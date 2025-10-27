Avertismentul lui Donald Tusk pentru Europa: „Rusia ar putea ajunge în orice capitală europeană, inclusiv Londra, cu rachete balistice”

Premierul polonez Donald Tusk nu se așteaptă la o pace durabilă în Ucraina atât timp cât președintele rus Vladimir Putin este la putere, conform unui interviu pentru ziarul britanic The Sunday Times. În plus, el este destul de prudent când vine vorba despre Donald Trump și inițiativele sale de politică externă. El crede că Ucraina este pregătită să continue lupta împotriva Rusiei timp de doi sau trei ani, dar se teme că războiul se va prelungi pe o perioadă de zece ani. Mai mult, dacă Moscova ar desfășura noile sale rachete balistice hipersonice Oreșnik în Belarus sau Kaliningrad, o exclavă rusă situată lângă Polonia, ar putea cu ușurință să lanseze o rachetă nucleară asupra oricărei capitale europene, inclusiv Londra, având în vedere raza de acțiune a rachetelor. „Amenințarea este globală și universală, mai ales din cauza tehnologiei”, a spus Tusk.

Tusk a afirmat că Ucraina are dreptul să atace ținte legate de Rusia oriunde în Europa, după ce o instanță din Varșovia a blocat la începutul acestei luni o cerere de extrădare din Germania a unui scafandru ucrainean acuzat de implicare în bombardarea conductelor de gaz Nord Stream 1 și 2 din Rusia în 2022.

Cu toate acestea, el a dezvăluit că Kievul era îngrijorat de impactul pe care războiul l-ar avea asupra populației și economiei sale în cazul în care s-ar prelungi cu mai mult de câțiva ani.

„Nu am nicio îndoială că Ucraina va supraviețui ca stat independent”, a declarat Tusk. „Acum, principala întrebare este câte victime vom avea. Președintele Zelenski mi-a spus joi că speră ca războiul să nu dureze zece ani, dar că Ucraina este pregătită să lupte încă doi, trei ani.”

Conflictul afectează și economia Rusiei, care, potrivit lui Tusk, „nu are nicio șansă de supraviețuire” pe termen lung și se confruntă cu probleme „dramatice”, agravate de noile sancțiuni petroliere impuse de Statele Unite. După reuniunea Coaliției Voinței, vineri, liderii europeni au declarat că speră să se ajungă la o decizie privind accesul Ucrainei la fondurile provenite din activele rusești înghețate până la Crăciun. Ministrul de Externe, Yvette Cooper, a îndemnat aliații europeni să ia măsuri „chiar acum”.

Cu toate acestea, Tusk a declarat că tulburările interne nu vor face decât să-l facă pe președintele Putin mai agresiv și că nu este sigur cât de „stabilă” se va dovedi noua abordare punitivă a președintelui Trump față de Moscova.

„Rușii se află într-o situație foarte dificilă din punct de vedere economic”, a declarat Tusk. „Înseamnă asta că putem spune că suntem învingători? Deloc. Ei au un mare avantaj față de Occident, și în special față de Europa: sunt gata să lupte... în timp de război, aceasta este absolut întrebarea crucială.

„Nu ai nicio șansă să câștigi dacă nu ești gata să lupți sau cel puțin să sacrifici ceva.”

Tusk, în vârstă de 68 de ani, fost președinte al Consiliului European și unul dintre cei mai experimentați și puternici politicieni europeni, a mai declarat că:

Serviciile de securitate poloneze detectează săptămânal comploturi de sabotaj orchestrate de Rusia;

Migrația ilegală este una dintre cele mai mari amenințări cu care se confruntă Occidentul și, în unele cazuri, sunt necesare măsuri draconice pentru a o combate;

Convenția europeană a drepturilor omului are nevoie urgentă de o revizuire;

Brexit-ul a fost „una dintre cele mai mari greșeli din istoria noastră comună”; și

Țara sa era pe cale să depășească nivelul de trai al Regatului Unit în câțiva ani.

„Amenințarea este globală și universală, mai ales din cauza tehnologiei”

Tusk a avertizat Marea Britanie că nu mai poate trăi cu „dulcea iluzie” că va fi cruțată în cazul unui război între NATO și Rusia. El a spus că a fost consternat de reacția publică discretă din Marea Britanie după ce Sir Keir Starmer i-a dezvăluit, în timpul unei vizite comune la Kiev în luna mai, că fosta sa locuință din Kentish Town, Londra, a fost ținta unei serii de atacuri incendiare, presupuse a fi orchestrate de serviciile secrete ruse.

