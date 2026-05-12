Criză politică și în Marea Britanie: Keir Starmer, contestat de propriul partid. Patru miniștri au demisionat deja

Criza din Partidul Laburist britanic se adâncește după rezultatele slabe obținute la alegerile locale. Tot mai mulți parlamentari îi cer premierului Keir Starmer să se retragă, iar un al patrulea ministru și-a anunțat demisia. În același timp, peste 100 de deputați laburiști au semnat o declarație prin care se opun declanșării unei curse interne pentru conducerea partidului, scrie BBC.

Catherine West a fost primul deputat laburist care i-a cerut public lui Starmer, în weekend, „să facă un pas în spate”, după rezultatele considerate „dezastruoase” pentru partid.

„Politicienii adevărați trebuie să se ridice acum”

Astăzi, în timp ce mai mulți parlamentari și câțiva miniștri și-au exprimat public susținerea pentru plecarea liderului laburist, deputata de Hornsey & Friern Barnet a declarat că „politicienii adevărați trebuie să se ridice acum”.

Ea a adăugat că „nu mai este momentul pentru menajamente. Acesta este momentul”.

West nu a precizat la cine se referă când vorbește despre „politicienii adevărați”, însă declarațiile sale au alimentat speculațiile privind o posibilă mișcare în interiorul cabinetului și apariția unor potențiali candidați la conducerea partidului.

Nemulțumirile din interiorul formațiunii au crescut mai ales după rezultatele din Londra, unde Partidul Laburist a pierdut locuri în consiliile locale considerate bastioane tradiționale, pe fondul ascensiunii Verzilor.

Miatta Fahnbulleh, primul ministru care și-a anunțat demisia în cursul zilei, a declarat pentru BBC că premierul „și-a pierdut încrederea și susținerea alegătorilor” și ar trebui să stabilească un calendar pentru o „tranziție ordonată” către un nou lider.

„Am făcut prea multe greșeli, am fost ezitanți”

Fostul ministru a spus că decizia de a demisiona a fost una „dificilă”, dar că a fost „lucrul corect de făcut”.

„Am venit la guvernare promițând schimbare, iar oamenii așteaptă această schimbare… Vor ca noi să facem mai mult, iar asta necesită o viziune mult mai amplă decât cea pe care am avut-o până acum”, a afirmat aceasta.

Ea a adăugat că Partidul Laburist a făcut „prea multe greșeli” și a fost „prea ezitant”.

„Este nevoie de ritm și ambiție, iar eu cred că am făcut prea multe greșeli, am fost prea ezitanți și trebuie să facem un pas înainte”, a declarat Fahnbulleh.

Totuși, ea a insistat că o eventuală schimbare de lider trebuie făcută organizat.

„Ține de el să stabilească un calendar care să ne permită să facem lucrurile corect”, a spus aceasta, adăugând că Partidul Laburist „nu va schimba liderii în mod repetat — o va face o singură dată, dacă va fi cazul”.

Fahnbulleh a afirmat că premierul „trebuie să ne conducă peste vară”, iar apoi „să pună în mișcare un proces adecvat”.

Întrebată dacă un astfel de calendar i-ar permite lui Andy Burnham să intre în cursa pentru conducerea partidului, ea a răspuns că, dacă va exista o competiție internă, „Andy Burnham ar trebui să facă parte din ea”.

„Să spună ce candidat ar face o treabă mai bună”

În paralel, 110 deputați laburiști au semnat o declarație comună prin care se opun unei competiții pentru conducerea partidului.

„Săptămâna trecută am avut un set de rezultate electorale extrem de dificile. Acestea arată că avem o muncă grea de făcut pentru a recâștiga încrederea alegătorilor”, se arată în document.

Semnatarii susțin că partidul trebuie să se concentreze pe guvernare și pe „schimbarea de care țara are nevoie”.

„Nu este momentul pentru o competiție pentru conducerea partidului”, mai afirmă aceștia.

Vicepremierul David Lammy a declarat pentru BBC că premierul „are susținerea sa deplină” și a subliniat că „nimeni nu pare să aibă numele necesare pentru a se ridica împotriva lui”.

„Nimeni nu s-a prezentat pentru a candida prin procedurile existente în partid”, a spus Lammy.

El a adăugat că cei care îi cer lui Starmer să demisioneze ar trebui „să spună ce candidat ar face o treabă mai bună”.

