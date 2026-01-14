Autoritățile iraniene anunță execuții iminente ale participanților la proteste. Un tânăr urmează să fie spânzurat public azi

Autoritățile islamice din Iran au anunțat execuții iminente ale participanților la protestele la adresa regimului. Oficialii au declarat că, în urma unor proceduri judiciare accelerate, primul grup de „lideri ai tulburărilor” condamnați va fi executat miercuri dimineață, potrivit Fox News.

Printre cei condamnați la moarte se află și protestatarul Erfan Soltani, în vârstă de 26 de ani. Execuția sa este programată pentru 14 ianuarie 2026, la doar câteva zile după arestarea sa în timpul protestelor.

Sursele citate spun că execuția va fi efectuată prin spânzurare. Unele dintre execuții ar putea fi efectuate public, în conformitate cu legea islamică.

Potrivit organizațiilor pentru drepturile omului, familia lui Soltani a fost informată despre sentința de condamnare la moarte pe 11 ianuarie și acestuia i s-a acordat doar o scurtă vizită de 10 minute.

Lui Soltani i s-a refuzat accesul la un avocat, la un proces echitabil sau la orice posibilitate de a face apel, ceea ce pare a fi primul dintr-un potențial val de execuții rapide menite să suprime disidența.

Potrivit The US Sun, Soltani a fost acuzat de „declanșarea unui război împotriva lui Dumnezeu”, o crimă pedepsită cu moartea în Iran.

Presupusa execuție a lui Soltani nu a fost încă verificată în mod independent, în contextul unei blocări a comunicațiilor, în timp ce liderii țării încearcă să înăbușe disidența.

Potrivit grupurilor pentru drepturile omului, peste 10.000 de persoane au fost arestate în ultimele săptămâni pentru participarea la protestele antiguvernamentale declanșate de economia în declin a Iranului, iar mulți au început să ceară schimbarea totală a regimului pe măsură ce demonstrațiile continuă.

