Avertismentul Comandamentului Apărării din Finlanda: Rusia va continua să încerce să deterioreze infrastructura din Marea Baltică

Rusia va continua probabil să încerce să deterioreze infrastructura submarină din Marea Baltică, a declarat Comandamentul Apărării din Finlanda în raportul său anual de informaţii militare, publicat joi.

Regiunea Mării Baltice a fost în alertă maximă după mai multe întreruperi ale cablurilor electrice, legăturilor de telecomunicaţii şi a conductelor de gaze după ce Rusia a invadat Ucraina în 2022.

Cel mai recent incident a avut loc în ajunul Anului Nou, când autorităţile finlandeze au confiscat o navă cargo în drum spre Israel, sub suspiciunea de sabotare a unui cablu submarin de telecomunicaţii, scrie Reuters, potrivit Agerpres.

NATO şi-a sporit în ultimul an prezenţa militară în regiune cu fregate, aeronave şi drone navale.

Şeful serviciilor de informaţii din Finlanda, generalul-maior Pekka Turunen, a declarat într-un interviu că este clar că Rusia are capacitatea de a distruge infrastructura submarină dacă doreşte acest lucru, dar a adăugat că nu s-a găsit nicio dovadă clară care să arate că Rusia sau un alt actor statal se află în spatele incidentelor recente.

„Este neobişnuit să se întâmple atât de multe incidente”, a spus Turunen, adăugând că numărul lor a crescut semnificativ din 2023, în comparaţie cu perioada trecută.

„Schimbarea este reală”, a spus el.

Rusia neagă

Rusia a negat în repetate rânduri orice implicare în aceste incidente, iar anul trecut a efectuat propriile exerciţii pentru a se apăra împotriva „sabotorilor submarini” din Marea Baltică.

Numărul incidentelor suspecte legate de securitate a crescut şi în jurul personalului militar şi al exerciţiilor terestre din Finlanda, a declarat Comandamentul Apărării finlandez.

„Fenomenul este cel mai probabil legat de o vigilenţă sporită şi de un prag de raportare mai scăzut, dar există şi o colectare reală de informaţii referitoare la apărarea naţională militară în aceste cifre”, a precizat acesta.

Turnen a declarat că incidentele au implicat drone şi unele persoane legate de instalaţiile militare sau de exerciţiile militare, însă a refuzat să ofere mai multe detalii.

