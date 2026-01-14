Live TV

Autoritățile iraniene anunță execuții iminente ale participanților la proteste. Un tânăr urmează să fie spânzurat public azi

Data actualizării: Data publicării:
Protests in Iran January 8
Protest în Kermanshah, Iran. Foto: Profimedia

Autoritățile islamice din Iran au anunțat execuții iminente ale participanților la protestele la adresa regimului. Oficialii au declarat că, în urma unor proceduri judiciare accelerate, primul grup de „lideri ai tulburărilor” condamnați va fi executat miercuri dimineață, potrivit Fox News.

Printre cei condamnați la moarte se află și protestatarul Erfan Soltani, în vârstă de 26 de ani. Execuția sa este programată pentru 14 ianuarie 2026, la doar câteva zile după arestarea sa în timpul protestelor.

Sursele citate spun că execuția va fi efectuată prin spânzurare. Unele dintre execuții ar putea fi efectuate public, în conformitate cu legea islamică.

Potrivit organizațiilor pentru drepturile omului, familia lui Soltani a fost informată despre sentința de condamnare la moarte pe 11 ianuarie și acestuia i s-a acordat doar o scurtă vizită de 10 minute.

Lui Soltani i s-a refuzat accesul la un avocat, la un proces echitabil sau la orice posibilitate de a face apel, ceea ce pare a fi primul dintr-un potențial val de execuții rapide menite să suprime disidența.

Potrivit The US Sun, Soltani a fost acuzat de „declanșarea unui război împotriva lui Dumnezeu”, o crimă pedepsită cu moartea în Iran.

Presupusa execuție a lui Soltani nu a fost încă verificată în mod independent, în contextul unei blocări a comunicațiilor, în timp ce liderii țării încearcă să înăbușe disidența.

Potrivit grupurilor pentru drepturile omului, peste 10.000 de persoane au fost arestate în ultimele săptămâni pentru participarea la protestele antiguvernamentale declanșate de economia în declin a Iranului, iar mulți au început să ceară schimbarea totală a regimului pe măsură ce demonstrațiile continuă.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
powell si trump
1
Conflict deschis la Washington. Trump amenință că-l va da în judecată pe șeful Rezervei...
Rep. Jeff Landry
2
Trimisul lui Donald Trump pentru Groenlanda a acuzat Danemarca că a ocupat insula...
nicusor dan maia sandu
3
Maia Sandu, declarație surpriză: „Aș vota pentru reunirea cu România, dacă s-ar organiza...
Mao Ning purtătorul de cuvânt al MAE chinez
4
Reacția Chinei după ce Donald Trump a declarat că SUA vor prelua Groenlanda ca să nu...
ochiul unei femei
5
Pacient în România. La stat sunt doar doi medici care redau vederea pacienților prin...
Lovitură de teatru: a lăsat pe toată lumea ”mască” după ce ucrainenii au spus că e în comă și Kremlinul îi alege înlocuitorul
Digi Sport
Lovitură de teatru: a lăsat pe toată lumea ”mască” după ce ucrainenii au spus că e în comă și Kremlinul îi alege înlocuitorul
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Elon Musk.
Elon Musk oferă acces gratuit la Internet în Iran, prin Starlink (Bloomberg)
Iran Parade Basij and IRGC - Tehran
Iranul a vândut masiv armament Rusiei înainte și după invazia în Ucraina (Bloomberg)
Reza Pahlavi
Trimisul lui Trump, Steve Witkoff, s-a întâlnit în secret cu prințul moștenitor al Iranului aflat în exil (Axios)
donald trump
Trump susține că SUA ar fi suferit tulburări similare cu cele din Iran dacă el ar fi pierdut alegerile
Iranian Secretary Of Supreme National Security Council Ali Larijani
Replica șefului Securității naționale a Iranului la postarea lui Trump: „Anunțăm numele principalilor ucigași ai poporului iranian”
Recomandările redacţiei
Conceptual representation, with wooden pawns, of corporate layoffs. Concept of layoffs, staff cuts, and mass layoffs
Proiectul de lege privind tăierile din administrația centrală și...
mapn
Ilie Bolojan anunță un termen pentru creșterea vârstei de pensionare...
GettyImages-2221346686
Trump le cere iranienilor să continue protestele și să preia...
Liderul AUR, George Simion, va participa în Iaşi la un marş din Piaţa Unirii până în faţa Palatului Culturii, dar şi la „Marşul Unirii” din municipiul Focşani. Acesta va participa, de asemenea, alături de Călin Georgescu, și la evenimentul „Marea Horă a Unirii Neamului” în Parcul Tineretului din Capitală, la statuia Eroilor Militari Români Căzuţi la Datorie, începând cu ora 13:00.  
AUR, după declarația Maiei Sandu privind unirea cu România: „Deține...
Ultimele știri
Cel puţin patru morţi în Ucraina, în urma atacurilor ruse. Două petroliere au fost lovite în Marea Neagră
În Venezuela încă se lucrează la identificarea celor uciși în atacul american: „Exploziile au fost puternice, sunt persoane dispărute”
Virgil Popescu: „UE se află pe un drum ireversibil către independenţa energetică.” Există însă și un risc major
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vanessa Williams recunoaște că după 60 de ani a început să folosească injecții de slăbit: Vreau să arăt bine...
Cancan
Cătălin Măruță se luptă cu datorii de peste 1 milion de euro! După ce Pro TV l-a dat afară, ies la iveală...
Fanatik.ro
Cum arată mâna jucătoarei de tenis, Andreea Prisăcariu, după finala din Antalya: ”Așa se face victoria”
editiadedimineata.ro
Tăcere forțată: cum folosește Iranul blackout-ul digital pentru a controla presa, pe fondul protestelor
Fanatik.ro
A ajuns la închisoare după ce l-a șantajat pe prietenul lui Radu Drăgușin! Vedeta din fotbal care a ajuns să...
Adevărul
Ce burse oferă Ministerul Educației pentru elevi și studenți în 2026. Cum pot obține tinerii bani de la stat
Playtech
De ce ar trebui caloriferele setate mereu la nivelul 3, potrivit specialiștilor
Digi FM
O femeie diagnosticată cu demență a avut un moment de luciditate după ce soțul i-a cântat: "A fost ca și cum...
Digi Sport
Lovitură de proporții: Jurgen Klopp s-a răzgândit!
Pro FM
Blanket, apariție rară într-un moment tensionat pentru familia sa. Cum a fost surprins fiul lui Michael...
Film Now
De la favorită la controversată. Amanda Seyfried, criticată dur după momentul tensionat de la Globurile de...
Adevarul
Tăieri în sistemul bugetar - cine sunt salariații afectați. Avertismentul dur al economiștilor: fără scăderi...
Newsweek
Bolojan va crește vârsta la care românii ies la pensie. Va dispărea și pensia anticipată. De când?
Digi FM
Eclipsa totală de Soare în august 2026. Ce se va vedea din România
Digi World
Trucul mental simplu care te ajută să-ți calmezi anxietatea de zborurile cu avionul. Ce este gândul-ancoră ce...
Digi Animal World
Momentul când o pisică distruge rezoluțiile de Anul Nou ale stăpânei sale: „E 5 ianuarie și deja au fost...
Film Now
Priviri complice și gesturi tandre chiar pe covorul roșu. Mila Kunis și Ashton Kutcher, în centrul atenției...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...