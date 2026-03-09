Președintele finlandez, Alexander Stubb, consideră că atacurile asupra Iranului vor frâna războiul Rusiei în Ucraina

Președintele finlandez Alexander Stubb a declarat că Ucraina ar putea beneficia de pe urma conflictului din Orientul Mijlociu, care ar putea împiedica Rusia să coopereze militar cu Iranul. Atacurile SUA și Israelului asupra Iranului și contraatacurile Teheranului asupra bazelor americane din Orientul Mijlociu, precum și asupra mai multor țări vecine înseamnă că „Iranul și Rusia nu sunt în măsură să coopereze în acest moment în domeniul rachetelor sau al industriei de apărare”, a declarat Stubb într-un interviu acordat Bloomberg.

În plus, schimbarea atenției globale către Iran ar putea crea o oportunitate pentru diplomație în ceea ce privește Ucraina, oferind „spațiu negociatorilor pentru a ajunge la o soluție fără a fi în centrul atenției”, a spus el.

Cu toate acestea, Rusia are deja două fabrici care produc drone Shahed folosind tehnologie iraniană, a spus el, adăugând că impactul negativ probabil al conflictului din Orientul Mijlociu este creșterea prețului petrolului, „care, practic, va alimenta mașina de război rusă”. Rusia este un important producător și exportator de țiței.

Războiul din Ucraina s-ar fi putut termina mai repede. Cu o condiție

Stubb a susținut, de asemenea, că războiul din Ucraina, aflat acum în al cincilea an, s-ar fi putut încheia mai devreme dacă Kievul ar fi primit același nivel de sprijin aerian ca cel acordat regiunii Golfului în primele șapte zile ale războiului din Orientul Mijlociu.

Președintele finlandez a comparat costul financiar al războaielor, estimând că prima săptămână de lupte în Iran a costat aproximativ 40 de miliarde de dolari, aproximativ la fel cu cheltuielile anuale ale țărilor europene pentru ajutorul acordat Ucrainei. Sprijinul total al Europei pentru Ucraina din 2022 este estimat la 250-300 de miliarde de euro (290-350 de miliarde de dolari), a spus el.

Stubb nu a mai vorbit cu Trump de la sfârșitul lui 2025

Stubb, care a fost anterior în contact frecvent cu Donald Trump, în special în legătură cu războiul din Ucraina, a declarat că nu a mai vorbit cu președintele SUA de la sfârșitul anului trecut. Finlanda, țara natală a lui Stubb, are o frontieră de 1.300 de kilometri cu Rusia și a aderat la Organizația Tratatului Atlanticului de Nord la doar un an după invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina.

Stubb a declarat anterior că atacurile SUA asupra Iranului înseamnă că SUA acționează în mare măsură în afara dreptului internațional tradițional, necerând mai întâi autorizarea Națiunilor Unite sau sprijinul larg al aliaților pentru această mișcare. Stubb a mai spus sâmbătă că este puțin probabil ca Trump să accepte mediatori terți pentru orice discuții cu Iranul și că un armistițiu în Iran nu este probabil în viitorul apropiat.

„Problema cu lumea tranzacțională pe care o vedem în prezent este că diplomația nu este considerată o soluție avantajoasă pentru toate părțile”, a spus Stubb. În schimb, „este considerată o soluție de tipul câștig-pierdere sau sumă zero — iar când este sumă zero, este foarte dificil să menții pacea”.

Editor : M.C