„Problema este că nimeni în Marea Britanie nu a fost surprins de acest lucru. Sincer să fiu, am fost șocat”, a spus Tusk. „După ce informația a apărut în presa britanică, reacția a fost ca și cum ar fi fost doar un meci de fotbal între Arsenal și Liverpool. Dar dacă rușii sunt pregătiți și capabili să organizeze așa ceva, înseamnă că sunt pregătiți și capabili să facă orice.”

Premierul polonez a remarcat că, dacă Moscova ar desfășura noile sale rachete balistice hipersonice Oreșnik în Belarus sau Kaliningrad, o exclavă rusă situată lângă Polonia, ar putea cu ușurință să lanseze o rachetă nucleară asupra oricărei capitale europene, inclusiv Londra, având în vedere raza de acțiune a rachetelor respective.

„Amenințarea este globală și universală, mai ales din cauza tehnologiei”, a spus Tusk. „Atât voi, cât și noi suntem deja supuși unui atac masiv în spațiul cibernetic. În Polonia, ei sunt gata să distrugă infrastructura cibernetică care stă la baza căilor ferate și spitalelor noastre. Ar putea fi foarte dureros. De aceea nu puteți trăi cu această dulce iluzie că sunteți prea departe de ei, că nu este războiul vostru, ci doar al Ucrainei sau al Poloniei.”

Reabilitarea lui Vladimir Putin

Acum unsprezece ani, când Donald Tusk a devenit președinte al Consiliului European, presa de la Bruxelles l-a catalogat drept un rusofob „monomaniacal”, un alarmist obsesiv incapabil să înțeleagă imaginea de ansamblu.

Astăzi, însă, ar fi nevoie de un editorialist belgian foarte curajos pentru a-l acuza pe un om care a petrecut recent o noapte albă urmărind 20 de drone rusești care au zburat până la 300 de kilometri în teritoriul țării sale, cu un război total care se desfășoară la porțile sale.

Tusk a recunoscut că a simțit o oarecare „satisfacție amară” din cauza faptului că Polonia și statele baltice vecine au fost atât de bine justificate după ani de avertismente cu privire la intențiile ostile ale Moscovei.

„Sfârșitul erei iluziilor în Europa”

Totuși, resentimentul său este mai profund de atât. El este vizibil nerăbdător față de ceea ce consideră a fi complacerea și ezitarea în materie de legiferare a unora dintre omologii săi europeni, precum și eforturile acestora de a se agăța de o ordine bazată pe reguli pioase, pe care el o consideră pe moarte.

„Vorbim despre sfârșitul erei iluziilor în Europa – prea târziu, mă tem. Prea târziu pentru a fi bine pregătiți pentru toate amenințările, dar nu prea târziu pentru a supraviețui”, a spus Tusk. „Politica a fost, este și va fi întotdeauna despre aceleași lucruri: despre violență, despre cine este mai puternic, despre granițe și teritorii, despre conflicte de interese.”

Tusk a spus că a fost șocat de reacția mută a publicului britanic la atacurile incendiare ale Kremlinului împotriva lui Starmer.

El și-a perfecționat această viziune asupra lumii în aproape două decenii la vârful politicii europene: a fost prim-ministru al Poloniei între 2007 și 2014, apoi a petrecut cinci ani ca președinte al Consiliului European și s-a întors la putere la Varșovia în urmă cu doi ani.

Tusk a descris o lume plină de amenințări existențiale pentru Occident: nu doar o Rusie insațiabil de beligerantă, ci și tulburările culturale și sociale provocate de migrația în masă și criza demografică iminentă care va urma inevitabil ratei scăzute a natalității din prezent.

„Cine va muri pentru Danzig?”

Istoric de formație, Tusk a crescut în portul baltic Gdansk, unde primele focuri ale celui de-al Doilea Război Mondial au fost trase de un cuirasat german. El vede paralele tulburătoare între atunci și acum, întrucât unele țări occidentale tratează Ucraina și flancul estic al NATO ca pe probleme îndepărtate sau de ordin secund, la fel cum Marea Britanie și Franța au tratat Polonia și Cehoslovacia la sfârșitul anilor 1930.

