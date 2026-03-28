Rafinăria din regiunea Leningrad a Rusiei mai funcționează la doar 40% din capacitate după atacurile ucrainene

Rafinărie rusă atacată de dronă
Rafinărie rusă atacată de dronă. Imagine exemplificativă. Foto: Profimedia

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că, în urma atacurilor ucrainene asupra unei rafinării de petrol din regiunea Leningrad a Rusiei, capacitatea acesteia de producție s-a redus la 40%.

„Am răspuns la atacul asupra sectorului nostru energetic – am răspuns cu o lovitură puternică… Aproximativ 40% din capacitatea acestei instalații a rămas funcțională după mai multe acțiuni operaționale corespunzătoare.”

Zelenski a adăugat că în atacuri au fost utilizate drone cu rază lungă de acțiune și că tehnologia dronelor și a rachetelor-dronă continuă să avanseze.

„Având în vedere utilizarea pe scară largă, toată lumea înțelege că acestea nu au fost rachete furnizate de parteneri, deoarece cunoaștem distanța până la regiunea Leningrad”, a remarcat el.

În noaptea de 25-26 martie, forțele de apărare ale Ucrainei au lovit rafinăria de petrol Kirishi din regiunea Leningrad a Rusiei.

Oficialii militari ucraineni au menționat că rafinăria Kirishi este una dintre cele mai mari trei rafinării de petrol din Rusia. Aceasta produce o gamă largă de produse petroliere, inclusiv combustibil pentru forțele armate ale Rusiei.

Reuters a raportat că rafinăria și-a întrerupt toate operațiunile după ce un atac cu drone ucrainene a provocat un incendiu acolo.

RBC Ukraine spune că cel mai probabil producția la rafinărie va fi reluată peste o lună. 

 

photo-collage.png - 2026-03-27T103137.762
