Bandele violente fac victime în Suedia. 23 de trecători au fost ucişi accidental în atacuri cu arme de foc

pistol de jucărie
Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images

Douăzeci şi trei de trecători au fost ucişi şi 30 răniţi accidental în Suedia, în atacuri cu arme de foc legate de bande, în ultimii trei ani, conform datelor statistice publicate luni.

Printre victime se numără persoane lovite de gloanţe rătăcite, victime ale unor erori de identificare comise de atacator, dar şi apropiaţi ai unor membri ai bandelor, arată datele poliţiei.

Potrivit lui Alexander Wallenius, coordonatorul operaţiunilor în cadrul poliţiei suedeze, numărul victimelor nevinovate se explică în parte prin vârsta tânără a trăgătorilor, relatează AFP, citată de Agerpres.

„Avem de-a face cu autori foarte tineri care, în numeroase cazuri, nu au nicio experienţă anterioară de criminalitate cu violenţă, ceea ce măreşte riscul să fie lovite persoane terţe sau ţinte greşite”, a declarat el pentru agenţia suedeză TT.

Cunoscută altădată pentru ratele scăzute de infracţionalitate, Suedia încearcă de mai mulţi ani să stopeze un val de atacuri cu arme de foc sau bombe, având ca autori bande rivale, mai ales pentru controlul traficului de droguri.

Reţelele infracţionale suedeze au recurs frecvent la social media şi la aplicaţii criptate pentru a recruta adolescenţi ca ucigaşi plătiţi.

Recruţii sunt adesea minori sub 15 ani - vârsta responsabilităţii penale în Suedia -, ceea ce înseamnă că nu pot fi aduşi în faţa justiţiei, ei intrând în responsabilitatea serviciilor sociale.

Guvernul minoritar de dreapta, sprijinit de partidul de extremă dreapta Democraţii Suediei, a trecut prin parlament o serie de propuneri vizând lupta contra criminalităţii şi a imigraţiei, în perspectiva alegerilor legislative de la 13 septembrie.

Săptămâna trecută, guvernul a anunţat că va introduce un proiect de lege care va obliga reţele sociale precum TikTok şi Snapchat să elimine în termen de o oră, sub sancţiunea unor amenzi grele, „anunţurile de crime” ale bandelor.

Anterior, guvernul şi-a anunţat intenţia de a coborî vârsta responsabilităţii penale de la 15 la 13 ani în cazul crimelor pasibile de cel puţin 4 ani de închisoare.

