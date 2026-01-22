Live TV

Avertismentul Comandamentului Apărării din Finlanda: Rusia va continua să încerce să deterioreze infrastructura din Marea Baltică

Data publicării:
Marea baltica profimedia-0958067799
Marea Baltică este una dintre cele mai aglomerate rute de transport maritim din lume Foto: Profimedia
Din articol
Rusia neagă

Rusia va continua probabil să încerce să deterioreze infrastructura submarină din Marea Baltică, a declarat Comandamentul Apărării din Finlanda în raportul său anual de informaţii militare, publicat joi.

Regiunea Mării Baltice a fost în alertă maximă după mai multe întreruperi ale cablurilor electrice, legăturilor de telecomunicaţii şi a conductelor de gaze după ce Rusia a invadat Ucraina în 2022.

Cel mai recent incident a avut loc în ajunul Anului Nou, când autorităţile finlandeze au confiscat o navă cargo în drum spre Israel, sub suspiciunea de sabotare a unui cablu submarin de telecomunicaţii, scrie Reuters, potrivit Agerpres.

NATO şi-a sporit în ultimul an prezenţa militară în regiune cu fregate, aeronave şi drone navale.

Şeful serviciilor de informaţii din Finlanda, generalul-maior Pekka Turunen, a declarat într-un interviu că este clar că Rusia are capacitatea de a distruge infrastructura submarină dacă doreşte acest lucru, dar a adăugat că nu s-a găsit nicio dovadă clară care să arate că Rusia sau un alt actor statal se află în spatele incidentelor recente.

„Este neobişnuit să se întâmple atât de multe incidente”, a spus Turunen, adăugând că numărul lor a crescut semnificativ din 2023, în comparaţie cu perioada trecută.

„Schimbarea este reală”, a spus el.

Rusia neagă

Rusia a negat în repetate rânduri orice implicare în aceste incidente, iar anul trecut a efectuat propriile exerciţii pentru a se apăra împotriva „sabotorilor submarini” din Marea Baltică.

Numărul incidentelor suspecte legate de securitate a crescut şi în jurul personalului militar şi al exerciţiilor terestre din Finlanda, a declarat Comandamentul Apărării finlandez.

„Fenomenul este cel mai probabil legat de o vigilenţă sporită şi de un prag de raportare mai scăzut, dar există şi o colectare reală de informaţii referitoare la apărarea naţională militară în aceste cifre”, a precizat acesta.

Turnen a declarat că incidentele au implicat drone şi unele persoane legate de instalaţiile militare sau de exerciţiile militare, însă a refuzat să ofere mai multe detalii.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
1
Lavrov: Groenlanda nu este o parte naturală a Danemarcei, e o cucerire colonială. Faptul...
Maria Zaharova
2
Reacția Rusiei la anunțul retragerii Republicii Moldova din Comunitatea Statelor...
Unrest In Iran As Protesters Demonstrate Over Economic Crisis
3
Hackerii au spart transmisiunea televiziunii iraniene de stat și au difuzat imagini cu...
Oameni pe strada in Bucuresti
4
Cum ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare. Topul preferințelor...
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
5
Lavrov: Planurile de unire cu România sunt distructive pentru statalitatea Republicii...
Franța a făcut anunțul, imediat după amenințările lui Donald Trump
Digi Sport
Franța a făcut anunțul, imediat după amenințările lui Donald Trump
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
agenti fsb
FSB anunţă capturarea unui agent al serviciilor de informaţii din Republica Moldova, acuzat de misiuni „împotriva securităţii Rusiei"
Donald Trump și Vladimir Putin dau mâna la finele declarațiilor de presă, de dupa summitul din Alaska
Trump dezvăluie motivul pentru care l-a invitat pe Putin în Consiliul pentru Pace
steag SUA Groenlanda
Analist militar: De ce America nu-și poate permite să lase Groenlanda în mâinile Danemarcei
Moscow skyline
Companiile străine părăsesc Rusia pe măsură ce Moscova extinde confiscările de active
Vladimir Putin și Donald Trump.
Trump anunță că Putin a acceptat invitația în „Consiliul pentru Pace”. Kremlinul invocă fondurile ruse înghețate în SUA
Recomandările redacţiei
Mark Rutte și Donald Trump
Culisele negocierilor dintre Trump și Rutte: Ce prevede acordul...
service auto
Primăria Capitalei deține un service auto fără utilitate publică, cu...
criminali
Noi detalii în cazul băiatului din Timiș ucis de alți 3 adolescenți...
SEDINTA DE GUVERN
Tanczos Barna: Perspectivele bugetului pe 2026 sunt „semnificativ mai...
Ultimele știri
Reacția lui George Simion după episodul tortului în forma Groenlandei, acoperit cu steagul Statelor Unite
Volodimir Zelenski a ajuns la Davos pentru o întâlnire cu Donald Trump 
Răspunsul lui Macron, „cel mai dur dintre cele ale şefilor de stat”, a influenţat schimbarea de poziţie a lui Trump, transmite Franța
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Top trei zodii care vor avea noroc de bani din 22 ianuarie 2026. Conjuncția dintre Mercur și Pluto aduce...
Cancan
S-a aflat motivul REAL pentru care Mario Alin a fost ucis de prietenii săi. Avem FILMUL evenimentelor +...
Fanatik.ro
Cum l-a descris presa din Croația pe Gigi Becali înainte de Dinamo Zagreb – FCSB
editiadedimineata.ro
Diplomația trollingului: experimentului Franței de a combate dezinformarea prin sarcasm
Fanatik.ro
”Telenovela” Olimpiu Moruțan la Rapid s-a încheiat! Fotbalistul sosește azi în Giulești. Exclusiv
Adevărul
O brutărie din Moscova este în pragul falimentului după ce Putin i-a făcut reclamă. Ce il nemulțumește pe...
Playtech
Traian Băsescu a ajuns de nerecunoscut! Imaginile de necrezut au fost date la TV, ce se întâmplă cu fostul...
Digi FM
Iulia Albu, revoltată după ce a primit o factură uriașă la gaze, la început de 2026: „Oare este o glumă?”
Digi Sport
Ce alcoolemie avea Nae Stanciu la ora 14:00. Încătușat de polițiști, după ce a lovit o mașină și a devenit...
Pro FM
Cum arată soția lui Șerban Copoț. Roxana și fostul membru Animal X sunt căsătoriți de 21 de ani și au trei...
Film Now
Ea 46 de ani, el 71. Cine este femeia care l-ar fi cucerit pe Kevin Costner după divorțul de Christine...
Adevarul
Român din Suedia, surprins de iarna extremă: „Sunt confuz, nu plânge nimeni că drumul e necurățat?”
Newsweek
PSD vrea să dea înapoi pensionarilor banii pierduți la pensie în 2025. Sume între 200 și 750 lei. Sunt șanse?
Digi FM
Ce s-a întâmplat după ce un copil de 9 ani a băgat un termometru în cuptor. A vrut să-și păcălească mama că...
Digi World
"Nu am văzut niciodată asta în casa noastră. Și stăm aici de patru ani". Ce au descoperit doi soți, total...
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Ce a făcut Nicole Kidman după ce zvonurile că fostul ei soț s-a mutat deja cu noua parteneră. Actrița, poze...
UTV
Vacanță exotică pentru Theo Rose în Maldive alături de cei dragi. Cum arată vila de lux în care s-au cazat