Live TV

Qatarul avertizează Iranul să nu folosească strâmtoarea Ormuz ca mijloc de „șantaj” împotriva țărilor din Golf

Data publicării:
Strâmtoarea Ormuz
Strâmtoarea Ormuz Foto: Profimedia

Qatarul a avertizat marți Teheranul să nu folosească Strâmtoarea Ormuz ca „armă” pentru a șantaja statele din Golf, în timp ce Doha și Ankara au susținut eforturile de mediere în curs menite să pună capăt conflictului cu Iranul și să restabilească accesul la această cale navigabilă vitală, relatează Euronews.

În cadrul unei conferințe de presă alături de ministrul turc de Externe, Hakan Fidan, la Doha, prim-ministrul și ministrul de Externe al Qatarului, șeicul Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, a declarat jurnaliștilor prezenți că „Iranul nu ar trebui să folosească această strâmtoare ca pe o armă pentru a exercita presiuni asupra țărilor din Golf sau pentru a le șantaja”.

„Este un coridor maritim internațional care trebuie protejat și păstrat în siguranță”, a spus el. „Situația actuală a strâmtorii și ceea ce se întâmplă acolo nu ar trebui să se mai repete niciodată”.

Fidan a subliniat, de asemenea, mesajul lui Al Thani referitor la strâmtoarea crucială, prin care trece o parte semnificativă din rezervele mondiale de petrol și gaze. „Prevenirea utilizării Strâmtorii Ormuz ca armă este extrem de importantă nu numai pentru securitatea și stabilitatea regională, ci și pentru economia mondială”, a afirmat el.

Doha și Ankara au susținut în continuare eforturile diplomatice de a media un armistițiu între Washington și Teheran, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari că războiul s-ar putea intensifica după ce negocierile au intrat în impas în ultimele zile.

„Qatarul și Turcia susțin în comun... eforturile depuse de națiunea noastră frățească, Pakistanul, pentru a găsi o soluție la acest război, a ajunge la un acord de încetare a focului, a pune capăt războiului cât mai curând posibil, a redeschide Strâmtoarea Ormuz și a permite revenirea la normal a libertății de navigație”, a declarat Al Thani.

Qatarul și Turcia au avertizat, de asemenea, împotriva „oricăror măsuri unilaterale” care ar putea pune în pericol securitatea maritimă în Golf și au condamnat atacurile asupra navelor comerciale, considerându-le încălcări ale dreptului internațional, care pun în pericol comerțul mondial și lanțurile de aprovizionare vitale.

„Continuarea eforturilor diplomatice este singura cale de urmat”, a declarat Al Thani.

Al Thani a declarat că s-a deplasat la Washington cu două zile în urmă pentru a solicita sprijin pentru inițiativa de pace și pentru a avertiza oficialii americani cu privire la consecințele prelungirii războiului.

„Vizita mea în Statele Unite s-a axat în principal pe susținerea eforturilor pakistaneze și pe asigurarea unui angajament pozitiv față de aceste demersuri diplomatice, în vederea găsirii unei soluții cât mai repede posibil”, a afirmat el.

Al Thani a declarat că le-a explicat oficialilor americani „impactul pe care, din păcate, acest război l-a avut asupra regiunii și că prelungirea lui nu va fi în interesul nimănui din regiune sau din lume”. Fidan a afirmat că atât Washingtonul, cât și Teheranul par să dorească sfârșitul războiului, dar rămân în dezacord cu privire la modul în care ar trebui formulat un eventual acord.

„Ambele părți doresc încetarea războiului. Doresc deschiderea Strâmtorii Ormuz și doresc ca problema dosarelor nucleare să fie rezolvată într-un fel sau altul”, a declarat ministrul turc de Externe. „Acum, problema este cum putem găsi o soluție cu priorități și formulări adecvate, astfel încât ambele părți să o poată accepta”.

Această inițiativă diplomatică survine într-un moment în care fragilul armistițiu dintre Washington și Teheran a fost pus sub semnul întrebării, după ce președintele american Donald Trump a respins ultimul răspuns al Iranului la propunerea de armistițiu a Washingtonului, calificându-l drept „total inacceptabil”.

Mass-media de stat iraniană a afirmat că Teheranul a cerut suveranitate deplină asupra strâmtorii Ormuz, încetarea sancțiunilor și despăgubiri pentru pagubele de război, avertizând în același timp că va răspunde militar la orice noi atacuri din partea SUA.

Ultimele tensiuni au alimentat temerile privind noi perturbări în regiunea Golfului, după ce atacurile asupra navelor comerciale și amenințările la adresa securității maritime au determinat o creștere bruscă a prețurilor petrolului în primele etape ale conflictului.

Acordul de încetare a focului a intrat în vigoare pe 8 aprilie, grație medierii Islamabadului, după 39 de zile de atacuri aeriene ale Statelor Unite și Israelului asupra Iranului, începute pe 28 februarie, și după bombardamentele zilnice cu rachete și drone ale Teheranului asupra țărilor vecine.

Până în prezent, negocierile nu au dus la încheierea unui acord durabil, iar liderul de la Casa Albă a prelungit armistițiul fără a stabili un termen limită.

