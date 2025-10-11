Live TV

Avertisment de atentat la Notre-Dame: „Vor face un măcel. Nu deschideţi catedrala”. Scrisoare anonimă descoperită în clădire

O scrisoare anonimă care avertiza asupra unui posibil atentat a fost descoperită vineri după-amiază în catedrala Notre-Dame din Paris. Mesajul, redactat la computer și lăsat lângă lumânări, îi îndemna pe responsabili să nu deschidă catedrala pe 11 și 12 octombrie, invocând riscul unui „măcel”. Forțele de securitate au percheziționat imediat clădirea, iar poliția a deschis o anchetă pentru identificarea autorului.

Scrisoarea a fost descoperită în jurul orei 17:00 de un paracliser, potrivit publicației Le Figaro, care citează surse din poliție. Mesajul avertiza că mai mulți vizitatori străini ar fi ascuns arme în interiorul catedralei și cerea ca aceasta să rămână închisă pe durata weekendului.

Nu deschideți catedrala pe 11 și 12 octombrie. Vor fi vizitatori străini care, cu ajutorul altor vizitatori, au ascuns deja cuțite în catedrală în ultimele zile. Ei vor provoca un măcel. Vă rugăm să nu deschideți catedrala”, se arăta în mesajul dactilografiat și plasat lângă lumânări.

La scurt timp după descoperire, poliția și serviciile de securitate ale catedralei au demarat verificări amănunțite pentru a exclude orice pericol. Deși edificiul nu a fost evacuat, echipele de intervenție au percheziționat spațiul pentru a detecta eventuale arme sau obiecte suspecte, potrivit News.ro.

„Căutările au clarificat orice îndoială”, a transmis poliția municipală din Paris, precizând că până vineri seară situația fusese complet verificată.

Sâmbătă dimineață, o nouă „inspecție de securitate”, realizată în comun de serviciul de pază al catedralei și de Direcția de Ordine Publică și Circulație a prefecturii de poliție, „a permis excluderea oricărui risc”, a comunicat prefectura capitalei franceze, citată de Veritas News.

Catedrala și-a redeschis porțile pentru public sâmbătă dimineață, sub supravegherea sporită a forțelor de ordine.

„Personalul prefecturii de poliţie, sprijinit de militarii din Forţa Sentinelle, este permanent mobilizat pentru a asigura securitatea sitului”, a transmis instituția.

Autoritățile franceze au deschis o anchetă pentru identificarea persoanei care a redactat și a depus scrisoarea. Responsabilii catedralei au anunțat că vor depune, la rândul lor, plângere oficială.

Nu este prima dată când Notre-Dame se confruntă cu astfel de amenințări. În luna aprilie, o altă scrisoare a fost găsită pe o bancă din interiorul catedralei, sugerând un atentat terorist în weekendul de Paște.

„În Duminica Paștelui va avea loc un atac asupra catedralei”, se arăta atunci în mesajul care a determinat deschiderea unei anchete pentru „amenințare materială de infracțiune împotriva persoanelor, comisă pe motive de rasă, etnie, națiune sau religie” și pentru „răspândirea de informații false cu scopul de a crea convingerea unui pericol de distrugere”.

