Live TV

Video Bătaie generală la summitul privind schimbările climatice. Participanții la COP30 au fost evacuați de urgență

Data publicării:
cop 30
Sursa foto: X

Protestatarii care purtau pancarte cu mesajul „pădurile noastre nu sunt de vânzare” au străpuns marți seara barierele de securitate ale conferinței COP30 privind schimbările climatice, care se desfășoară la Belém, în Brazilia.

Jurnaliștii BBC au văzut personalul de securitate al Națiunilor Unite alergând în spatele unui cordon de soldați brazilieni și strigând la delegați să părăsească imediat locul conferinței.

ONU a declarat pentru BBC News că incidentul a provocat răni ușoare la doi membri ai personalului de securitate, pe lângă pagube minore la locul conferinței.

Videoclipurile de pe rețelele sociale au arătat protestatari care păreau să fie din grupuri indigene și alții fluturând steaguri cu sigla unei mișcări de tineret braziliană de stânga numită Juntos.

Protestatarii, unii purtând ceea ce părea a fi costume tradiționale indigene, au luat cu asalt intrarea în COP30, scandând și lovind ușile, înainte de a se încăieră cu personalul de securitate, după cum arată videoclipurile postate online.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Demonstranții au trecut de primele bariere de securitate ale locului de desfășurare și apoi au fost împiedicați să avanseze mai departe, a declarat ONU pentru BBC.

Un agent de securitate a declarat că a fost lovit în cap de un tambur aruncat de un protestatar, potrivit agenției de știri Reuters.

Este o încălcare extrem de neobișnuită a securității la o conferință care are protocoale stricte.

Autoritățile braziliene și ale ONU investighează incidentul, potrivit ONU.

Delegați din aproape 200 de țări participă la discuțiile COP30, care se desfășoară oficial de luni, 10 noiembrie, până vineri, 21 noiembrie.

Întâlnirea din acest an are loc la zece ani de la acordul climatic de la Paris, în care țările s-au angajat să încerce să limiteze creșterea temperaturilor globale la 1,5 °C.

Este pentru prima dată când conferința se desfășoară în Brazilia, discuțiile având loc în Belém, la marginea pădurii tropicale amazoniene.

Locația s-a dovedit a fi o decizie controversată din mai multe motive, în parte din cauza locuitorilor din Amazon, mulți dintre ei fiind critici vocali ai daunelor aduse mediului înconjurător de schimbările climatice și defrișările.

Brazilia a continuat, de asemenea, să acorde noi licențe pentru petrol și gaze care, alături de cărbune, sunt combustibili fosili, principala cauză a încălzirii globale.

Un lider indigen din comunitatea Tupinamba a declarat pentru Reuters: „Nu putem mânca bani” și că sunt supărați din cauza dezvoltării în pădurea tropicală.

„Vrem ca pământurile noastre să fie libere de agrobusiness, explorare petrolieră, mineri ilegali și tăietori ilegali de lemne”, a spus el.

Întâlnirile din acest an au fost denumite „COP-ul popoarelor indigene”, organizatorii brazilieni promițând să pună popoarele indigene în centrul discuțiilor.

Ministrul brazilian al popoarelor indigene, Sonia Guajajara, a salutat COP30 ca fiind un eveniment „istoric” și a estimat că vor participa 3.000 de reprezentanți ai popoarelor indigene din întreaga lume.

Un raport al ONU publicat la începutul acestui an arată că popoarele indigene protejează 80 % din biodiversitatea rămasă a planetei, dar primesc mai puțin de 1 % din fondurile internaționale destinate combaterii schimbărilor climatice.

Popoarele indigene sunt afectate în mod disproporționat de schimbările climatice, din cauza dependenței lor de mediul natural și de resursele acestuia.

Președintele brazilian Luiz Inácio Lula da Silva a declarat la deschiderea summitului că lumea trebuie să „învingă” negarea schimbărilor climatice și să combată știrile false.

El a afirmat că decizia de a organiza COP30 la Belém a fost luată pentru a arăta că Amazonul este o parte esențială a soluției climatice, adăugând că „COP30 va fi COP-ul adevărului” într-o eră a „denaturării” și a „respingerii dovezilor științifice”.

