Qatarul avertizează Iranul să nu folosească strâmtoarea Ormuz ca mijloc de „șantaj” împotriva țărilor din Golf

Qatarul a avertizat marți Teheranul să nu folosească Strâmtoarea Ormuz ca „armă” pentru a șantaja statele din Golf, în timp ce Doha și Ankara au susținut eforturile de mediere în curs menite să pună capăt conflictului cu Iranul și să restabilească accesul la această cale navigabilă vitală, relatează Euronews.

În cadrul unei conferințe de presă alături de ministrul turc de Externe, Hakan Fidan, la Doha, prim-ministrul și ministrul de Externe al Qatarului, șeicul Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, a declarat jurnaliștilor prezenți că „Iranul nu ar trebui să folosească această strâmtoare ca pe o armă pentru a exercita presiuni asupra țărilor din Golf sau pentru a le șantaja”.

„Este un coridor maritim internațional care trebuie protejat și păstrat în siguranță”, a spus el. „Situația actuală a strâmtorii și ceea ce se întâmplă acolo nu ar trebui să se mai repete niciodată”.

Fidan a subliniat, de asemenea, mesajul lui Al Thani referitor la strâmtoarea crucială, prin care trece o parte semnificativă din rezervele mondiale de petrol și gaze. „Prevenirea utilizării Strâmtorii Ormuz ca armă este extrem de importantă nu numai pentru securitatea și stabilitatea regională, ci și pentru economia mondială”, a afirmat el.

Doha și Ankara au susținut în continuare eforturile diplomatice de a media un armistițiu între Washington și Teheran, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari că războiul s-ar putea intensifica după ce negocierile au intrat în impas în ultimele zile.

„Qatarul și Turcia susțin în comun... eforturile depuse de națiunea noastră frățească, Pakistanul, pentru a găsi o soluție la acest război, a ajunge la un acord de încetare a focului, a pune capăt războiului cât mai curând posibil, a redeschide Strâmtoarea Ormuz și a permite revenirea la normal a libertății de navigație”, a declarat Al Thani.

Qatarul și Turcia au avertizat, de asemenea, împotriva „oricăror măsuri unilaterale” care ar putea pune în pericol securitatea maritimă în Golf și au condamnat atacurile asupra navelor comerciale, considerându-le încălcări ale dreptului internațional, care pun în pericol comerțul mondial și lanțurile de aprovizionare vitale.

„Continuarea eforturilor diplomatice este singura cale de urmat”, a declarat Al Thani.

Al Thani a declarat că s-a deplasat la Washington cu două zile în urmă pentru a solicita sprijin pentru inițiativa de pace și pentru a avertiza oficialii americani cu privire la consecințele prelungirii războiului.

„Vizita mea în Statele Unite s-a axat în principal pe susținerea eforturilor pakistaneze și pe asigurarea unui angajament pozitiv față de aceste demersuri diplomatice, în vederea găsirii unei soluții cât mai repede posibil”, a afirmat el.

Al Thani a declarat că le-a explicat oficialilor americani „impactul pe care, din păcate, acest război l-a avut asupra regiunii și că prelungirea lui nu va fi în interesul nimănui din regiune sau din lume”. Fidan a afirmat că atât Washingtonul, cât și Teheranul par să dorească sfârșitul războiului, dar rămân în dezacord cu privire la modul în care ar trebui formulat un eventual acord.

„Ambele părți doresc încetarea războiului. Doresc deschiderea Strâmtorii Ormuz și doresc ca problema dosarelor nucleare să fie rezolvată într-un fel sau altul”, a declarat ministrul turc de Externe. „Acum, problema este cum putem găsi o soluție cu priorități și formulări adecvate, astfel încât ambele părți să o poată accepta”.

Această inițiativă diplomatică survine într-un moment în care fragilul armistițiu dintre Washington și Teheran a fost pus sub semnul întrebării, după ce președintele american Donald Trump a respins ultimul răspuns al Iranului la propunerea de armistițiu a Washingtonului, calificându-l drept „total inacceptabil”.

Mass-media de stat iraniană a afirmat că Teheranul a cerut suveranitate deplină asupra strâmtorii Ormuz, încetarea sancțiunilor și despăgubiri pentru pagubele de război, avertizând în același timp că va răspunde militar la orice noi atacuri din partea SUA.

Ultimele tensiuni au alimentat temerile privind noi perturbări în regiunea Golfului, după ce atacurile asupra navelor comerciale și amenințările la adresa securității maritime au determinat o creștere bruscă a prețurilor petrolului în primele etape ale conflictului.

Acordul de încetare a focului a intrat în vigoare pe 8 aprilie, grație medierii Islamabadului, după 39 de zile de atacuri aeriene ale Statelor Unite și Israelului asupra Iranului, începute pe 28 februarie, și după bombardamentele zilnice cu rachete și drone ale Teheranului asupra țărilor vecine.

Până în prezent, negocierile nu au dus la încheierea unui acord durabil, iar liderul de la Casa Albă a prelungit armistițiul fără a stabili un termen limită.

Citește și:

Ben Hodges: Războiul din Iran este „o catastrofă pentru SUA”. Europenii trebuie să găsească o modalitate de a ajuta

Iranul amenință că va îmbogăţi uraniul până la 90% dacă este atacat din nou

Editor : A.M.G.