„Încă îmi amintesc din lecțiile de istorie cuvintele: «Cine va muri pentru Danzig?» [vechiul nume german al orașului Gdansk]”, a spus Tusk. „Astăzi ne aflăm mai mult sau mai puțin în aceeași situație.”

Creșterea prosperității și a influenței

Polonia va avea în curând cele mai mari forțe armate convenționale din UE, finanțate cu peste 5% din PIB-ul său. Tusk a spus că boom-ul economic aparent neobosibil al țării va duce puterea de cumpărare medie a polonezilor – calitatea vieții pe care și-o pot permite cu veniturile lor – peste cea a Japoniei în acest an și a Spaniei și Noii Zeelande la scurt timp după aceea.

El a susținut că succesele și autoritatea morală ale țării sale îi conferă dreptul la leadershipul geopolitic: „Modul de gândire polonez ar trebui să devină modul de gândire paneuropean”.

Cu toate acestea, el este, de asemenea, vizibil frustrat de ceea ce descrie ca fiind un amestec de cinism și neputință învățată din partea unora dintre colegii săi. „Când aud unii politicieni din Europa spunând: «Trebuie să începem chiar astăzi să ne gândim cum vom reconstrui într-o zi relațiile cu Rusia», sunt prea bătrân și nu sunt naiv – știu că asta înseamnă că cineva din Europa vrea să restabilească Nord Stream 2, să facă afaceri bune cu petrolul și gazul din Rusia și așa mai departe”, a spus el. „Pentru mine, este întotdeauna ca un semnal de alarmă.”

„Ucraina aparține atât UE, cât și NATO”

El susține cu tărie că Ucraina aparține atât UE, cât și NATO, în ciuda temerilor răspândite în Polonia că ucrainenii ar putea să le submineze economic sau să extindă excesiv apărarea alianței. „Poate schimba fatalismul din regiunea noastră, care presupune că națiuni precum ucrainenii, polonezii sau alte națiuni mai mici trebuie să fie victime ale germanilor sau rușilor din când în când”, a spus el. „Și trebuie să profităm de acest moment unic, foarte critic pentru Ucraina astăzi, dar și foarte unic, deoarece este foarte probabil ca în următorii cinci, șapte ani, Polonia să fie liderul acestei părți a Europei. Împreună cu Ucraina, putem fi cu adevărat în siguranță și nimeni, inclusiv Rusia, nu va avea șansa să ne facă nimic.”

În cei peste 18 ani de relații cu președintele Putin, Tusk a văzut câțiva dintre partenerii săi occidentali căzând sub vraja dictatorului rus. A fost George W. Bush, care a spus că s-a uitat în ochii lui Putin și i-a văzut sufletul „sincer și demn de încredere”; a fost cancelarul german Gerhard Schröder, care l-a numit „democrat impecabil”.

„Orice acord cu Putin privind Ucraina nu ar merita cerneala cu care a fost semnat”

Tusk este un atlantist prea diplomat pentru a sugera că președintele Trump ar putea fi, de asemenea, susceptibil la lingușirile lui Putin, dar le privește cu dispreț. „Nu credeți că Putin este o personalitate extraordinară, un magician, o persoană magnetică sau carismatică”, a spus el. „Este o persoană extrem de obișnuită și simplă. Conversațiile cu el nu sunt interesante. Are un mod de gândire foarte simplu și se referă întotdeauna la cine are mai multă putere și cine este gata să folosească puterea împotriva celuilalt.”

Orice acord cu Putin privind soarta Ucrainei, a spus Tusk, nu ar merita cerneala cu care a fost semnat. Acesta va fi un „război permanent pentru totdeauna” până când se vor produce schimbări drastice în Rusia.

El este mai prudent când este întrebat despre planul de pace al lui Trump pentru Israel și Gaza. La fel ca Marea Britanie, Polonia încă încearcă să stabilească ce rol poate juca. „Trebuie să fiu foarte prudent când comentez orice inițiativă americană. Am propria mea opinie și propria mea evaluare a președintelui Trump”, a spus Tusk.

„Mi-ar plăcea foarte mult să cred că eforturile și promisiunile sale privind pacea în Gaza sau, desigur, în Ucraina, se vor împlini, dar în acest moment nu am o imagine clară asupra întregii proceduri.”

Editor : Marina Constantinoiu