Potrivit președintelui, „cel mai divers biotop de pe Pământ” găzduiește aproape 50 de milioane de oameni, inclusiv 400 de grupuri indigene.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
fiica unui primar primeste o masina cadou,la majorat
1
Primar din Argeș, mașină de 150.000 de euro, cadou pentru fiică la majorat. Edilul a...
diana buzoianu la o sedinta
2
Diana Buzoianu: Este mai important să se închidă iazuri care otrăvesc românii cu metale...
mocanu
3
Dani Mocanu a fost prins de poliția italiană lângă Napoli, alături de fratele său
2025 CPAC DC Conference Day 1, National Harbor, Maryland, USA - 20 Feb 2025
4
Elon Musk prezice dispariția banilor. Care va fi principala monedă de schimb, în viziunea...
Pașaport rusesc
5
O nouă cortină de fier. Reacțiile rușilor la interdicția UE privind vizele multiple...
"N-a fost convocat, pentru ca pe tatăl său nu-l cheamă Gică Hagi!" N-a mai rezistat: atac frontal la Mircea Lucescu
Digi Sport
"N-a fost convocat, pentru ca pe tatăl său nu-l cheamă Gică Hagi!" N-a mai rezistat: atac frontal la Mircea Lucescu
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.
Coaliția pregătește măsuri dure pentru românii care nu-și plătesc...
buletin de vot introdus in urna
Cum votează românii în funcție de educație: diferențe majore între...
Ukraine: Meeting of Congress of Local and Regional Authorities under the President of Ukraine Was Held
Guvernul ucrainean l-a demis pe ministrul justiţiei. Nou scandal de...
srtbhargbhagry
Momentul în care femeia din Teleorman e ucisă de soțul ei, surprins...
Ultimele știri
Deputatul PSD cu bolid de lux nedeclarat, trimis în judecată de DNA după ce ar fi mințit poliția pentru o amendă de viteză
Preoții lui Putin din Republica Moldova se jură că nu slujesc pentru Moscova. Documentul adoptat de Mitropolia supusă lui Kirill
Înalta Curte din Australia blochează construirea unei noi ambasade a Rusiei la Canberra, aproape de sediul Parlamentului
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
TX: Harris County Democratic Rally with Gov. Gavin Newsom
„Trump este temporar”, a spus guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, virulentul oponent al președintelui SUA
MIDEAST GAZA RAFAH ISRAEL HAMAS CONFLICT FOOD RELIEF
„Nu li se vor ierta greșelile”. ONU avertizează guvernele că vor plăti scump pentru foametea, conflictele și inflația din țările lor
Screenshot 2025-11-08 at 09.56.27
Tornada din Brazilia: bilanțul morților a crescut la șapte. 750 de oameni au fost răniți, distrugerile sunt fără precedent
Digi 24_2025_11_08_11_59_42
De ce este fumatul interzis în benzinării: explozia dintr-o stație de alimentare din Brazilia ilustrează perfect pericolul
Screenshot 2025-11-08 at 09.56.27
Tornadă în Brazilia: cel puțin cinci morți și 130 de răniți în urma furtunii care a devastat un orășel din sudul țării
Partenerii noștri
Pe Roz
Conjuncția Mercur–Marte aduce oportunități neașteptate pe 12 noiembrie. Zodiile care atrag abundență și noroc...
Cancan
Moștenitorul lui Ion Iliescu revine în prim-plan. S-a sfârșit perioada de doliu pentru fiul de suflet al...
Fanatik.ro
Câștigătorul Asia Express și-a cumpărat o bijuterie de aur de un kilogram: „A zis că îi place să se uite...
editiadedimineata.ro
Proiect al Ministerului Muncii: tinerii care se angajează pentru prima dată ar putea lua prime de la stat de...
Fanatik.ro
Cel mai important ziar de sport din Portugalia a reacționat după numirea lui Filipe Coelho la Universitatea...
Adevărul
Indiciile care arată că Putin are „birouri-clonă” care îi permit să pretindă că se află la Moscova. Cum își...
Playtech
Ce rol au 'aripioarele de rechin' de pe mașini și de ce nu sunt doar un detaliu de design
Digi FM
Ionela Năstase, noi declarații după ce a dezvăluit că a fost diagnosticată cu cancer: „Iubirea adevărată e...
Digi Sport
Dan Alexa, "salvat" de sfatul lui Răzvan Lucescu, după pumnul încasat de la Anamaria Prodan
Pro FM
"Drogurile mi-au distrus viața". Paris Jackson are de la 20 de ani o gaură în nas din cauza substanțelor...
Film Now
Brendan Fraser, despre viața după ce a câștigat un Oscar pentru “solicitantul” The Wale: “Trebuie să muncesc...
Adevarul
Cortina de sârmă ghimpată a României anilor '80, între frontieriști și grăniceri. Tânăra care a născut în...
Newsweek
La ce bănci au intrat deja pensiile pe card? Când virează banii CEC, ING, BCR, BRD, Transilvania, Raiffeisen?
Digi FM
Cine este românul care a câștigat 9,6 milioane de euro la Loto 6/49. Ce meserie are și cum a ales numerele...
Digi World
Cum au reușit o tânără și soțul ei să călătorească în 20 de țări și să economisească sute de mii de lire...
Digi Animal World
Ce rase de câini nu ar trebui lăsate singure acasă. Acestea suferă cel mai mult de anxietate de separare
Film Now
Pierce Brosnan, surprins cu fiul său, după 20 de ani de când spunea că a rupt orice legătură cu el. Imaginile...
UTV
Lavinia Pîrva s-a înscris la facultate la 40 de ani. Soția lui Ștefan Bănică Jr. face o schimbare neașteptată...