CPAC DC Conference Day 1, National Harbor, Maryland, USA - 20 Feb 2025
4
Elon Musk prezice dispariția banilor. Care va fi principala monedă de schimb, în viziunea...
Pașaport rusesc
5
O nouă cortină de fier. Reacțiile rușilor la interdicția UE privind vizele multiple...
"Îmi vine să plâng acum!" Marele Novak Djokovic a spus ce vrea să scrie pe mormântul său
Digi Sport
"Îmi vine să plâng acum!" Marele Novak Djokovic a spus ce vrea să scrie pe mormântul său
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
angajat fericit
Ministerul Muncii promite stimulente pentru tineri și mame cu trei...
Clădirea Capitoliului, Washington
Blocajul bugetar din SUA, care a durat 40 de zile, s-a încheiat...
FED CONFERINTA NICUSOR 300725_28297
Nicușor Dan, conferință de presă la ora 12:00: președintele va...
srtbhargbhagry
Momentul în care femeia din Teleorman e ucisă de soțul ei, surprins...
Ultimele știri
Nadia Comăneci împlineşte astăzi 64 de ani. Imaginile postate de „Zeiţa de la Montreal”
Primarul Kievului avertizează că ucrainenii tineri fug în Europa, în timp ce rușii atacă neîncetat „ca într-un joc video”
20 de militari turci au murit în accidentul de avion din Georgia. Momentul prăbușirii a fost filmat
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
roboți de luptă, roboți umanoizi și drone construite în China
Noul Război Rece care va schimba lumea: Ce este strategia „roiurile înving titanul”, cu care China vrea să câștige cursa AI contra SUA
Donald Trump și Xi Jinping
Planul lui Xi Jinping pentru exportul metalelor rare în SUA. Cum va împiedica armata americană să obțină materiile prime (WSJ)
Pod China
Momentul în care un pod recent inagurat în China, lung de 758 de metri, se prăbușește
albina australia
O nouă specie de albină a fost descoperită în Australia: are coarne și a fost numită Lucifer
colaj cu hackeri căutați de FBI, inclusiv Viaceslav Penciukov
Noaptea era DJ, ziua jefuia bănci și spitale. Un hacker care a furat milioane de dolari a dezvăluit cum a scăpat de FBI timp de 10 ani
Partenerii noștri
Pe Roz
Conjuncția Mercur–Marte aduce oportunități neașteptate pe 12 noiembrie. Zodiile care atrag abundență și noroc...
Cancan
Moștenitorul lui Ion Iliescu revine în prim-plan. S-a sfârșit perioada de doliu pentru fiul de suflet al...
Fanatik.ro
Cel mai important ziar de sport din Portugalia a reacționat după numirea lui Filipe Coelho la Universitatea...
editiadedimineata.ro
Proiect al Ministerului Muncii: tinerii care se angajează pentru prima dată ar putea lua prime de la stat de...
Fanatik.ro
Duel total FCSB – CSA! Cine este, de fapt, adevărata Steaua București în opinia românilor care au votat în...
Adevărul
Scandalul CSM – Oana Gheorghiu: unde se oprește libertatea de exprimare și unde începe abuzul?
Playtech
Concediu neefectuat în 2025. Până când îl poți folosi ca să nu îl pierzi
Digi FM
Ionela Năstase, noi declarații după ce a dezvăluit că a fost diagnosticată cu cancer: „Iubirea adevărată e...
Digi Sport
Lovitură de teatru: Inter Miami a zis ”Da” pentru transferul lui Lionel Messi!
Pro FM
Kelly Clarkson, reacție acidă după ce un fost manager i-a sugerat o operație estetică: „Mă simt bine așa cum...
Film Now
Brendan Fraser, despre viața după ce a câștigat un Oscar pentru “solicitantul” The Wale: “Trebuie să muncesc...
Adevarul
„Infanteria Mad Max” a lui Putin. Coloana rusească din mașini fără uși și geamuri înaintează prin ceață, ca...
Newsweek
La ce bănci au intrat deja pensiile pe card? Când virează banii CEC, ING, BCR, BRD, Transilvania, Raiffeisen?
Digi FM
Cine este românul care a câștigat 9,6 milioane de euro la Loto 6/49. Ce meserie are și cum a ales numerele...
Digi World
Cum au reușit o tânără și soțul ei să călătorească în 20 de țări și să economisească sute de mii de lire...
Digi Animal World
Ce rase de câini nu ar trebui lăsate singure acasă. Acestea suferă cel mai mult de anxietate de separare
Film Now
Pierce Brosnan, surprins cu fiul său, după 20 de ani de când spunea că a rupt orice legătură cu el. Imaginile...
UTV
Lavinia Pîrva s-a înscris la facultate la 40 de ani. Soția lui Ștefan Bănică Jr. face o schimbare neașteptată...