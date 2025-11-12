Australia acuză China de atacuri cibernetice asupra infrastructurii critice a țării

Șeful serviciilor de informații australiene, Mike Burgess, a declarat că hackeri asociați cu guvernul și armata chineză vizează infrastructura critică a țării și a avertizat că Australia este din ce în ce mai expusă riscului unui „sabotaj cu impact major”, scrie BBC.

Mike Burgess, directorul Organizației Australiene pentru Informații de Securitate (ASIO), a declarat că „nivelurile fără precedent de spionaj” duc la o amenințare tot mai mare de „sabotaj cibernetic” în următorii cinci ani.

El a indicat „un stat național – fără premii pentru cine ghicește care – care a făcut numeroase încercări de a scana și pătrunde în infrastructura critică din Australia” și din țările aliate, „vizând rețelele de apă, transport, telecomunicații și energie”.

Ambasada Chinei a fost contactată pentru un comentariu.

Regimurile autoritare sunt acum mai dispuse „să perturbe și să distrugă”, a avertizat Burgess.

El a menționat două grupuri de hackeri chinezi, Salt Typhoon și Volt Typhoon, care au vizat companii de telecomunicații din SUA și Australia.

„Aceste grupuri sunt hackeri care lucrează pentru serviciile de informații ale guvernului chinez și pentru armata lor”, a spus el, miercuri, liderilor din mediul de afaceri la un forum din Melbourne.

„Ambele grupuri au fost implicate în furtul de informații sensibile, dar adevărata amenințare este sabotajul – perturbarea infrastructurii critice.”

Hackerii au compromis și rețele de infrastructură critică din SUA

El a spus că scopul grupului Salt Typhoon este spionajul, infiltrându-se în rețelele de telecomunicații din SUA.

„Și au testat și rețelele noastre de telecomunicații aici, în Australia”, a adăugat Burgess.

El a spus că acțiunile grupului Volt Typhoon au fost menite să provoace perturbări, hackerii compromițând rețele de infrastructură critică din SUA pentru posibile acțiuni viitoare de sabotaj.

„Și da, am observat hackeri chinezi analizând și infrastructura noastră critică”, a spus Burgess.

El a avertizat că regimurile autoritare sunt din ce în ce mai dispuse să saboteze infrastructura critică pentru a „împiedica luarea deciziilor, a afecta economia, a submina capacitatea de apărare și a semăna discordie socială”.

„Nu cred că noi – și mă refer la toți – înțelegem cu adevărat cât de perturbator, cât de devastator ar putea fi acest lucru”, a spus el.

Burgess a subliniat că întreruperile scurte ale serviciilor de telecomunicații, fără legătură cu interferențe străine, au avut deja efecte semnificative și răspândite asupra societății.

„Asta a fost o singură rețea de telefonie care nu a funcționat mai puțin de o zi”, a spus el.

„Imaginați-vă implicațiile dacă un stat ar opri toate rețelele? Sau ar întrerupe alimentarea cu energie în timpul unui val de căldură? Sau ar contamina apa potabilă? Sau ar paraliza sistemul nostru financiar?”

Spionii își „extind tot mai mult aria de colectare” a informațiilor, a spus Burgess.

„Ei vizează agresiv proiecte din sectorul privat, negocieri și investiții care ar putea oferi companiilor străine un avantaj comercial. Și, asemenea criminalilor, vizează agresiv datele clienților.”

Șeful serviciilor de informații a spus că estimările conservatoare arată că spionajul a costat Australia 12,5 miliarde de dolari australieni (8,2 miliarde de dolari; 6,2 miliarde lire) în 2023–2024, cu aproximativ 2 miliarde dolari în secrete comerciale și proprietate intelectuală furate de la companii australiene într-un singur an.

Burgess a descris abilitățile hackerilor ca fiind „extrem de sofisticate, folosind tehnici de top pentru a identifica rețelele, a testa vulnerabilitățile, a bate la ușile digitale și a verifica lacătele digitale”.

„Iar când pătrund în rețelele voastre, își cartografiază activ și agresiv sistemele și caută să mențină accesul persistent și nedetectat, care le permite să execute sabotaj la momentul și locul ales de ei.”

Editor : Ana Petrescu