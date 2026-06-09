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„Ne e atât de frică!” Critici dure la nivel înalt pentru abordarea UE față de China: Europa trebuie să fie „steaua polară”

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European Union and China flags split by a jagged line representing a political and economic conflict
Steagul UE și steagul Chinei. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
„Steaua polară” Floarea de lotus

Liderii europeni sunt din ce în ce mai precauți față de China și trebuie să dezvolte urgent o strategie serioasă pentru a evita dominația economică a Beijingului, a avertizat Bart De Wever, prim-ministrul belgian, informează Euractiv.

„[Europa] trebuie să răspundă. Singura întrebare este cum”, a declarat De Wever, vorbind, marți, la un eveniment organizat de două grupuri de experți pro-UE la Bruxelles.

El a spus că a fost dezamăgit să audă că Emmanuel Macron, președintele Franței, ar fi lansat o nouă strategie de a include China în eforturile de coordonare înainte de o reuniune G7 de săptămâna viitoare, unde liderii sunt așteptați să discute despre practicile comerciale neloiale ale Beijingului.

„Este foarte bine, dar abordăm o mulțime de inițiative [și] este timpul să adoptăm o strategie”, a declarat De Wever la evenimentul găzduit de Prietenii Europei și Institutul Jacques Delors. „China nu ia multe inițiative. Acești oameni au o strategie. Iar o strategie ne va mânca inițiativele la micul dejun.”

Liderii UE se vor întâlni la Bruxelles pe 18 și 19 iunie, la o zi după G7, pentru un summit în cadrul căruia se așteaptă ca China să fie în centrul agendei – deși nu oficial.

„Au numit-o dezechilibre geoeconomice, doar ca să nu spunem China, pentru că ne este atât de frică încât nici măcar nu îndrăznim să facem asta”, a spus el, înainte de a întreba imediat dacă se afla vreun jurnalist în încăpere.

Prim-ministrul belgian a fost în prim-planul dezbaterii despre impactul devastator al Chinei asupra economiei europene. În martie, i-a scris Ursulei von der Leyen, solicitând ca problema să fie discutată la cel mai înalt nivel politic.

„Trebuie să recunoaștem amenințarea sistemică la nivelul Consiliului European și să acționăm în consecință pentru a salva industriile noastre”, a scris el în scrisoarea obținută de Euractiv.

El a spus însă că Germania, nu Belgia, este mai expusă amenințării din partea Beijingului, construindu-și economia industrială tocmai pe sectoarele în care China „se extinde cel mai agresiv” - de exemplu, mașini, produse chimice și tehnologii curate.

El a acuzat atât SUA, cât și China că folosesc arme economice pentru a domina globul și a impune „cucerirea prin dependență” prin intimidare economică, subvenționare excesivă și protecționism.

China, însă, o face mai subtil decât Washingtonul și reprezintă o amenințare mai „acută”, a spus el, avertizând că nicio economie de piață nu poate reproduce amploarea producției chineze, susținută de subvenții vaste de stat.

„Steaua polară”

Este imperativ, însă, să nu ne implicăm într-un război al subvențiilor cu China, pentru Europa ar putea pierde cursa, a afirmat liderul belgian. Europa nu ar trebui nici să ridice bariere protecționiste în calea comerțului, deoarece acest lucru ar crește prețurile pentru întreprinderi și consumatori.

În schimb, naționalistul flamand a subscris la viziunea acum celebră a lui Mark Carney conform căreia Europa ar face parte dintr-o centură de „puteri de mijloc”, apărând statul de drept și regulile comerciale globale și oferind o alianță alternativă țărilor care se tem de politica de putere a Washingtonului sau Beijingului.

Europa, a sugerat el, poate fi o „stea polară” care emite lumina democrației și a stabilității într-o lume brutală. Pentru De Wever, UE ar trebui să „accelereze” mai asertiv instrumentele de apărare comercială existente, să diversifice lanțurile valorice, să insiste ca firmele UE să obțină același acces pe piața din China ca cele chineze în Europa și să reducă dependențele Europei de sectoarele strategice.

Săptămâna trecută, Comisia a anunțat că lucrează la un nou instrument de apărare comercială împotriva Chinei.

Floarea de lotus

De Wever a povestit și o anecdotă care contrastează două întâlniri cu emisari chinezi, la începutul și sfârșitul lungului său mandat de primar al orașului Anvers.

Ambasadorul, la prima întâlnire, l-a copleșit cu amabilități, comparând relația lor înfloritoare cu o „floare de lotus”.

Zece ani mai târziu, ambasadorul care l-a întâlnit a apărut drept „stăpânul său imperial”, amenințând că nu va investi în portul Anvers, dacă politicienii belgieni nu își vor îndulci retorica față de China.

„Dacă ești divizat în fața unui imperiu, este foarte ușor să prezici ce se va întâmpla. Așa că trebuie să răspundem, întrebarea este cum”, a spus el.

Editor : Ș.R.

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