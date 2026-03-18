Austria reduce taxele la carburanți, după scumpirile provocate de războiul din Iran

benzinarie OMV pompa preturi carburanti
Coaliţia aflată la guvernare în Austria a anunţat, miercuri, că va reduce temporar taxa pe benzină şi motorină şi va limita marjele comercianţilor cu amănuntul, pentru a atenua efectul asupra consumatorilor al creşterii preţurilor petrolului în urma războiului din Iran.

Atacurile SUA şi Israelului asupra Iranului, şi măsurile de retorsiune ale Teheranului, inclusiv perturbarea traficului în Strâmtoarea Ormuz, prin care este transportat aproximativ o cincime din fluxul global de petrol, a dus la majorarea cotaţiilor ţiţeiului, scrie Reuters preluată de Agerpres.

De asemenea, guvernele caută soluţii, inclusiv accesarea rezervelor strategice.

„Obiectivul este clar: vrem să reducem inflaţia pe de o parte, să stabilizăm preţurile combustibililor şi să asigurăm competitivitatea. Intervenţiile (pe piaţă) sunt, desigur, o excepţie, dar în prezent ne confruntăm cu o situaţie excepţională”, a afirmat cancelarul Christian Stocker.

Austria va returna consumatorilor veniturile fiscale suplimentare obţinute de pe urma preţurilor mai ridicate ale combustibililor prin reducerea taxei pe benzină, începând cu o reducere de cinci eurocenţi pe litru, au anunţat liderii coaliţiei.

Legislaţia pentru implementarea măsurilor trebuie aprobată de Parlament, care ar urma să voteze până la 1 aprilie. Măsurile se vor derula pe parcursul acestui an, a informat Guvernul de la Viena.

„Reducem taxa pe combustibil şi introducem măsuri pentru a limita marjele în ansamblul întregului lanţ valoric. Aceste măsuri specifice vor reduce preţurile la motorină şi benzină cu aproximativ 10 eurocenţi pe litru", a afirmat cancelarul Christian Stocker.

Nu este clar cum vor fi limitate marjele, dar Beate Meinl-Reisinger, ministrul Afacerilor Externe, a spus că măsura se aplică după ce marjele le depăşesc pe cele "anterioare crizei" (din Iran).

Războiul din Iran provoacă o creștere puternică a prețurilor la combustibili și în Austria: benzina și motorina sunt mai scumpe decât au fost de mult timp. Directorul general al OMV Alfred Stern a respins, într-un interviu acordat emisiunii „Ö1 Mittagsjournal”, acuzațiile potrivit cărora compania ar profita de criză. Acesta a prezentat și o propunere pragmatică privind modul în care ar putea fi gestionată o eventuală lipsă de combustibil.

Top Citite
apa
1
România trimite un convoi umanitar cu apă potabilă în al doilea oraș ca mărime din...
robert cazanciuc digi
2
Robert Cazanciuc îi cere lui Ilie Bolojan să explice refuzul finanțării Cartierului...
colaj cu Ali Moshiri, Donald Trump, Nicolas Maduro și Maria Corina Machado
3
Petrolistul din umbră care l-a convins pe Trump că înlocuirea lui Maduro cu lidera...
donald trump
4
Amenințările lui Donald Trump la adresa NATO scot la iveală lipsa unei strategii...
Strait of Hormuz - Iran Conflict - Photo Illustration
5
Iranul susține că e dispus să deschidă Strâmtoarea Ormuz. Condițiile preliminare puse de...
"Va fi al Treilea Război Mondial!" Decizia luată în privința Marocului a făcut rapid înconjurul lumii
Digi Sport
"Va fi al Treilea Război Mondial!" Decizia luată în privința Marocului a făcut rapid înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ali Larijani.
Reacția Kremlinului la eliminarea liderilor iranieni de către SUA și Israel, după moartea lui Ali Larijani
Ruine Iran
Război în Orientul Mijlociu, ziua 19. Trump acuză NATO de „greșeli nechibzuite”. Asaltul SUA în Ormuz ar putea prelungi conflictul
pompa de alimentare cu combustibil
Cel mai mare preț din istorie la pompă. Cât au ajuns să coste benzina și motorina și ce măsuri pregătesc autoritățile
Austria Russia Ukraine
Kremlinul ascultă de pe acoperișurile Vienei. Au revenit platformele rusești de interceptare a semnalelor din timpul Războiului Rece
Oil barrels with Iran flag symbolizing energy production and geopolitics
Cum afectează războiul anti-Iran securitatea energetică a Chinei. Adevăratul test pentru Bejing: momentul când va pune presiune pe SUA
Recomandările redacţiei
Screenshot 2026-03-18 at 13.07.48
„Răsturnăm democrația!”. Haos la votul ajutoarelor pentru pensionari...
remorcherul astana
Remorcher scufundat la Midia: a murit căpitanul navei. Patru marinari...
BUCURESTI - CAMERA DEPUTATILOR - VOT RIDICARE IMUNITATE - 14 OCT
Dezbaterea finală a bugetului în Parlament a început cu un blocaj...
alina gorghiu la conf prersa
Gorghiu: Nu se pune problema ieşirii PNL de la guvernare. Avem o...
Ultimele știri
Consilierul britanic pentru securitate cara participat la negocierile dintre SUA și Iran spune că se putea ajunge la un acord
Primăria Piteşti a anunțat noi tarife la energia termică. Cât vor plăti populaţia şi firmele până la finalul anului 2026
Cine este marinarul mort în urma scufundării remorcherului Astana. El trebuia să fie liber azi
Citește mai multe