Citește și: 

Ben Hodges: Războiul din Iran este „o catastrofă pentru SUA”. Europenii trebuie să găsească o modalitate de a ajuta

Iranul amenință că va îmbogăţi uraniul până la 90% dacă este atacat din nou

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Hungary Election
1
Magyar – Orban, punct de vedere comun. Problema care l-ar putea aduce pe noul premier al...
Nikol Pașinian și Vladimir Putin
2
„Încurcăm relațiile interstatale cu căsătoria”. Tensiuni fără precedent între Moscova și...
ID310041_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Kelemen Hunor nu exclude un Guvern minoritar cu PSD, dacă Nicușor Dan îl nominalizează pe...
INSTANT_PNL_DECLARATII ilie bolojan_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
PNL somează PSD să pună capăt crizei politice: „România este ținută artificial în...
Zelenskyy visit
5
Procurorii din Kiev anunță descoperirea unei înșelătorii imobiliare în care e implicat...
A venit "nota de plată": 0-3 la masa verde și cea mai mare amendă din istorie!
Digi Sport
A venit "nota de plată": 0-3 la masa verde și cea mai mare amendă din istorie!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
gen american ben hodges
Ben Hodges: Războiul din Iran este „o catastrofă pentru SUA”. Europenii trebuie să găsească o modalitate de a ajuta
stramtoarea ormuz din satelit randare 3D
Marina iraniană susține că a interceptat o navă de război americană care încerca să traverseze Strâmtoarea Ormuz
profimedia-1086404085
Surse WSJ dezvăluie că Emiratele Arabe Unite au lovit direct Iranul, fără să revendice atacurile
Iran Mideast Jerusalem Protests
Starea de sănătate a lui Mojtaba Khamenei, învăluită în mister. SUA și Iranul prezintă informații contradictorii: „Aveți răbdare”
Donald Trump
Armistițiul dintre SUA și Iran, „în stare critică”. Donald Trump: „Conducerea lor este formată din oameni foarte lipsiți de onoare”
Recomandările redacţiei
WhatsApp Image 2026-05-12 at 15.56.48
Kelemen Hunor a anunțat o variantă „acceptabilă” pentru guvernare...
BUCURESTI - COTROCENI - PRESEDINTE - POLONIA - 12 MAI 2026
Summitul B9. Nicușor Dan l-a primit pe președintele Poloniei, Karol...
photo-collage.png - 2026-05-12T165051.443
„A intrat în tufe și nu știu ce s-a putut întâmpla”. Mărturia tatălui...
adrian nica anaf
Schema prin care zeci de mii de firme evită să plătească 2,3 miliarde...
Ultimele știri
O furtună solară puternică ar putea lovi Pământul în această seară. Ce spun specialiștii
Kelemen Hunor spune că revenirea lui Bolojan la Guvern ar fi o umilință pentru PSD: „Tu vrei să spui unui partid cine să fie premier?”
„AUR nu votează niciun guvern din care nu face parte”. Criticile lui Dan Dungaciu la adresa lui Nicușor Dan
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Unele dintre cele mai norocoase zile din an. Zodiile avantajate în această săptămână
Cancan
Se întorc ninsorile în România. Pe ce dată ninge în luna mai 2026 și care sunt orașele afectate
Fanatik.ro
Ce mesaj i-a trimis lui Ion Țiriac soția moștenitorului imperiului Ferrari. Cum a fost numit miliardarul
editiadedimineata.ro
Copiii din Marea Britanie au ocolit măsurile de securitate online cu VPN și mustăți false
Fanatik.ro
Cum funcționa rețeaua Economat Sector 5: produse supraevaluate de 30 de ori, prejudiciu de 120 de milioane...
Adevărul
Misterul navei rusești scufundate în Mediterană. Transporta reactoare nucleare către Coreea de Nord?
Playtech
Ce avere are Călin Popescu-Tăriceanu. Afacerile care l-au îmbogăţit pe fostul premier
Digi FM
Reacție surprinzătoare la apariția lui Ilie Bolojan, de mână cu iubita, în Oradea, după pierderea puterii. Au...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Premiu uriaș: câți bani și-a asigurat Sorana Cîrstea, după ce a învins-o pe Ostapenko la Roma
Pro FM
Când este Eurovision 2026. Alexandra Căpitănescu evoluează în a două semifinală
Film Now
Alejandra Silva, imagini rare cu copiii și mesaj emoționant de Ziua Mamei: „Femeile țin lumea unită în moduri...
Adevarul
Au lăsat salarii de 2.200€ în Olanda pentru a se întoarce definitiv în România. Motivul neașteptat: „Am rămas...
Newsweek
Ce trebuie să facă pensionarii ca să primească înapoi CASS plătite la pensie? Greșeala care îi lasă fără bani
Digi FM
Orașul din România în care oamenii ar putea plăti doar 1 leu pe zi pentru transportul public. Când ar urma să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Trei motive pentru care câinele vrea să doarmă în patul tău. Nu este vorba doar de confort
Film Now
"M-a pus în pat lângă acest bărbat foarte cunoscut, care era dezbrăcat". Actrița care a trăit un episod...
UTV
Câți bani au lăsat invitații la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea. La eveniment au participat 250 de...