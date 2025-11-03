Averea celor mai bogați 10 americani a crescut cu aproape 700 de miliarde de dolari de când Trump a redevenit președinte

Averile celor mai bogați zece oameni din Statele Unite au crescut cu aproape 700 de miliarde de dolari de când Donald Trump a redevenit președinte, la începutul acestui an, relatează The Independent, citând un raport al Oxfam America.

Printre cele mai importante acțiuni ale lui Trump s-a numărat semnarea legii care a redus cotele de impozitare ale corporațiilor și taxele pentru miliardari. Între timp, se așteaptă ca taxele pentru gospodăriile cu cele mai mici venituri să crească.

Acum, Oxfam America, o organizație care luptă împotriva inegalității, afirmă că Trump a facilitat „unul dintre cele mai mari transferuri de avere din ultimele decenii”.

În ciuda acestei creșteri masive a averii celor mai bogați americani, peste 40% din populația țării are venituri considerate mici.

Senatoarea Elizabeth Warren a scris că cei mai bogați americani au reușit să genereze „averi de neimaginat fără a plăti practic impozite”.

Democrata, care a susținut un impozit pe avere atunci când a candidat la nominalizarea partidului său pentru alegerile prezidențiale, a sugerat, de asemenea, că raportul Oxfam ar putea oferi o nouă cale de urmat.

„Acest raport examinează profunzimea inegalității din America și trasează o cale de urmat”, a scris Warren.

„Știm ce funcționează. Destrămarea marilor corporații pentru a asigura o concurență robustă, sprijinirea angajaților noștri, oprirea manipulării codului fiscal și investițiile în servicii nu doar ajută familiile, ci consolidează întreaga noastră economie. Când investim în oamenii noștri, când aplicăm regulile în mod echitabil, când le cerem celor mai bogați să contribuie cu partea lor, cu toții ne descurcăm mai bine”, a spus ea.

Președinta Oxfam America, Abby Maxman, a împărtășit sentimentele lui Warren.

„Datele confirmă ceea ce oamenii din întreaga țară știu deja instinctiv: noua oligarhie americană este aici”, a spus ea într-un comunicat.

„Miliardarii și mega-corporațiile sunt în plină expansiune, în timp ce familiile care muncesc se luptă să își permită locuințe, asistență medicală și alimente”, a spus ea.

Cu toate acestea, miliardarii au jucat un rol cheie în al doilea mandat al lui Trump. În timpul învestirii sale, i s-au alăturat pe scenă directori generali și fondatori de companii precum Elon Musk, Mark Zuckerberg, Shou Zi Chew, directorul general al TikTok, și Jeff Bezos.

Între timp, corporații precum Palantir, OpenAI, Google și Lockheed Martin se numără printre cei mai mari finanțatori ai proiectului său de 300 de milioane de dolari, care se construiește în ciuda blocajului bugetar al guvernului federal.

Un alt raport arată că familia Trump s-a îmbogățit cu 3,4 miliarde de dolari în timpul celor două mandate prezidențiale, datorită profiturilor din criptomonede, mărfuri marca MAGA și domeniului Mar-a-Lago.

Editor : M.B.