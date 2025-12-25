Live TV

Avioane de vânătoare poloneze au interceptat și escortat un avion spion rus în ajunul Crăciunului

Avionul zbura în apropierea spațiului aerian polonez. Foto Artem Katranzhi Wiki
Avionul zbura în apropierea spațiului aerian polonez. Foto: Artem Katranzhi/Wiki
Avioane de vânătoare poloneze au interceptat și escortat un avion de recunoaștere rus deasupra Mării Baltice, în apropierea spațiului aerian al Poloniei, în ajunul Crăciunului, a anunțat joi armata poloneză, citată de TVPWorld.

Avionul zbura deasupra apelor internaționale, în apropierea granițelor spațiului aerian al Poloniei, potrivit Comandamentului Operațional al Forțelor Armate Poloneze.

„În ciuda perioadei de sărbători, noaptea trecută a fost una aglomerată pentru serviciile de apărare aeriană ale Poloniei”, a declarat comanda într-un comunicat publicat pe X, referindu-se la incidentul din ajunul Crăciunului.

Separat, sistemele radar poloneze au detectat obiecte care au intrat în spațiul aerian polonez peste noapte din direcția Belarusului.

După analiză, obiectele au fost evaluate ca fiind cel mai probabil baloane de contrabandă care se deplasau cu vântul, a adăugat aceasta. Toate obiectele au fost monitorizate continuu de radar.

Ca măsură de precauție, o parte din spațiul aerian deasupra regiunii Podlasie din estul Poloniei a fost temporar închisă traficului aerian civil.

Armata a declarat că a rămas în contact permanent cu alte servicii și că nu a fost identificată nicio amenințare la adresa siguranței spațiului aerian polonez.

Polonia, membră NATO care se învecinează cu exclava rusă Kaliningrad și cu Belarus, aliatul Moscovei, a trimis în mod repetat avioane de luptă în ultimii ani, ca răspuns la activitatea militară rusă în apropierea spațiului său aerian.

Incursiunile suspectate ale baloanelor reflectă o problemă regională mai amplă, Lituania vecină arestând luna aceasta 21 de persoane acuzate de contrabandă cu țigări folosind baloane meteorologice lansate din Belarus.

Autoritățile lituaniene au declarat că astfel de baloane, care plutesc în derivă cu vântul și pot fi urmărite prin GPS, prezintă riscuri pentru aviația civilă și au perturbat zborurile.

Cu toate acestea, ele sunt rareori o țintă viabilă pentru interceptarea de către avioane de vânătoare, care sunt proiectate pentru a contracara avioanele militare de mare viteză, mai degrabă decât obiectele lente, care zboară la altitudine joasă.

