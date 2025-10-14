Live TV

Avertisment rar al celebrului serviciu secret britanic MI5. Ce mesaj public are pentru politicienii din Marea Britanie

Thames House, the headquarters of the British Security Service (MI5) is seen in London
Thames House, sediul Serviciului Britanic de Securitate (MI5), în Londra. Foto: REUTERS/Peter Nicholls

Agenţia britanică de spionaj intern MI5 a emis luni un rar avertisment public adresat membrilor Parlamentului, prin care îi informează că sunt vizaţi de spioni din China, Rusia şi Iran, care încearcă să submineze democraţia ţării, potrivit Reuters.

Avertismentul vine la o săptămână după ce procurorii au declarat că au fost nevoiţi să renunţe la judecarea a doi britanici acuzaţi de spionaj în favoarea Chinei asupra membrilor Parlamentului, deoarece guvernul britanic nu a furnizat dovezi care să demonstreze că Beijingul reprezintă o ameninţare la adresa securităţii naţionale.

MI5 a avertizat politicienii şi personalul acestora să fie atenţi la spioni care încearcă să obţină informaţii de la ei prin şantaj sau atacuri de phishing, cultivând relaţii pe termen lung şi profunde cu ei sau făcând donaţii pentru a le influenţa deciziile.

„Când state străine fură informaţii vitale din Marea Britanie sau manipulează procesele noastre democratice, ele nu doar ne afectează securitatea pe termen scurt, ci erodează fundamentele suveranităţii noastre”, a declarat directorul general al MI5, Ken McCallum.

MI5 a îndemnat politicienii să „ţină evidenţa interacţiunilor sociale ciudate”, inclusiv cererile frecvente de întâlniri private, şi să fie atenţi dacă există tentații de flatare evidentă.

În comentariul care însoţeşte sfatul adresat membrilor parlamentului, McCallum a spus: „Toţi cei care citesc acest ghid sunt profund preocupaţi de rolul pe care îl joacă în democraţia britanică. Luaţi măsuri astăzi pentru a o proteja – şi pentru a vă proteja pe voi înşivă”.

În ianuarie 2022, MI5 a trimis o alertă cu privire la avocata Christine Lee, susţinând că aceasta era „implicată în activităţi de interferenţă politică” în Regatul Unit în numele Partidului Comunist Chinez. Avertismentul a fost distribuit parlamentarilor de către preşedintele Camerei Comunelor, care a declarat că MI5 a descoperit că Lee „a facilitat donaţii financiare către parlamentari în funcţie şi aspiranţi la funcţia de parlamentar în numele unor cetăţeni străini cu sediul în Hong Kong şi China”.

Lee a dat ulterior în judecată MI5 în încercarea de a-şi reabilita numele, dar a pierdut procesul.

Deşi premierul britanic Keir Starmer a încercat să dezgheţe relaţiile cu China de la preluarea mandatului, anul trecut, Londra şi Beijingul şi-au adresat în repetate rânduri acuzaţii de spionaj, serviciile de securitate britanice avertizând asupra încercărilor Chinei de a se infiltra în comunităţile politice şi de afaceri.

În cazul procesului recent abandonat, ambasada Chinei la Londra a declarat într-un comunicat: „Am subliniat încă de la început că acuzaţia potrivit căreia China ar fi instruit persoanele britanice relevante să „fure informaţii secrete britanice” este în întregime fabricată şi reprezintă o calomnie răuvoitoare, pe care o respingem cu fermitate”.

 

